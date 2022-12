Von Badern und Hebammen: Freisinger Geschichtswerk zum Leben erweckt

Von: Wolfgang Schnetz

Präsentieren ihr gemeinsames Werk: (v. l.) Dr. Veit Phillip, Professor Dr. Josef Phillip , ehemaliger Chefarzt der Inneren Abteilung des Freisinger Klinikums, und der ehemalige Kreisheimatpfleger Rudolf Goerge. © Lehmann

Freising – Knapp 20 Jahre nach seinem ersten Entwurf feiert jetzt ein Werk des unvergessenen Freisinger Heimatforschers und ehemaligen Schulrektors Karl Mayer (1918 bis 2003) aus Neustift endlich fröhliche Urständ’: „Von Badern und Barbieren, Hebärzten und Hebammen. Ein Beitrag zum Gesundheitswesen des Hochstifts Freising“.

Karl Mayer, dessen Aufsätze auch im Freisinger Tagblatt veröffentlicht wurden, hatte sich anhand zeitgenössischer Dokumente auch mit den Freisinger Badern und Hebammen beschäftigt und darüber ein Manuskript verfasst, das zum Buch werden sollte. Er stand in Kontakt mit Stadtarchivar Wolfgang Grammel, der das Projekt betreute. Das Manuskript hatte Mayer zudem dem damaligen Chefarzt der Inneren Abteilung des Freisinger Klinikums, Prof. Dr. Josef Phillip, zur Begutachtung übergeben. Als dann das Buch gedruckt werden sollte, starb Mayer im Jahr 2003 und das Manuskript verblieb samt Mayers Nachlass im Stadtarchiv Freising.

Die Initiative ergriffen

Jetzt, knapp 20 Jahre später, ergriff Josef Phillip die Initiative, das Werk im zweiten Anlauf zum literarischen Leben zu erwecken. Er holte den Buchentwurf wieder aus dem Archiv. Zusammen mit seinem Sohn Dr. Veit Phillip und dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Rudolf Goerge bearbeitete er das Opus für den Druck. „Die Bebilderung steuerte größtenteils das Stadtarchiv bei“, erläutern die Herausgeber. Dieses für alle Interessierten lesenswerte Werk beleuchtet erstmals gründlich und spannend einen wichtigen Aspekt der Freisinger Medizingeschichte mit vielen Beispielen. Das Buch ist im Freisinger Buchhandel erhältlich

Die Hintergründe

Der ehemalige Kreisheimatpfleger Rudolf Goerge erläutert im Folgenden die historischen Hintergründe, die im Buch behandelt werden: „Über das Freisinger Gesundheitswesen ist nur wenig bekannt. Es gab zwar einen fürstbischöflichen Leibarzt und einen Stadtchirurgen, die aber die Bürger nicht einfach aufsuchen konnten. Für die kranken Freisinger waren die Barbiere und Bader zuständig. So wissen wir, dass in der Zeit zwischen 1212 und 1216 ein Hainricus rasor, ein Bader Heinrich, in Freising genannt wird. In der Bischofsstadt Freising gab es fünf Bäder, nämlich das Hochscheinbad, Oberbad, Mitterbad, Angerbad und Wildbad. Wollte jemand Bader, Barbier oder Wundarzt werden, musste er vorschriftsmäßig eine Prüfung ablegen und die Bewilligung des zuständigen Stadt- und Landphysikus erhalten. Die Bader bekamen das Bürgerrecht und waren in einer eigenen Zunft zusammengeschlossen. Die Zunftlade von 1692, die sich heute im Stadtmuseum befindet, erinnert noch daran.

So durften sie chirurgische Eingriffe wie Amputationen vornehmen, Wunden behandeln oder Zähne „brechen“ (reißen). Doch war es verboten, bei Schmerzen Narkosemittel anzuwenden. Die Betäubung erfolgte lediglich mit Alkohol oder Opium, das aus Mohn gewonnen wurde. Oftmals spezialisierten sich die Wundärzte und waren als Schnittärzte (Stein- und Bruchschneider), als „Okulisten“, die Staroperationen vornahmen, oder als Zahnbrecher (Zahnärzte) tätig. Die Hebammen und Hebärzte waren für die Frauen zuständig. Da es keine Ausbildungsordnung für die Geburtshilfe gab, mussten sie wenigstens einen Eid schwören, bevor sie als städtische Angestellte arbeiten durften.“ goe/ws

Die Baderordnung

1598 hatte der Fürstbischof Ernst von Bayern eine eigene Baderordnung bestätigt, deren Neufassung 1621 vom Fürstbischof Veit Adam von Gepeck genehmigt wurde. Eine erweiterte Fassung von 1692 umfasst 26 Artikel, die den Alltag des Baderhandwerks, die handwerklichen Pflichten und Rechte und das soziale und religiöse Leben regelten. Am Mittwoch und Samstag konnten die Freisinger ein Bad nehmen. Ausgenommen waren Festtage wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Wenn Seuchen oder Epidemien im Lande grassierten, mussten die Bäder gesperrt werden.

Die Barbiere und Bader boten nicht nur Bäder für die Körperpflege an, sondern waren auch zuständig für das Schneiden der Haare und das Scheren der Bärte. Sie übten auch andere Tätigkeiten aus, die der Gesundheit dienten.

Gut zu wissen

Karl Mayer (1918 bis 2003): „Von Badern und Barbieren, Hebärzten und Hebammen. Ein Beitrag zum Gesundheitswesen des Hochstifts Freising“, bearbeitet und herausgegeben von Josef Phillip, Veit Phillip und Rudolf Goerge; Freising 2022; 112 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. 17,50 Euro