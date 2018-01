Böller auf Balkon verursacht 50 000 Euro Sachschaden

In der Silvesternacht warf ein Mann in Freising von einem Balkon Böller auf die darunter liegende Terrasse. Dies hatte verheerende Folgen: Die Wohnung im Erdgeschoß sowie die Fassade verrußten sehr stark. Schaden: rund 50.000 Euro.

Freising - Es war am Sonntag gegen 23.15 Uhr, als ein Mann in einem Mehrparteienhaus an der Katharina-Geisler-Straße in Freising Böller von einem Balkon auf die darunter liegende Terrasse warf. Es kam zu einem Brand, bei dem die Glasscheibe der Terrassentür brach und die starke Rauchentwicklung die komplette Wohnung im Erdgeschoß verrußte. Auch die Fassade wurde laut Polizei Freising bis zum dritten Obergeschoß stark in Mitleidenschaft gezogen.

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass in der Silvesternacht nicht ein noch größerer Schaden entstanden ist. Als die Anwohner bemerkten, dass aus dem Nachbarhaus starker Rauch drang, alarmierten sie die Feuerwehr und schafften es, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Den Schaden beziffert die Polizei Freising mit rund 50.000 Euro.

Kleiderständer fängt Feuer

Auch in der Kepserstraße in Freising hat es in der Silvesternacht gebrannt. Hier hatte ein Feuerwerkskörper einen Kleiderständer in Flammen gesetzt. „Dieser Brand konnte durch aufmerksame Passanten gelöscht werden, weshalb der entstandene Schaden relativ gering blieb“, teilte die Polizei mit. Sie beziffert die Schadenshöhe mit etwa 1.000 Euro.