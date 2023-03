Bürgerverein Freising informiert: „Politische Ränkespiele“ statt Reduzierung der UFP-Belastung

Startschuss für Info-Reihe und Standortbestimmung

Von Andreas Beschorner schließen

Der Bürgerverein Freising will bis zur Wahl Schwerpunkte rund ums Thema Flugverkehr aufarbeiten und Fragen an die Landespolitiker aus Freising formulieren.

Freising – Im Oktober finden Landtagswahlen statt. Der Bürgerverein Freising will die Zeit bis dahin nutzen, um mit Infoveranstaltungen, Vorträgen und Pressemitteilungen Schwerpunkte rund um das Thema Flugverkehr aufzuarbeiten und daraus Fragen an die Landespolitiker aus Freising zu formulieren. Am Mittwoch traf man sich zum Auftakt der Reihe in Attaching. Thema: Was macht die Politik?“

+ Informierten zum Themenkomplex Triebwerksabgase: (v. l.) Dr. Bertram Hock, Oswald Rottmann, Wolfgang Herrmann und Dr. Hermann Hobmair. © Lehmann

Der Ausgangspunkt

Warum Ultrafeinstaub (UFP) für die Gesundheit so gefährlich ist und wie sehr die Anwohner und auch die Beschäftigten des Flughafens den gesundheitsgefährdenden UFP ausgesetzt sind, erklärte zunächst noch einmal der Freisinger Arzt Dr. Hermann Hobmair. Die wesentlichen Botschaften: Die von der Weltgesundheitsorganisation als hoch und gefährlich eingestufte UFP-Konzentration von 10.000 Partikel pro Kubikzentimeter werde in der Umgebung des Airport an vielen Tagen überschritten, nach Schätzungen der europäischen Umweltagentur sterben pro Jahr in Deutschland 66.000 und in Europa 428.000 Menschen an den Folgen von Feinstaubbelastung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Empörung

Vor diesem Hintergrund findet es der 2. Vorsitzende des Bürgervereins Freising, Wolfgang Herrmann, „empörend“, dass am MUC Möglichkeiten zur Reduzierung der UFP erst gar nicht diskutiert werden, obwohl die Belastungen für Beschäftigte und die Kinder der „Airport-Hopser“ „seit langem bekannt sind“. Denn seit 2017 misst der Bürgerverein die UFP-Belastung rund um den Airport. Dass auch am Flughafen selbst gemessen wird, wurde bisher stets abgelehnt. Erst jüngst sei ein solcher Antrag mit den Stimmen von CSU, FW, FDP und AfD im Landtag abermals abgelehnt worden. Für Herrmann und den Bürgerverein steht fest: „So bleiben die Betroffenen die Opfer politischer Ränkespiele und der Geschäftsinteressen der FMG.“

Die Messungen

Die Ergebnisse der Messungen, die auf Veranlassung des Bayerischen Umweltministerium im Juli 2021 begannen und vom BV zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum durchgeführt wurden, gebe es zwar, so Herrmann, diese würden aber erst 2024 (oder 2025) veröffentlicht, wenn auch die Resultate der Messungen der Uni Bayreuth vorliegen. Details der bisher vorliegenden Ergebnisse dürfe man nicht nennen, aber so viel könne er schon verraten: Alles, was der BV gemessen habe, sei bestätigt worden. Die tatsächlichen UFP-Werte seien sogar um ein Drittel höher als von den BV-Geräten registriert. Dass man jetzt wieder zwei oder sogar drei Jahre warten müsse, bis möglicherweise Maßnahmen zur Reduzierung der UFP-Belastung diskutiert oder vorgenommen würden, klinge nach „reiner Verzögerungstaktik“, so Herrmann.

Die Hoffnung

Man sei es leid, „ständig zu hören“, man müsse noch weitere Erkenntnisse gewinnen, brauche noch mehr Messungen und Studien. Den Einsatz schwefelarmen Kerosins, Taxibots, eine Reduzierung der Kurzstreckenflüge und keine dritte Startbahn: All das sei möglich und liege in der Verantwortung des Freistaats als Mehrheitseigner der FMG. Doch es tue sich nichts. Man habe mit Florian Herrmann zwar einen Staatsminister in der Regierung, man habe aber noch nicht bemerkt, dass der sich „proaktiv“ um das Thema kümmere. Trotz mehrerer Anfragen sei es noch zu keinem persönlichen Gespräch zwischen BV-Vertretern und Herrmann gekommen. „Aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben“, so Wolfgang Herrmann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.