Bürgerinitiative Steinpark ist enttäuscht: „Fühlen uns komplett alleingelassen“

Nach FT-Berichterstattung über Vandalismus und Ruhestörungen

Brennpunkt Steinpark: Das Problem wird nach Ansicht der Anwohner unterschätzt. Jetzt richten sie einen Appell an die Politik: Nehmt uns mit ins Boot

Freising – Nach der Berichterstattung im Freisinger Tagblatt über Vandalismus und Ruhestörungen im Steinpark-Areal haben Lokalpolitiker bestätigt: Der Bereich entwickelt sich zum „sozialen Brennpunkt“. Und die Polizei kündigte „verstärkte Präsenz an“. Den Anwohnern genügt das aber bei weitem nicht. Sie fühlen sich trotzdem „komplett allein gelassen“. In einem offenen Brief der „Bürgerinitiative Steinpark“ heißt es, man begrüße, dass sich die Medien und die Politik dem Thema annähmen. Aber das Problem werde völlig unterschätzt und falsch eingeschätzt. Der Steinpark sei ein „Drogenumschlagplatz“, es gebe sogar tätliche Angriffe. Die Angst gehe um im Steinpark. Wer sich über die Vandalen beschwere, müsse mit Vergeltung rechnen.

„Der Steinpark ist ein Drogenumschlagplatz“

„Von der Politik wird die Schuld am Vandalismus und an den Konflikten am Steinpark auf alkoholisierte Personen heruntergebrochen“, schreibt Anke Neumeier, Anwohnerin des Steinparks, im Namen der BI in einer E-Mail an das Freisinger Tagblatt. „Die sind jedoch eher eines der geringeren Probleme. Die meisten Belästigungen kommen von meist nüchternen, aber konfliktsuchenden Jugendlichen, denen keinerlei andere Räume mit Beschäftigungsmaßnahmen geboten werden.“ Die Anwohner berichten dabei von Ruhestörung, Verschmutzung, Vandalismus, offenen Belästigungen und sogar tätlichen Angriffen. Besonders seit der Corona-Pandemie hätten diese Vorfälle „maßgeblich zugenommen und gipfelten in einer ganzen Serie von Vandalismus während des vergangenen Silvesterfests“, berichtete die Bürgerinitiative. Derzeit hätten etwa die Anwohnenden der Carl-Dettenhofer-Straße Kosten von 15.000 bis 40.000 Euro jährlich durch Vandalismus zu tragen.

Kurzzeitig hätten die Anwohner während Silvester und ein paar Tage danach einen Anstieg der Polizeipräsenz bemerkt, „die seitdem jedoch wieder stark abgeflaut ist“, schreibt Neumeier. „Der Steinpark ist ein klarer Drogenumschlagsplatz, nur um einiges subtiler als der Bahnhof: Die Übergaben finden meist aus teuren Autos statt, die sofort weiterfahren“ oder der Deal werde im Verborgenen durchgeführt. Der Sicherheitsdienst sei stark überfordert. Man fühle „komplett allein gelassen“.

„Die Polizei kommt meistens zu spät“

Die Polizei, heißt es in der Mitteilung der BI, komme „meistens zu spät und erst, nachdem Beschwerden mehrerer Nachbarn eingegangen sind. Das gibt den Randalieren genug Zeit, in Sicherheit zu flüchten, „nur um Minuten später wieder zum gleichen Ort zurückzukehren und weiterzumachen.“ Man verlasse sich auf die Bewohner, die dann „häufig in die Konflikte hineingezogen“ würden. „Ich kann der Polizei nicht direkt an meinem Haus Auskunft geben oder gar in Straftaten einschreiten. Sobald die Straftäter herausfinden, wer ich bin und wo ich wohne, kann ich mit einer Vergeltung am eigenen Haus oder Belästigungen rechnen. Mittlerweile ist es für uns als Anwohner nur noch sicher, uns zurückzuhalten und unsichtbar zu machen“, zitiert Anke Neumeier einen Anwohner, der nicht genannt werden möchte.

„Es fehlen Angebote für Jugendliche“

Die Aussagen insbesondere der Politiker basierten auf veralteten Darstellungen, glaubt Neumeier: „Keiner scheint so richtig zu wissen, wie es um die Situation bestellt ist. Woher auch, denn der letzte Dialog mit Anwohnenden liegt bereits Jahre zurück. Stattdessen wird vor allem aufmerksamkeitsgenerierend über die Köpfe der Anwohnenden im Stadtrat und in den Medien hinweg diskutiert. Die Anwohnerinnen und Anwohner des Steinparks fordern deshalb den Stadtrat dazu auf, aktiv zu werden.“ Es müssten den Jugendlichen Orte geboten werden, wo sie sich aufhalten und beschäftigen können, ohne konsumieren zu müssen. Die BI Steinpark stellt klar: „Die nächste Sportstätte oder das nächste Jugendzentrum sind zu weit weg; es braucht eine Lösung direkt in Neustift. Vermehrte Kontrollen durch die Polizei und ein Sicherheitsdienst am Steinpark sind unumgänglich“.

Vor allem aber müsste die Politik endlich wieder auf die Bürger zugehen: „Die Anwohnenden müssen Teil der Diskussion werden. Nur so können die Konflikte zwischen den Gruppen entschärft und ein angenehmes Miteinander erreicht werden.“

Gut zu wissen Die Bürgerinitiative Steinpark ist ein loser Zusammenschluss von Anwohnerinnen und Anwohnern des Steinpark-Areals.

