BRK-Power aus Freising: In München blitzschnell Unterkunft für Flüchtlinge aufgebaut

In einer 24-Stunden-Aktion halfen Teams aus dem BRK-Kreisverband Freising bei der Errichtung einer Erstunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine in München-Riem. © BRK

BRK-Power aus Freising für die Nachbarn aus München: Dort wurde in einer 24-Stunden-Aktion eine Erstunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine aufgebaut.

Freising - Schnelle Hilfe vom BRK-Kreisverband Freising für den Nachbarn München: Vergangene Woche rückten zehn SEG-Helferinnen und Helfer auf Anforderung der Landeshauptstadt zur Städtischen Berufsschule für Recht- und Verwaltungsberufe an die Astrid-Lindgren-Straße in München-Riem aus, um dort in einer 24-Stunden-Aktion eine Erstunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine einzurichten.

Das meldete BRK-Sprecher Paul Eisenmann: „Unser Team baute mit der Unterstützung des Technischen Hilfswerks 160 Feldbetten in der Turnhalle auf und bereitete alles für eine Erstunterbringung vor.“

Eine noch nie dagewesene Solidarität

Im Verlauf des Abends dann wurde von der Johanniter-Unfallhilfe ein Versorgungszelt aufgebaut und das THW München kümmerte sich um die Beleuchtung des Geländes. „Die Zusammenarbeit mit den Münchner Hilfsorganisationen war einwandfrei und freundschaftlich. Unseren Helferinnen und Helfer vor Ort erfuhren zudem eine für sie noch nie da gewesene Solidarität und Hilfsbereitschaft der Münchner Anwohner. Viele meldeten sich freiwillig als Helfer und Dolmetscher.

„Es war unfassbar schön zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist und mit welcher Warmherzigkeit die Menschen hier aufgenommen werden“, berichtet Florian Strömsdörfer, SEG-Gruppenführer und BRK-Fachdienstleiter Betreuungsdienst im Kreisverband. In der Nacht brachten laut Eisenmann Shuttlebusse die Betroffenen zur Unterkunft. „Sie wurden vom Freisinger SEG-Team, Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr München, drei Dolmetscherinnen und Dolmetschern aus der Nachbarschaft und anderen Freiwilligen in Empfang genommen.“

Alle 120 Personen aus der Ukraine, vorwiegend Frauen mit Kindern, wurden registriert und auf das Coronavirus getestet. Nach 24 Stunden Einsatz wurde das SEG-Team von neues Personal aus dem Landkreis Freising, insbesondere aus den BRK-Wasserwachten und den BRK-Bereitschaften, abgelöst.

