BRK-Kreisverband Freising ab Mai nicht mehr Impfzentrums-Betreiber: Firma Ecolog kommt

Von: Wolfgang Schnetz

Das Impfzentrum Freising wird ab 1. Mai von der Firma Ecolog betrieben. Das BRK hatte bei der Ausschreibung den Kürzeren gezogen. © Archiv: Lehmann

Die Firma Ecolog übernimmt ab 1 Mai das Impfzentrum Freising. Das BRK war bei der Ausschreibung nicht erfolgreich, meldet BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl.

Freising – Die Würfel sind gefallen: Das Impfzentrum des Landkreises Freising wird ab 1. Mai nicht mehr von BRK geführt. Diese Entscheidung wurde dem BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl am Donnerstag mitgeteilt: „Wir haben die Ausschreibung nicht geschafft“, meint er enttäuscht: „Das ist sehr bedauerlich.“ Das Rennen gemacht hat die Firma Ecolog, die ihren Deutschland-Sitz in Düsseldorf hat. Der Hauptsitz liegt in Dubai

Ecolog ist seit Beginn der Pandemie auch als Betreiber von Testzentren aktiv geworden – unter anderem an den bayerischen Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen, darunter am Flughafen München. Und es gab Probleme, wie auch der Münchner Merkur berichtete: Tausende von Reiserückkehrern hatten sich, wie Ende August 2020 bekannt wurde, an den bayerischen Airports testen lassen, aber längere Zeit kein Testergebnis bekommen. Der Fehler habe im Bereich der IT-Technik gelegen, teilte das Unternehmen damals mit.

Der Kommentar

Albert Söhl blickt betroffen auf das Ergebnis: „Wir haben seit Dezember 2020 sehr viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Zehn bestens geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren täglich im Einsatz. Aber letztlich entscheidet der Preis.“

Der Rückblick

Ob man den Zuschlag fürs Impfzentrum erneut bekommt, stand lange in den Sternen. Es war eine Zitterpartie über knapp eineinhalb Monate. „Einigen Mitarbeitern war das zu unsicher“, berichtete Kreis-Geschäftsführer Albert Söhl dem FT schon im März: „Die sind bereits abgesprungen“.

Der BRK-Kreis-Chef bedauert sehr, dass man nicht mehr Zeit für die Vorbereitung der Ausschreibung hatte. Aber da habe schon die Landesregierung zu zögerlich gehandelt: „Erst Ende Februar haben wir überhaupt gewusst, wie es mit den Impfzentren bayernweit weitergeht.“ Und dann stand auch schon die geforderte Ausschreibung an, die das Landratsamt durchführte.

Jetzt gehe es für die Mitarbeiter zurück ins BRK-Tagesgeschäft. Söhl hofft nur, dass der Nachfolger die Aufgabe ebenso gut stemmt.

