Betrüger werfen Bürgern Straftaten vor und benutzen dabei Polizei-Logos

Teilen

Anklage per-Email: Dazu benutzen Betrüger die Logos der Polizei. © Symbolfoto / dpa

Die Betrüger werden immer dreister: Jetzt setzen sie schon Bürger mit falschen Anzeigen unter Druck. Und verwenden dabei Polizei-Logos.

Freising - Die Bundespolizei warnt vor betrügerischen E-Mails, die aktuell in ihrem Namen verschickt werden. Das teilte gestern die Dienststelle am Flughafen mit. Durch die Verwendung offizieller Logos wirken „diese Schreiben authentisch und vertrauenserweckend“, heißt es im Pressebericht weiter.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Diese Schreiben sind nicht echt“, warnt Sprecher Christian Köglmeier: „Den Adressaten wird in diesen Mails vorgeworfen, eine Straftat begangen zu haben. Zudem werde dazu aufgefordert, innerhalb einer Frist Stellung zum Sachverhalt zu nehmen. Verstreicht diese, so werde Anklage erhoben.“ All das ist frei erfunden. Der Polizeisprecher rät daher: „Wer solch eine E-Mail bekommen hat, sollte nicht darauf antworten und auf keinen Fall einen geforderten Geldbetrag zahlen.“ Anzeige gegen den oder die Verfasser könne zudem auf jeder Polizeidienststelle erstattet werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.