Brücke ist nicht gleich Brücke: Darum fallen Zahnarzt-Rechnungen so unterschiedlich aus

Im Schnitt kostet eine Krone in der Region Erding 788 Euro, in Freising hingegen 730 Euro. Zahlreiche Gründe sorgen dafür, dass Zahnarzt-Rechnungen unterschiedlich ausfallen.

Freising – Die Ergo-Versicherung hat sich große Mühe gemacht – und die Zahnarzt-Rechnungen von acht Millionen Versicherten ausgewertet. Dann hat man den Durchschnittspreis ermittelt – für Kronen, Brücken und Füllungen – für Prophylaxe und Prothesen. Ergebnis: Die Preise unterscheiden sich regional, nicht dramatisch, aber zum Teil doch deutlich. Unterschiedliche Preise für die gleiche Leistung? „Nein“, sagt der Obmann der Zahnärzte im Kreis Freising, Dr. Niko Güttler. „Diese statistischen Werte sind meiner Meinung nach ausgesprochen irreführend“.

Laut Ergo-Versicherung kostet in der Region Erding mit Walpertskirchen, Neuching und Langenpreising eine Krone im Schnitt 788 Euro, im Raum Freising 730, in Vaterstetten mit Poing und Markt Schwaben hingegen 822 Euro. Für eine Füllung nehmen die Zahnärzte in Erding 96, in Freising 94 und in Ebersberg 103 Euro. Für eine Brücke stellen die Doktoren in Erding 2260, in Freising 2016 und in Ebersberg 2228 Euro in Rechnung. Für eine Prophylaxe 78 (Erding), 73 (Freising) und 85 Euro (Ebersberg). Prothesen kosten in Erding im Schnitt 853, in Freising 916 und in Ebersberg 908 Euro. Warum ist das so?

Qualität hat ihren Preis - auch im Mund

Die Erklärung: Krone ist nicht gleich Krone, Brücke ist nicht Brücke. Oder, besser: Die Standard-Brücke gibt es nicht. Zahnärzte-Obmann Dr. Niko Güttler erklärt die komplexe Materie: Gemäß der Gebührenordnung für Kassenpatienten seien Zahnärzte in ganz Deutschland zu einheitlichen Preisen verpflichtet. Was also eine Kassen-Brücke oder Kassen-Krone koste, sei überall gleich – da gebe es weder überteuerte Rechnungen noch Billigangebote. Allerdings, so stellt Zahnarzt Güttler klar, gebe es ganz unterschiedliche Brücken oder Kronen – mit zum Teil ganz erheblichen Preisunterschieden. Das treffe auch auf Prothesen zu: „Die gibt’s mit zwei, aber auch mit zehn Klammern oder mit Teleskopen.“

+ Niko Güttler ist Zahnärzte-Obmann.

Wenn laut Ergo also in der Region Erding eine Krone im Schnitt 788 und im Raum Freising 730 Euro koste, liege das nicht daran, dass die Erdinger Zahnärzte für die gleichen Kronen mehr verlangten, sondern im Schnitt aufwendigere Kronen verwenden (mussten). Güttler: Man könne ja auch nicht sagen, Autos seien in Berlin billiger als in München, wenn an der Spree im Schnitt weniger Geld dafür ausgegeben werde als an der Isar. Die Berliner würden halt vermehrt Kleinwagen fahren – müssten aber für den gleichen Mercedes-Typ auch das Gleiche zahlen, mit marginalen Unterschieden. Würde man generell nur die einfachsten Stahlkronen verwenden – eine reine Kassenleistung – wären die Preise überall gleich. Das wäre dann so, wie wenn jeder einen Trabi fährt – also vermutlich nicht im Sinn jedes Patienten.

Laborkosten schlagen auf die Preise

Dazu kommt ein zweiter Punkt: die Laborkosten. Die seien tatsächlich sehr unterschiedlich. Die zahnärztlichen Labore seien frei in ihrer Preisgestaltung, wenn es nicht um Kassenzahnersatz geht, klärt Güttler auf, und könnten etwa Raummieten oder Lohnkosten auf die Laborrechnung umlegen. Ganz im Gegensatz zu den Zahnärzten, die sich an ihre Gebührenordnung halten müssten – Lohn- oder Mietkosten dürften nicht berücksichtigt werden.

Zudem komme es auch darauf an, wo die Brücken oder Kronen gefertigt werden. Längst würden viele Arbeiten an Labore im Ausland vergeben werden, weiß Güttler, „bis nach China und die Philippinen“. Dort sei es natürlich billiger. Die Laborrechnung fließt in die Zahnarztrechnung ein - und so ergäben sich natürlich Unterschiede.

Eine niedrigere Laborrechnung freue jede Zahnzusatzversicherung, denn sie sei daran meist prozentual beteiligt. Ob es für die Patienten das Beste ist, wenn der Zahnersatz in China und nicht in einem deutschen Meisterlabor hergestellt wird, sei jedoch fraglich.

