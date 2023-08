2:3 - SE Freising macht hoch gehandelten Manchingern das Toreschießen zu leicht

Mit fairen Mitteln kaum zu stoppen: Freisings Julian Kristo (gelb, r.) traf gegen den SV Manching doppelt. Sein Gegenspieler Maximilian Eberwein kann ihn hier nur mit einem Foul aufhalten. © Lehmann

Eine ärgerliche 2:3 (1:2)-Niederlage musste der SE Freising gegen Manching einstecken. Die Lerchenfelder hatten es dieses Mal auch selbst verbockt.

Freising - Es gibt nicht viele Mannschaften in der Bezirksliga Nord, über die fast jeder redet. Der SV Manching gehört dazu, was daran liegt, dass sich der Club mit einigen Spielern von Regionalliga-Absteiger Eichstätt verstärkt hat. Doch das war am Freitag nicht der ausschlaggebende Punkt. Manchings gute Individualisten spielten nicht wirklich wie ein Team.

Coach wird deutlich: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir einfach naiv und dumm gespielt“

SEF-Trainer Alexander Schmidbauer resümierte daher zähneknirschend: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir heute einfach naiv und dumm gespielt.“ Denn es waren gerade mal zehn Minuten vorbei, als die Hausherren bereits mit 0:2 ins Hintertreffen geraten waren und sich eingestehen mussten, dass sie einen gehörigen Anteil an der Entstehung der Treffer hatten. Beim 0:1 mit dem ersten Angriff des Spiels konnte sich Manching über rechts zu banal durchsetzen, die anschließende Flanke unterband ebenso niemand wie den abschließenden Querpass, den Rainer Meisinger aus zentraler Position abschloss (2.). Und die Freisinger Fehlerquote in diesem ersten Durchgang steigerte sich noch: Wenig später leistete sich Osaro Aiteniora ohne Bedrängnis einen Katastrophen-Ballverlust, die Gäste konterten und am Ende stellte Abdel Abou-Khalil auf 2:0 (11.).

Mitte des ersten Durchgangs fingen sich die Lerchenfelder

War die Messe also gelesen? Nicht wirklich, denn Mitte des ersten Durchgangs fingen sich die Lerchenfelder. Mesut Toprak hatte einen ganz feinen Pass in die Spitze gespielt, wo Julian Kristo mit einem trockenen Schuss ins lange Eck andeutete, warum er heuer noch unersetzbar werden könnte (24.). Aiteniora und Johannes Kleidorfer hatten wenig später sogar noch die Chancen auf den Ausgleich.

Nach dem Seitentausch war das Tempo etwas raus. Erst vergab Christian Schmuckermeier erneut das 2:2 (46.), ehe SEF-Keeper Jonas Trost mit einer Parade das 1:3 verhinderte (53.). Das fiel dann durch einen Fehlpass von Co-Trainer Michael Schmid, nach dem Manching über zwei Stationen und Sebastian Graßl zum 3:1 kam (72.). Doch Freising antwortete erneut: Eine Kombination über rechts verwertete wiederum Kristo mit Auge (81.). Am Ende wäre sogar noch das Remis drin gewesen, doch Christian Schmuckermeier köpfelte aus vier Metern unbedrängt über das Tor, anstatt in Ruhe abzuschließen (90.+1). Doch das kleine Happy End war den Lerchenfeldern an diesem Abend der eigenen Unzulänglichkeiten wegen nicht vergönnt.