Bürokratie-Wahn an den Milchtankstellen im Landkreis Freising: Braucht kein Mensch!

Die Milchtankstelle von Thomas Schillinger kann bereits Bons ausdrucken. Bons freilich, die kein Kunde haben will. Daher ist am Abend der Boden des Hofladens in Gründl bei Nandlstadt mit Zetteln übersät. © Hellerbrand

Es gibt inzwischen viele Milchtankstellen auf Bauernhöfen im Landkreis Freising. Doch jetzt sorgt eine neue EU-Verordnung für Ärger bei den Landwirten.

Landkreis - „ Im Stall muhen die Kühe – und gleich ums Eck fließt die Milch aus dem Zapfhahn. Geld einwerfen, Flasche drunterstellen, Knopf drücken – fertig. So läuft es auf vielen Milchtankstellen auf Bauernhöfen im Landkreis Freising. Und das meist sogar rund um die Uhr. Ein Service, den es zum Teil bereits seit zwei Jahrzehnten gibt. Doch jetzt wirft die EU den Landwirten Prügel zwischen die Beine. Sie fordert eine Eich- und Bonpflicht für die Automaten. Bis Januar 2024 haben Direktvermarkter noch Zeit für die Umstellung. Diese ist jedoch teuer – und in vieler Augen unsinnig. Womöglich bedeutet es im Einzelfall auch das Aus für die Milchtankstelle.

Man ist froh, wenn es eine funktionierende, regionale Vermarktung von Lebensmitteln gibt und baut dann bürokratische Hürden auf, mit denen man die Leute wieder vergrämt“, kritisiert Gerhard Stock, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands für die Landkreise Freising und Erding. Er könne über die akribische Regelung nur den Kopf schütteln – und spricht von „Bürokratie-Wahn“ und einer „Lachnummer“.

Die Eichpflicht besteht seit Anfang 2023. Bis Jahresende haben die Betreiber noch Zeit, ihre Anlagen in einen messrechtskonformen Zustand zu bringen. Dann endet eine Übergangsfrist und das zuständige Eichamt prüft die Anlagen regelmäßig. Zusätzlich verlangt das Eichrecht auch Belegdrucker für Milchtankstellen. Mit denen können sich die Kunden Kassenbons ausstellen lassen, die den Preis und die genaue Milchmenge ausweisen. Doch die Umstellung ist eine technische Herausforderung. Gerade ältere Geräte müssen teilweise ziemlich kostenintensiv ertüchtigt werden. Wer Pech hat, muss sich gar einen neuen Automaten anschaffen – Kostenpunkt rund 15 000 Euro.

Eine teure Aufrüstung kommt nicht in Frage

So hart würde es wohl die Familie Lehmeier treffen, die in Allershausen die älteste Milchtankstelle im Landkreis betreibt – seit mehr als 20 Jahren. Eine teure Aufrüstung oder ein ganz neuer Automat käme kaum in Frage, sagt Brigitte Lehmeier. „Wir lassen das erst einmal auf uns zukommen“. Eine hohe Investition lohne sich schon deshalb nicht, weil die Zukunft der Viehhaltung ungewiss sei. Die Bundesregierung plant bekanntlich ein Verbot der Anbindehaltung. Wenn die käme, so Brigitte Lehmeier, würde das wohl das Ende der Viehhaltung auf ihrem Hof bedeuten – und somit auch das der Milchtankstelle. Auch der Hofladen wäre dann Geschichte. Wichtigstes Produkt ist dort nämlich der Käse aus der eigenen Milch.

Genervt von der Bürokratie-Attacke ist auch Thomas Schillinger vom Buamer-Hof in Gründl bei Nandlstadt. Und das, obwohl seine Rohmilchtankstelle bereits Bon-fähig ist. „Ich habe das Glück, dass wir das System vor fünf Jahren gleich mitgekauft haben“, berichtet Schillinger. Den Bondrucker aber hatte er damals gleich nach der Installation wieder abgestellt: „Kein einziger Kunde wollte den Bon“, berichtet der Landwirt, „die lagen dann auf dem Boden oder steckten noch im Automaten“. Seit einem Monat nun spuckt der Rohmilchautomat wieder Bons aus – zwangsweise. Und wieder ist der Boden des Hofladens mit Zetteln übersät. „Das ist total nervig. Wieder etwas, was kein Mensch braucht, nur Kosten verursacht, auf Kosten der Umwelt geht und schließlich auch noch störanfällig ist“. Solche Vorschriften, sagt Thomas Schillinger, „führen dazu, dass man schnell die Lust an der Sache verliert“.

„Einige überlegen sich, wieder aufzuhören“

Andere Bauern mit Milchtankstellen treffe die neue EU-Verordnung hart: „Die müssen sich entweder neue Automaten anschaffen oder technisch aufrüsten, was schnell 3000 Euro kosten kann“. Bei dem geringen Umsatz der Milchtankstellen, die ja nur ein kleines Zusatzgeschäft seien, rechne sich das nicht. „Da überlegen es sich einige bereits, wieder mit der Milchtankstelle aufzuhören“, berichtet Thomas Schillinger.

Keine schlaflosen Nächte hingegen bereitet die EU-Verordnung Katharina Goldbrunner. Auf ihrem Hof in Leitersdorf bei Au kommt die frische Milch aus einem Automaten, der vor sieben Jahren angeschafft wurde und den die Firma vor zwei Jahren selbstständig und kostenlos so nachgerüstet hat, dass er jetzt Bons ausgibt.

Die Reaktion der Kunden auf den ziemlich großen Plastikkasten, der jetzt am Automaten hängt und Zettel auswirft: Kopfschütteln. „Die kommen alle aus der Nachbarschaft und zapfen zwei, drei Liter Milch“, berichtet Katharina Goldbrunner, „die brauchen dafür doch keinen Kassenzettel“. Für die Kundschaft sei das „ein Schmarrn“, für sie persönlich „totaler Schwachsinn“.

Von Helmut Hobmaier und Uta Künkler