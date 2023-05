Bühne frei für ein neues Kulturpflänzchen: Zwei Freisinger Theater-Ensembles machen gemeinsame Sache

Premiere auf dem Uferlos

Premiere wird auf dem Uferlos-Festival gefeiert: Die Theatergruppe Werkstück der Vhs Freising und der Theaterworkshop Weihenstephan planen ein gemeinsames Projekt.

Freising – „Da wächst grad ein ganz besonderes kulturelles Pflänzchen“ – so beschrieb der Leiter der VHS Freising, Oliver Dorn, ein überaus ungewöhnliches Theaterprojekt, das demnächst auf dem Uferlos-Festival seine offizielle Geburtsstunde erleben wird. Um was es dabei geht, das verrieten die Theatergruppe Werkstück der VHS Freising und der Theaterworkshop Weihenstephan (TWW) im Rahmen einer kleinen Pressekonferenz. Beide Ensembles werden nämlich für zwei Vorstellungen kooperieren und zusammen eine Komödie auf die Uferlos-Bühne bringen.

„Ich bin sehr froh, dass wir zusammengekommen sind“, kommentierte einleitend Regisseurin Barbara Berger den Glücksfall, dass zwei im Landkreis Freising bekannte und jeweils mit dem Kulturförderpreis ausgezeichnete Theater-Ensembles gemeinsame Sache machen. Die Idee dazu sei laut Berger bereits im vorigen Jahr entstanden, zu einem Auftritt sei es allerdings nicht gekommen. Heuer allerdings werden sie gemeinsam auf der Uferlos-Bühne stehen, weshalb auch die Wahl des Stückes keine so ganz einfache war. „Das muss schon zu dem Festival passen und zum Zelt-Ambiente“, erklärte Berger, weshalb viele Bücher hatten gelesen und verworfen werden müssen.

Perfekt geeignete Komödie

Letztendlich fiel die Wahl dann auf das Werk „Bretter, die die Welt bedeuten“ von Jean-Paul Alégre. Warum die Komödie perfekt dazu geeignet ist: Das Stück widmet sich dem Theaterleben und all seinen Widrigkeiten und Fallstricken und arbeitet dabei mit den Mechanismen von Wahrheit, Spiel und all den menschlichen Fugen dazwischen. Auf die Bühne gebracht wird das Stück „nur“ an zwei Tagen, auch weil der Aufwand kein ganz geringer ist, auf einem Festival mit großem Programm so etwas überhaupt auf die Beine zu stellen.

Was auch charmant an einer solchen Kooperation ist: Die Ensemble-Größe nimmt dadurch schlagartig zu – oder wie es Dominik Lossie, Vorsitzender des TWW, formulierte: „Das ist dann schon eine ganz andere Manpower!“ Das gefällt auch Barbara Berger, denn dadurch kann sie nun gut sämtliche Rollen altersgerecht besetzen, was zuvor öfter ein Problem gewesen sei.

Was beide Ensembles ansprachen: Die Sache mit der Suche und dem Finden nach passenden Bühnen gleicht einem komplexen und oftmals aussichtslosen Unterfangen. Das Problem benannte Dorn: „Es fehlt einfach eine Bühne in Freising für regionale Künstler, wir bräuchten da dringend einen Saal oder ähnliches“. Viele Bühnen, die es gibt, seien nämlich überbucht, und damit schwer zu bekommen. „Die Suche nach einer Bühne kostet Geld, Kraft und Zeit“, bestätigten Berger wie Lossie. Was sich Dorn vorstellen könnte: „So einen Raum wie den Pavillon von der Musikschule mit einer schönen Bühne – für Kulturschaffende aus Freising, das wär‘s“.

Seiner Meinung nach könnte dort vielerlei auf die Beine gestellt werden – von Kleinkunst, über Kabarett bis eben hin zum Theater. „Was wir jetzt bräuchten, wäre eine Zukunftswerkstatt, um Ideen auszuarbeiten, damit die regionale Künstlerszene wieder in den Vordergrund gestellt wird“, forderte Dorn, für den eine extra Bühne für die heimischen Künstler auch ein „Aushängeschild für Freising“ wäre.

Aktuell sind aber sämtliche Akteure glücklich, auf dem Uferlos einen temporären Platz gefunden zu haben. Auf der Bühne zu sehen sein werden übrigens auch bekannte Gesichter der Freisinger Theater-Szene – darunter Karl-Heinz Kirchmann, Irene Trübenbacher-Breibeck und Anna-Barbara Grassl.

Richard Lorenz

Gut zu wissen „Bretter, die die Welt bedeuten“ wird am Uferlos-Festival Freising aufgeführt am Samstag, 14. Mai. um 16 Uhr, und am Sonntag, 15. Mai, um 19 Uhr. Eintritt frei.

