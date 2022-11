Bewegender Abschied von der Schutzgemeinschaft für Manfred Pointner

Teilen

Unermüdlich hat sich Altlandrat Manfred Pointner (M.) für den Landkreis eingesetzt, auch als Chef der Schutzgemeinschaft – hier mit (v. l.) Landrat Helmut Petz, Freisings OB Tobias Eschenbacher, Herbert Knur, Altbürgermeister von Berglern, und Franz Heilmeier, Bürgermeister von Neufahrn und Vorsitzender Schutzgemeinschaft. © Lehmann

Altlandrat Manfred Pointner wurde als Chef der Schutzgemeinschaft verabschiedet. Ihm wurden „unendliche Verdienste“ bescheinigt.

Freising – Es war ein bewegender Moment, als der ehemalige Freisinger Landrat Manfred Pointer ans Rednerpult des Rathaus-Saals trat und das Momentum schilderte, in dem der Widerstandsgedanke gegen den Flughafen im Erdinger Moos so richtig aufkeimte. „Wir hatten einen Obstgarten daheim, mit schönen Äpfeln. Als ich wieder mal welche holen wollte, war der ganze Ort verschwunden.“ Was danach folgte, war ein beispielloses Entgegenstemmen gegen den Flughafenbau im Allgemeinen und den Bau einer dritten Start- und Landebahn im Speziellen – auch als Vorsitzender der Schutzgemeinschaft von 2014 bis 2022. „Dafür“, so Landrat Helmut Petz, „danke ich dir von ganzem Herzen.“

Das Schlüsselerlebnis

Am Samstag wurde Pointner offiziell als langjähriger Vorstand der Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Freising und Umgebung e.V. verabschiedet. Im Rathaussaal wurde es ganz still, als Pointner von seinen Beweggründen und seinem Kampf gegen den Flughafen erzählte.

In der Frühphase habe ihn der geplante Großflughafen eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Der Abriss seines Geburts- und Elternhauses in Franzheim aber sei das Schlüsselerlebnis gewesen, sich gegen den Bau einzusetzen. „Jetzt habe ich schon fast mein ganzes Leben mit dem Flughafen zu tun. Früher als Jurist im Landratsamt und auch als Bürgermeister von Hallbergmoos. Dann bin ich Landrat geworden –- und der Flughafen war immer noch ein großes Thema!“ Weil ihn genau dieses Thema immer mehr geärgert habe, habe er stets versucht, sich dem Kampf gegen das Mammut-Projekt anzuschließen. „Warum sie dann dagegen waren, war mir erst mal wurscht“, sagte Pointner in der Rückschau.

Ein wichtiges Telefonat mit Hubert Aiwanger

Woran er sich noch lebhaft erinnere, sei ein Telefonat mit FW-CHef Hubert Aiwanger, als dieser Pointner wegen der anstehenden Koalition mit der CSU um Rat fragte. „Ich hab ihm vom Krankenbett aus gesagt, dass er die Koalition eingehen darf – aber nur unter der Bedingung, gegen die dritte Startbahn zu sein“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Du hast sehr viel erreicht, auch dass es nur zwei statt vier Landebahnen wurden – aber du hast dir dabei oft auch eine blutige Nase geholt“, blickte Franz Heilmeier zurück, der aktuelle Vorsitzende der Schutzgemeinschaft. Pointner hat durch seinen Widerstandskampf viele beeindruckt, auch Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. „Sie haben meine politische Zeit mitgeprägt“, sagte Eschenbacher, der weiterhin zur Wachsamkeit in puncto dritte Startbahn mahnte.

Bewegende Worte

„Manfred Pointner hat sich mit überragendem Sachverstand für die Betroffenen in der Umgebung des Flughafens eingesetzt“, bestätigte der ehemaliger Bürgermeister von Berglern und langjährige Vorsitzender der Fluglärmkommission, Herbert Knur in seiner Laudatio. Pointner wäre seiner Meinung nach unendlich viel zu verdanken – unter anderem jenes Moratorium der bayerischen Regierung, aufgrund dessen der Bau einer dritte Start- und Landebahn bis 2023 erst einmal kein Thema mehr ist. Knurs abschließende Worte waren bewegend: „Möge dir unser Herrgott vergelten“, sagte Knur, „was du Gutes für die Menschen geleistet hast.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.