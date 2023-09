Verantwortliche rundum zufrieden: Freisinger Volksfest fährt Besucherrekord ein

Von: Andrea Beschorner

Rundum zufrieden zeigten sich die Volksfestverantwortlichen: (v. l.) OB Tobias Eschenbacher, Ordnungsamtschef Stefan Klopfer, Karin Gürtner (Marketingleiterin Weihenstephan), Max Riemensperger (Weinhalle), Festreferent Anton Frankl, Michael Metz (Hofbrauhaus), Festwirt Jochen Mörz, PI-Chef Andreas Wegmaier, Christian Forster (Hofbrauhaus) sowie Benjamin Küster und Magdalena Treptow (Orgateam Volksfest). Für die Partnerstadt Skofja Loka sind beim Volksfest 3500 Euro an Spenden zusammengekommen, die Frankl weiterleiten wird. © Birgit Gleixner

Alle Beteiligten sind mit den Zahlen des Freisinger Volksfest vollends zufrieden, auch die Einsätze sämtlicher Blaulichtorganisationen hielten sich in Grenzen.

Freising – Zehn Tage feiern liegen hinter den Menschen aus und um Freising. Zehn Tage, in denen das Wetter nicht besser hätte sein können: Dank strahlendem Sonnenschein wurden heuer auf dem Festgelände Rekorde gebrochen, wie gestern im Rathaus klar wurde. Die Protagonisten baten zur Abschluss-Pressekonferenz.

Zwei von ihnen hatten zum diesjährigen Volksfest in Freising Premiere: Der Festwirt und der Polizeichef. Und beide zeigten sich absolut zufrieden mit den vergangenen zehn Tagen, „wenngleich wir unter nicht ganz einfachen Voraussetzungen in das Volksfest 2023 gestartet sind“, wie Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sagte. Einen stark beeinträchtigten Arbeitnehmermarkt durch die Coronapandemie zum einen. Krieg in der Ukraine mit steigenden Preisen zum anderen. Umso mehr habe es ihn gefreut, dass der Festwirt sich dieser Herausforderung gestellt habe, unterstrich Eschenbacher. Ein Lob, das freilich auch allen anderen Wirten auf dem Festgelände gelte, etwa Max Riemensperger, dem Chef der Weinhalle und des Nachtcafés.

Und auch er war mehr als zufrieden: „Die Leute haben richtig gut abgefeiert und hatten richtig viel Spaß“, sagte Riemensperger. Es sei ein friedliches Volksfest gewesen, er sei wahnsinnig stolz auf sein Team, das „trotz mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle durchgezogen hat“. Und er lobte den Zusammenhalt auf dem gesamten Volksfestplatz: die Wirte, die Brauereien, die Schausteller, die Stadt – „egal wo man hinschaut, die Zusammenarbeit ist super.“

Polizei-Bilanz: Mehrere Watschn und eine schwere Körperverletzung

Von einem „zweischneidigen Schwert“ berichtete Polizeichef Andreas Wegmaier: Zum einen sei es richtig und möchte er nicht davon abweichen, als Polizei Präsenz auf dem Volksfest zu zeigen. Zum anderen sei es so für viele auch einfacher, sich mit KIeinigkeiten an die Beamten zu wenden – was sich letztlich auf die Bilanz auswirke. So habe es zehn Körperverletzungen gegeben, neun davon im niederschwelligen Bereich – etwa in Form von der ein oder anderen Watschn. Was auf dem Volksfest 2023 besonders negativ in Erinnerung bleiben wird, ist eine schwere Körperverletzung gegen eine Polizeibeamtin, der ein Finger gebrochen wurde.

Bei einer sogenannten proaktiven Jugendschutzkontrolle habe man 17 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren beim Rauchen erwischt, jedoch keinen einzigen in dieser Altersklasse, der Alkohol getrunken hatte. Und in einem, nahe des Volksfestgeländes aufgestellten privaten Zelt habe man 15 Gramm Marihuana sichergestellt. Ansonsten hätten sich auch die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz erfreulich in Grenzen gehalten, so der PI-Chef.

Volksfest in Zahlen Die Polizei war mit 129 Kräften insgesamt 1100 Stunden im Einsatz, bei der FFW sind 510 Dienststunden angefallen, beim BRK waren 150 Freiwillige insgesamt 1600 Stunden im Sanitätsdienst. Das Festzelt umfasst 4000 Quadratmeter, der überdachte Biergarten weitere 800. Weihenstephan hat in der ersten Volksfesthälfte knapp 400 Hektoliter Bier ausgeschenkt, das Hofbrauhaus in der zweiten Hälfte rund 360 Hektoliter. 3288,10 Euro sind für die Partnerstadt Skofja Loka an Spenden gesammelt worden, OB Tobias Eschenbacher hat auf 3500 Euro aufgerundet.

Festwirt Mörz lernt aus Fehlern am ersten Tag

„Wir haben jeden Tag ein bisschen dazugelernt“: Festwirt Jochen Mörz räumte einen holprigen Nachmittag zum Auftakt ein, aus dem man sofort die richtigen Schlüsse gezogen, nachjustiert und die Probleme ausgeräumt habe. Der Grund für kleinere Startschwierigkeiten sei auch folgender: „Wir schreiben 700 Servicemitarbeiter im Herbst des Vorjahres bereits an – doch damals stand ja Freising noch gar nicht in unserem Kalender.“ Die Bilanz des Wirts: „Insgesamt sind wir in Freising gut angekommen, nächstes Jahr kommen wir mit noch besserem Personal und mit dem Wissen von diesem Jahr.“

Der Wettergott ist ein Freisinger Volksfestgänger.

Ordnungsamtschef Stefan Klopfer hatte die Einsatzberichte der Rettungskräfte dabei: Auch hier waren keine Ausreißer im Vergleich zu den Vorjahren dabei. Dank des Wetters konnte man heuer bis zum letzten Tag Besucherrekorde verbuchen. Am Ende brachte es Volksfestreferent Anton Frankl auf den Punkt: „Der Wettergott ist ein Freisinger Volksfestgänger.“ Und weil nach dem Volksfest vor dem Volksfest ist, kündigte er an, „es auszudiskutieren, wo man besser werden kann – wir haben alles auf dem Schirm.“

