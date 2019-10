Brandstiftungsserie in Freising: Feuerteufel legt fünf Brände

Ein Feuerteufel hat in Freising sein Unwesen getrieben und fünf Brände gelegt. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter.

Freising – Die Polizei Freising ermittelt derzeit in einer Brandstiftungsserie: Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Zeit von 3 bis 4.45 Uhr insgesamt fünf Brände gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt.

Konkret wurden jeweils an der Brunnhausgasse, der Alois-Steinecker-Straße, am Bahnhofplatz bzw. an der Ottostraße sowie an der Ecke Fischergasse/Luckengasse Mülltonnen in Brand gesetzt.

Wie Polizeihauptkommissar Thomas Baumgartner berichtete, bestand an der Brunnhausgasse sowie an der Alois-Steinecker-Straße die Gefahr, dass das Feuer auf eine Garage beziehungsweise ein Wohnhaus überspringt. Im fünften Fall setzte der bislang unbekannte Täter ein Schrebergartenhäuschen an der Parkstraße in Brand.

Hubschrauber sucht nach Täter

Die Feuerwehr Freising konnte das Feuer in allen fünf Fällen löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen insgesamt auf rund 50.000 Euro.

Um nach dem Täter zu fahnden, war auch ein Hubschrauber im Einsatz. In diesem Zusammenhang bittet die PI Freising Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, sich unter Tel. (08161) 53050 zu melden. ft

Erst am Freitag musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Freisinger Mehrfamilienhaus ausrücken. Dabei starb ein 20-Jähriger an den Folgen einer Rauchvergiftung.

Zudemeskalierte in Freising eine Studentenparty. Dabei gerieten zwei Cousins aneinander. Ein 16-Jähriger brach seinem Kontrahenten die Nase. Als die Polizei in Freising anrückte, legte er sich mit dieser auch noch an.