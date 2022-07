Bürgerverein Freising beklagt: „Wir haben die schlechteste Nachtregelung in ganz Deutschland“

Klares Statement: Thomas Enghofer sprach sich dafür aus, die Gebühren für nächtliche Flugbewegungen am Münchner Flughafen zu erhöhen. © Lehmann

Der Bürgerverein Freising will das Thema Nachtflugverbot „nicht aus den Augen verlieren“. Die jetzige Regelung sei die schlechteste Deutschlands.

Freising – Während die geringeren Flugbewegungen am Flughafen München dem „Bürgerverein Freising zur Vermeidung von Lärm- und Schadstoffbelastung“ während Corona Hoffnung gaben, kehrt man dort inzwischen beinahe zu alten Zahlen zurück: „Seit dem ersten Lockdown gab es keinen Einbruch mehr bei den Münchner Flugbewegungen“, berichtete Vorsitzende Katrin Stockheim. „Inzwischen fliegen rund 75 Prozent der Flieger aus der Zeit vor Corona.“

Nachdem die Vorsitzende die Mitglieder auf den aktuellen Stand gebracht hatte, übernahm Beisitzer Thomas Enghofer das Wort. Er griff das bekannte Thema eines gewünschten Nachtflugverbots nochmals auf und plädierte dafür, die Gebühren für nächtliche Flugbewegungen am Münchner Flughafen zu erhöhen. Der Airport im Moos habe die „schlechteste Nachtregelung in ganz Deutschland“, so die Kritik des Referenten. Man wolle am Ziel des Nachtflugverbots „dranbleiben“.

Enghofer: „Wir atmen die Abgase der Turbinen“

Im weiteren Verlauf des Abends wurden erste Ergebnisse des Forschungsprojekts zum Thema ultrafeine Partikel der Universität Bayreuth vorgestellt. Hierbei wurde beobachtet, welche Mengen und welche Größen ultrafeiner Partikel durch den Betrieb am Flughafen in die bodennahe Luft gelangen. Außerdem war es Ziel des Projekts, eine Methode zu entwickeln, die die chemische Zusammensetzung der ultrafeinen Partikel analysiert, um Aufschluss über die genaue Herkunft zu geben.

Hierfür wurden zwei Messstationen am Flughafen München aufgebaut, an denen von Juni 2021 bis April 2022 gemessen wurde. „Die Datenmengen sind nun zur Auswertung aufbereitet“, sagte Enghofer. Erste Ergebnisse der Messungen würden das „bekannte Bild“ zeigen: Kommt der Wind vom Flughafen, so steigen die Konzentrationen ultrafeiner Partikel in der Luft. „Wir atmen also die Abgase der Turbinen.“ Die finale Auswertung des Projekts steht noch aus. Das Endergebnis wird dem Bürgerverein vorgestellt, sobald es bekannt ist.

Stockheim: Die dritte Bahn muss aus dem LEP herausgenommen werden!

Abschließend fasste die Vorsitzende Stockheim nochmals die aktuellen Zielsetzungen des Bürgervereins zusammen: Man wolle eine Herausnahme der dritten Startbahn aus dem Landesentwicklungsplans, eine zeitnahe Einführung von schwefelarmem Kerosin sowie das Schleppen statt Fahren von Flugzeugen zum Gate und Start. Außerdem möchte man das Nachtflugverbot weiterhin „nicht aus den Augen verlieren“. Ebenfalls fordert der Bürgerverein den Verzicht auf den Bau der Eventarena.

Pascale Fuchs

