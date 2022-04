BRK-Freising: Schmerzvoller und ärgerlicher Abschied vom Impfzentrum

Von: Helmut Hobmaier

Das BRK-Team hat sein Herzblut in das Freisinger Impfzentrum in der ehemaligen Stein-Kaserne gesteckt. Jetzt ist nach mehr als einem Jahr Schluss – auch für Andrea, Philipp und Bianca, die hier beim Ausräumen helfen. © Lehmann

Das ist ein schmerzvoller Abschied: Das BRK und das die Johanniter gingen bei der Vergabe des Impfzentrums leer aus. Es gibt Kritik.

Landkreis – BRK-Kreischef Albert Söhl ist frustriert: „Es ist ein schmerzvoller Abschied“, sagt er. „Wir haben all unser Herzblut in das Projekt hineingesteckt. Das jetzt anderen überlassen zu müssen, das tut wirklich weh.“ Wie berichtet, musste der Betrieb des Impfzentrums Freising zum 1. Mai neu ausgeschrieben werden – und zu aller Überraschung bekam die Firma Ecolog mit Hauptsitz in Dubai den Zuschlag. Sie lieferte das günstigste Angebot ab – und nur das zählte. Das BRK Freising ging leer aus, und die Enttäuschung darüber ist riesengroß. Auch, weil es in anderen Landkreisen durchaus gelungen sei, weiterhin die bewährten Strukturen des BRK zu halten, wie Söhl sagt.

„Schade, dass nur der Preis gezählt hat“

In Fürstenfeldbruck etwa wurde das Impfzentrum im Herbst 2021 ebenfalls europaweit neu ausgeschrieben. Auch hier kam das BRK nicht zum Zug. Mit den Bewerbern aber war der Landkreis auch nicht glücklich. Da übernahm er den Betrieb des Impfzentrums kurzerhand selbst – und setzte danach wieder bewährte Kräfte des BRK ein. „Der Landkreis hätte sich bei der Ausschreibung halt auch etwas einfallen lassen müssen“, kritisiert Söhl. „Es ist schon sehr schade, dass hier nur der Preis gezählt hat. Davon waren wir alle schon sehr überrascht.“ Auch die Bürger im Landkreis würden das sehr bedauern.

Petz: Ausschreibung war unumgänglich

Bei der Verabschiedung von BRK und Johannitern am Dienstag lobte Landrat Helmut Petz deren „hervorragende“ Arbeit beim Betrieb des Impfzentrums. Man hätte sie gerne länger „im Boot behalten“. Aber ein Vergabeverfahren sei „unumgänglich“ gewesen. Großprojekte ab Erreichen eines bestimmten Auftragswerts müssten öffentliche Auftraggeber regelmäßig öffentlich ausschreiben, betonte der Landrat. In diesem Fall sei sogar eine europaweite Ausschreibung nach den Regelungen des Vergaberechts notwendig gewesen. „Eine Verlängerung des Auftrags ohne Verfahren hätte die Anrufung der Vergabekammer durch potenzielle Konkurrenten, eine gekürzte Kostenerstattung oder gegebenenfalls eine Beanstandung beim Rechnungshof zur Folge haben können“, so Petz.

„Nach den äußerst positiven Erfahrungen mit den bisherigen Betreibern ist es schade, dass wir dem BRK und den Johannitern den Auftrag nicht erteilen können, doch darf das Landratsamt die genannten Risiken nicht eingehen.“ Petz: „Ich möchte dem BRK und den Johannitern Dank sagen für ihr übergroßes Engagement, für ihre hervorragende Aufgabenerfüllung und für die emotionalen Wirkungen in der Freisinger Bevölkerung!“

Söhl: Alle haben an einem Strang gezogen

Den momentanen Ärger würde aber die Freude darüber, wie gut der Betrieb des Impfzentrums geklappt habe, wieder wettmachen, betont Söhl. Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten, mit dem Klinikum, aber auch mit allen Behörden sei im Landkreis ausgezeichnet gewesen: „Wir haben alle an einem Strang gezogen und bewiesen, dass wir auch sehr schwierige Situationen meistern können.“ Andere Landkreise hätten oft neidvoll nach Freising geblickt und ein Satz bleibt Söhl im Gedächtnis: „Wenn ich schon Corona kriege“, sagte THW-Chef Michael Wüst, „dann am liebsten in Freising“. Söhl: „Es ist einfach gut zu wissen, dass das in Freising funktioniert. Keiner weiß schließlich, was noch alles auf uns zukommt.“

Am Freitag ist dann Übergabe - und Schluss

Für den Kreisverband des BRK bedeutet der Abschied vom Impfzentrum eine Zäsur. Die Mitarbeiter, deren Verträge bis 30. April befristet waren, scheiden aus. „Diejenigen, die noch keine neue Stelle haben, versuchen wir zu vermitteln“, berichtet Söhl, „allerdings nicht an die neue Firma“. Ein bis zwei Mitarbeiter sollen künftig in der Flüchtlingshilfe eingesetzt werden. Der Auszug aus den Räumlichkeiten in der Stein-Kaserne verlief unspektakulär. „Möbel, Gefrierschränke, EDV und Ähnliches hat ohnehin der Landkreis gestellt“, sagt Söhl, „wir nehmen nur unsere Ausrüstung wie Notfall-Rucksäcke oder Tragen wieder mit“. Am Freitag ist dann offizielle Übergabe an die Firma Ecolog, die in Deutschland eine Niederlassung in Düsseldorf hat. „Und dann“, sagt Albert Söhl, „ist Schluss. Leider“.

