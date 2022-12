Bürgerverein Freising ist sich nach Feinstaubmessungen sicher: „Wir hatten Recht“

Es wurde vom Bürgerverein viel, lange aus ausgiebig gemessen in puncto Ultrafeinstaubpartikel (UFP)-Belastung am und um den Flughafen München herum. Jetzt liegen die ersten Zahlen endlich auf dem Tisch (Symbolbild). © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Ultrafeinstaub-Messergebnisse werden vom Ministerium Anfang 2023 veröffentlicht. Der Bürgerverein weiß jetzt schon bescheid.

Freising – Es wurde viel, lange aus ausgiebig gemessen in puncto Ultrafeinstaubpartikel (UFP)-Belastung am und um den Flughafen München herum. Jetzt liegen die ersten Zahlen endlich auf dem Tisch. Obwohl es bis zur offiziellen Ergebnispräsentation und zugleich Stellungnahme vom Bayerischen Umweltministerium noch bis Anfang 2023 dauern dürfte, gab es vom stellvertretenden Vorsitzenden des Bürgervereins (BV) Freising, Wolfgang Herrmann, bereits jetzt für das Freisinger Tagblatt eine ganz klare Aussage: „Das Ergebnis der Messungen deckt sich eindeutig mit unseren bisherigen Feststellungen.“

Die Ausgangslage

Die Vermutungen des Bürgervereins Freising, wie auch von zahlreichen Bürgern des Landkreises, seien laut Herrmann folgende gewesen: „Es wehen je nach Windrichtung die Abgase, der Dreck und somit auch die Ultrafeinstaubpartikel vom Flughafen München in die umliegenden Gebiete – und das im Umkreis von mehr als 15 Kilometer!“ Der BV hat in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum München von Anfang Juli 2021 bis Anfang April 2022 an sechs Punkten Ultrafeinstaubmessungen durchgeführt. Die Messungen erfolgten im Rahmen des vom Bayerischen Umweltministerium beauftragten und von der Uni Bayreuth betreuten Forschungsprojekts „Ultrafeine Partikel am Flughafen München und Umgebung“.

Ergebnisse liegen bei der Uni

Die zusammengefassten Ergebnisse liegen aktuell bei der Universität Bayreuth und sollten dann bis spätestens Ende dieses Jahres dem Ministerium vorgelegt werden. „Wir wollen auf keinen Fall Dissonanzen“, so Herrmanns Erklärung bezüglich der noch fehlenden Daten- und Zahlenlage für die Öffentlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt. Eines sei für ihn allerdings völlig klar: Die Ergebnisse werden ein Umdenken zu Folge haben müssen – wie auch ein zügiges Handeln zum Schutz der Menschen, die eben dieser Partikelbelastung ausgesetzt sind. „Das ist nicht akzeptabel, denn es sind ja Unmengen von toxischen und karzinogenen Verbindungen, die vom Wind hergetragen werden. Denen sind wir schutzlos ausgeliefert“, betonte Herrmann. Aber auch das sei laut Herrmann klar: „Wir hatten Recht. Wir sind lange als Anti-Fachleute hingestellt worden, auch von einigen Politikern. Das hat sich jetzt eindeutig zerschlagen.“ Jetzt sei vor allem wichtig, dass die Zahlen der Messungen so schnell wie nur möglich in die Öffentlichkeit gelangen.

Lösungsansätze

Lösungsansätze, mit denen die Ultrafeinstaub-Belastung minimiert werden könne, gäbe es laut Herrmann genügend – etwa Taxi-Bots, mit denen die Flugzeuge geschleppt werden könnten, anstatt dass diese bis zu vier Kilometer rollen und dabei eine riesige Menge ultrafeiner Partikel (UFP) ausstoßen. „In Neu-Delhi schleppen sie, nur in München geht das nicht“, erklärte Herrmann. Einer der Gründe: Die Kosteneinsparungen kommen nicht beim Flughafen an, sondern bei den Airlines. Auch schwefelfreies Kerosin wäre eine deutliche Verbesserung, aber auch hier gibt es ein Problem: Dieses müsste von den Airlines gefordert werden und nicht vom Flughafen selbst. In Wien-Schwechat wird bereits schwefelfreies Kerosin getankt. Es bleibe für den BV daher die Frage bestehen, warum dies im Moos nicht umsetzbar sein soll.

Worauf der Verein aktuell wartet: Sieben Privatpersonen aus Deutschland haben kürzlich eine Verfassungsbeschwerde in puncto Feinstaub-Belastung eingereicht. Wird der stattgegeben, könnte damit auch eine Neudefinition der Feinstaub-Stoffsammlung einhergehen.

Richard Lorenz