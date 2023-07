Bürgerverein appelliert erneut an Politik und FMG: „Sorgen Sie endlich für bessere Luft“

Von: Andreas Beschorner

Der Bürgerverein Freising appelliert bei einem Pressegespräch an die Verantwortlichen: Nachhaltiger Flugkraftstoff nutzt der Feinstaub-Bilanz kaum.

Der Bürgerverein Freising ist sich sicher: In den nächsten 30 Jahren werden weder SAF noch neue Technik die Schadstoffe aus den Triebwerken auf das erforderliche Maß senken können (Symbolbild). © Rolf Poss/IMAGO

Freising/Flughafen – Sustainable Aviation Fuel (kurz: SAF) wird laut Bürgerverein Freising von der Luftfahrtindustrie gerne als umweltfreundliche Alternative zu Kerosin angeführt. Und ebenso würden sowohl FMG als auch Staatsregierung unter anderem darauf verweisen, wenn es um Energiewende im Flugverkehr gehe.

SAF senkt Schadstoffbilanz nicht

Der Bürgerverein sieht das anders: In den nächsten 30 Jahren werden weder SAF noch neue Technik die Schadstoffe aus den Triebwerken auf das erforderliche Maß senken können. „Wer das Gegenteil behauptet oder derartige Versprechen macht, kennt die Fakten nicht oder lobbyiert“, so die Feststellung des BV im Pressegespräch.

„Fliegen bleibt umweltschädlich“

Welche geringe Rolle SAF derzeit spiele und auch in den nächsten Jahrzehnten noch spielen werde, zeige sich an einer Zahl ganz deutlich, so der BV: Im Chemiedreieck Burghausen wolle man bis Ende der 20er Jahre 50 000 Tonnen synthetisches Kerosin pro Jahr herstellen. Was viel klingt, sei allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn im Jahr 2019 seien allein am Flughafen München 1,8 Millionen Tonnen fossiles Kerosin getankt worden, die erwähnten 50 000 Tonnen hätten also gerade einmal für neun Tage gereicht. Laut Statistik werde im Jahr 2040 SAF nicht einmal 20 Prozent des globalen Kerosinbedarfs decken. Für den BV ist klar: „Fliegen ist und bleibt die umweltschädlichste Art der Fortbewegung und kann nur durch Reduzieren des Fliegens weniger schädlich gemacht werden.“

Würden sich also FMG und Staatsregierung tatsächlich um Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz bemühen, dann wäre als erster Schritt die dritte Startbahn längst aus dem Landesentwicklungsprogramm gestrichen und ein Programm zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Luftverkehr erstellt worden.

Nur „Greenwashing“

Doch, so sagen die BV-Vertreter, sei das Gegenteil der Fall: Die 3. Bahn stehe weiter im LEP, die Staatsregierung beharre auf dem Baurecht für die Runway, lasse klimarelevante Maßnahmen wie schwefelarmes Kerosin und den Einsatz von TaxiBots ungenutzt, sorge nicht dafür, dass auf dem Flughafengelände Ultrafeinstaub gemessen werde, folge weiter „kritiklos den offensichtlichen Worthülsen der Luftfahrtindustrie und der FMG“ und lasse sich „von der FMG werbewirksam für das Greenwashing einspannen“.

Der Bürgerverein zieht daraus die Folgerung, dass bei der Bayerischen Staatsregierung offensichtlich nur die FMG eine Lobby habe, Klima- und Umweltschutz ebenso außen vor blieben wie Vorsorge für die Gesundheit.

Der Appell

Der Appell an Finanzminister und FMG-Aufsichtsratsvorsitzenden Albert Füracker und Staatsminister Florian Herrmann, die die mehrmalige Aufforderung zu einem Gespräch zum Thema „Flughafen und Schadstoffe“ entweder unbeantwortet gelassen oder ablehnend beschieden hätten: „Machen Sie endlich Politik im Sinne des Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes“ – so wie sie an den Flughäfen in Amsterdam und Wien praktiziert werde. Dazu gehöre, dass die 3. Bahn aus dem LEP gestrichen werde, dass die FMG integer und nachvollziehbar über Umweltschäden berichtet und dass das Greenwashing der FMG beendet werde. Kurz: „Sorgen Sie endlich – und zwar im direkten und doppelten Sinn des Wortes – für besseres Klima und bessere Luft.“