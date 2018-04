Brand auf der Terrasse: Bewohner wird erst durch Feuerwehr geweckt

Warum ein Blumenkasten an der Lantbertstraße plötzlich Feuer fing, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Freising - Am Freitag gegen 0.15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zur Lantbertstraße gerufen. Ein Anrufer hatte über die Integrierte Leitstelle einen Brand in einem Balkon-Blumenkasten an der Terrasse des rückwärtigen Gebäudes eines Wohnhauses mitgeteilt. Durch die Feuerwehr wurde der Geschädigte geweckt, der im Haus schlief. Er hatte im Vorfeld nichts mitbekommen.

Die Floriansjünger löschten den Schmorbrand noch vor dem Eintreffen der Streifenbesatzung. Der Blumenkasten war am Holzgeländer von der Terrasse angebracht. Er wurde erst vor kurzem mit Erde und Dünger gefüllt und sollte die nächsten Tage bepflanzt werden. Der Schmorbrand war auf der äußeren Seite ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Freising wurde Schlimmeres verhindert, sodass außer dem Blumenkasten nichts in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden am Blumenkasten wird auf 15 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam und ob eine Straftat vorliegt, muss noch geklärt werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Freising unter der Tel.-Nr. 08161/53 05-0.