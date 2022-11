Bürgerverein Freising: Ministerin soll Kerosin-Entschwefelung forcieren

Bei einem Ortstermin im August betonte Landrat Helmut Petz (l.) in Attaching, wie wichtig es sei, UFP-Erkenntnisse und Argumente zu sammeln – um dann die dritte Startbahn „mit Anstand beerdigen“ zu können. Jetzt gibt es ein Schreiben an die Umweltministerin von Umweltverbänden. Auch darin geht es um UFP.

Zur Senkung der Ultrafeinen Partikel

Ein Schreiben an Umweltministerin freut den Bürgerverein Freising zur Vermeidung von Lärm- und Schadstoffbelastungen (BV): Es geht um die Entschwefelung von Kerosin.

Freising - Was man seit Jahren fordert, um die Belastung mit Ultrafeinen Partikeln (UFP) aus Flugzeugtriebwerken zu minimieren, ist nun in einem Schreiben mehrerer deutscher Umweltverbände an Umweltministerin Steffi Lemke eindringlich angemahnt worden: Die Entschwefelung von Kerosin.

Wie gesundheitsschädlich die Belastung mit UFP ist, ist laut BV nachgewiesen. Und deshalb ist der BV seit Jahren dabei, die UFP-Belastung am Flughafen München zu messen, der Einsatz hat bekanntermaßen dazu geführt, dass auch der Freistaat Studien und Messungen unterstützt.

Und noch etwas propagiert der BV: Würde man entschwefeltes Kerosin verwenden, könnte der Ausstoß an UFP um 30 Prozent verringert werden.

Wichtig: Die technischen Voraussetzungen zur Entschwefelung von Kerosin seien vorhanden und verfügbar, die Mehrkosten würden durch den höheren Wirkungsgrad bei der Verbrennung amortisiert. Dass die Kerosinentschwefelung im Koalitionsvertrag der „Ampel“ als europaweites Ziel definiert und festgeschrieben sei, hat den BV bereits gefreut. Dass deutsche Umweltverbände jetzt nachlegen, begrüßt man beim Bürgerverein besonders.

n einem Schreiben vom 28. Oktober 2022 an Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) weist man auf „ein drängendes Problem“ hin: „die nach wie vor nicht erfolgte Entschwefelung von Kerosin“. Wie in dem Brief ausgeführt wird, liege für Flugturbinenkraftstoffe der Grenzwert des maximal zulässigen Schwefelgehalts bei 3000 ppmw (parts per million weight) – also drei Gramm Schwefel pro Kilogramm Kraftstoff. In der Regel enthalte das Kerosin zwischen 100 und 700 ppmw, während für Treibstoffe von Personen- und Lastkraftwagen sowie für die Binnenschifffahrt in der EU der Grenzwert für den Schwefelgehalt bei 10 ppmw liege – also bei 0,1 Gramm pro Kilo Kraftstoff.

Die Forderung der Umweltverbände ist klar: die notwendigen Schritte für eine Entschwefelung von Kerosin zeitnah ergreifen und als Grenzwert 10 ppmw ansetzen – und das auch EU-weit vorzugeben. Denn Schwefelemissionen „können zu Lungenkrebs sowie Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen führen“ und bedeuteten eine Erhöhung der UFP-Konzentration mit allen gesundheitsschädlichen Folgen, heißt es in dem vom ADF (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen), BUND, BVF (Bundesvereinigung gegen Fluglärm), DNR (Deutscher Naturschutzring) und VCD (Verkehrsclub Deutschland) unterzeichneten Papier.

Der Bürgerverein Freising kommentiert das so: „Können die Betroffenen im Umland von Flughäfen jetzt mit gesünderer Luft rechnen? Wir hoffen, dass einer zeitnahe Umsetzung daher nichts mehr im Wege steht.“ Und: „Die Politik ist gefordert!“

