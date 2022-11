Betrug oder Missverständnis? Frau bezahlt für Volksfest-Parkplatz in Freising - und bekommt Strafe

Von: Andreas Beschorner

Auf den „falschen“ Parkplatz hat sich eine Allershausenerin gestellt, als sie mit ihrer Familie das Freisinger Volksfest besuchen wollte. Die Parkfläche auf dem © befindet sich in Privatbesitz und nicht, wie die Frau dachte, in städtischem Besitz. foto: lehmann

Wochen nach dem Freisinger Volksfest hat eine Familie aus Allershausen einen Strafzettel bekommen - weil sie beim Besuch der Veranstaltung falsch geparkt hat. Das sorgt für Unmut.

Freising/Allershausen – Für Parken zahlen und dann trotzdem ein Knöllchen bekommen? Das ist einer Familie aus Allershausen passiert, als sie das Freisinger Volksfest besucht hat. Abzocke? Nein. Betrüger am Werk? Auch nein. Wohl eher ein Fall von „Blöd gelaufen“. Den Strafzettel bezahlen muss die Familie trotzdem.

Böse Überraschung im Briefkasten

Bianca Kellner-Zotz wollte sich und ihrer Familie am 4. September einen launigen Sonntag bescheren: Auf ging’s zum Freisinger Volksfest. Mit dem Pkw fuhren sie Richtung Saturn-Parkplatz, schildert Kellner-Zotz die Ereignisse dieses Tages. Ein Ordner mit gelber Weste wies sie an, „bis zum Edeka gegenüber vom Culinaria durchzufahren“, dort gebe es noch wenige Rest-Parkplätze, berichtet die Allershausenerin. So weit, so gut.

Doch vor einigen Tagen dann die Überraschung: im Briefkasten ein Schreiben der Firma Innopark mit dem Hinweis auf einen Parkverstoß und der Aufforderung, die Strafe von 30 Euro zu bezahlen. Manfred Kellner hat reklamiert und auf den Ordner verwiesen, bei dem man ja schließlich bezahlt habe. Innopark antwortet, es habe keinen Ordner gegeben, „es müsste sich um einen Betrüger gehandelt haben“, und erklärte laut Kellner-Zotz gleichzeitig, dass sich bereits mehrere andere Volksfest-Besucher gemeldet und denselben Vorgang gemeldet hätten. Dennoch müsste sie die Strafe von 30 Euro bezahlen. Eine Rückfrage beim Ordnungsamt der Stadt Freising sei ohne Rückmeldung geblieben, berichtet Kellner-Zotz dem FT.

Korrekt bezahlt,falsch geparkt

Die Heimatzeitung hat bei der Stadt nachgefragt und von Pressesprecherin Christl Steinhart folgende Antwort erhalten: Den Vorfall von Anfang September könne man „heute leider nicht mehr im Detail nachvollziehen“. Aber man könne bestätigen, „dass auch in diesem Jahr Ordner im Auftrag der Stadt im genannten Bereich im Einsatz waren“. Nach der Schilderung der Familie Kellner sei davon auszugehen, dass sich der Vorfall nicht auf den wie alle Jahre von den Vereinen im Auftrag der Stadt bewirtschafteten Parkflächen ereignet habe, sondern auf den benachbarten privaten Parkplätzen eines der anliegenden Märkte.

Steinhart weiter: „Die Familie hat dann vermutlich ordnungsgemäß bei dem städtischen Beauftragten für einen Parkplatz bezahlt, allerdings wohl irrtümlich nicht den zugewiesenen Parkplatz auf öffentlichem Grund, sondern einen privaten und als solchen vor Ort ausgeschilderten Geschäftsparkplatz genutzt.“

Dort, so betont sie, habe die Stadt keine rechtliche Handhabe, weshalb, so betont sie, „die Ordner deshalb seit Jahren einzig auf die öffentlich-rechtliche Parkplätze verweisen, die im Einflussbereich der Stadt und beispielsweise gegenüber des angesprochenen Edeka-Marktes in der Verlängerung der Geschäftszeile liegen, in der auch Culinaria seine Geschäftsräume hat.“

Fazit: „Vermutlich handelt es sich also um ein sehr bedauerliches Missverständnis, was die Situierung des vom Ordner beschriebenen Parkplatzes betrifft.“ Die Stadt bedauere den Ärger, den die Familie „wohl wegen eines Missverständnisses“ habe. Schließlich sollten alle Gäste ihren Volksfest-Besuch in guter Erinnerung behalten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.