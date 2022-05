„Ehre, wem Ehre gebührt“: Bundesverdienstkreuz für engagierten Domrektor

Von: Andreas Beschorner

Mit dem Bundesverdienstkreuz wurde Professor Marc-Aeilko Aris (vorne, r.) ausgezeichnet – zur Freude von (v. l.) Alt-OB Dieter Thalhammer, Staatsminister Florian Herrmann und OB Tobias Eschenbacher. © Lehmann

Er ist gleichermaßen ein Staatsbürger, ein Mann der Geistlichkeit und der Forschung: Professor Marc-Aeilko Aris. Jetzt wurde dem Domrektor eine besonderes Ehre zuteil.

Freising - Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier händigte Staatsminister Florian Herrmann dem 63-Jährigen das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus. Und dabei waren die beiden nicht unter sich: Im Fürstengang auf dem Domberg, wo früher die Grenze zwischen Staat und Kirche verlief, hatten sich Freunde aus Staat, Kirche und Forschung versammelt, um dem feierlichen Akt beizuwohnen.

Weggefährten sind sehr stolz

„Ehre, wem Ehre gebührt“, fasste Herrmann die Auszeichnung zusammen – eine Auszeichnung, die Aris mit Stolz tragen dürfe. Und auch seine Freunde und Wegbegleiter seien alle „sehr stolz“ auf Aris und ihm „in Freundschaft fest verbunden“. Dass Marc-Aeilko Aris, der seit 2016 als Domrektor durch sein herausragendes Engagement wesentlich daran beteiligt sei, dem Mons doctus „neue Strahlkraft“ zu verschaffen, wüssten die Freisinger, sagte Herrmann.

Eine lange Liste von Tätigkeiten

Was der Bundespräsident wusste und weshalb die Würdigung von Aris durch das Bundesverdienstkreuz nur allzu verdient und berechtigt sei, ist eine lange Liste von Tätigkeiten, die weit über das normale Maß hinausgingen und vom selbstlosen und vorbildhaften Einsatz des geborenen Baden-Badeners zeugten. Beispiele: Seit 2005 ist Aris Professor für Lateinische Philologie des Mittelalters an der LMU, seit 2011 Direktor des Albertus-Magnus-Instituts. Von 2014 bis 2018 war er stellvertretender Präsident und kommissarischer Leiter des Instituts Monumenta Germaniae Historica. 2013 wurde der heute 63-Jährige Universitätsprediger der LMU, ist seit 2016 Domrektor und wurde zudem 2017 von Papst Franziskus als Konsultor in die Kongregation für den Gottesdienst und Sakramentenordnung berufen. Sei schon jede einzelne Tätigkeit einer Würdigung wert, so beeindrucke an Aris „die Summe“ seiner Aktivitäten – „und das alles auch noch gleichzeitig“, sagte Florian Herrmann.

Aris selbst, so sagte er, habe sich gefragt, wie man so eine Ehrung denn richtig annehme. Antworten darauf habe er dort gefunden, wo er sich am besten auskenne: in seiner umfangreichen Bibliothek. Bernhard von Chartres’ bekannter Ausspruch, wir seien wie Zwerge auf den Schultern von Riesen, empfehle Bescheidenheit, schließlich wisse auch er, wem er seinen Werdegang zu verdanken habe. Die Aussage von Aristoteles in seiner „Politeia“, der Mensch sei ein in einem Gemeinwesen existierendes Wesen, das sich immer so zu verhalten habe, dass es allen in der Gemeinschaft diene, könne er auch annehmen. Gerade in diesen Zeiten sei es ihm besonders wichtig, „dass auch Priester zuerst Bürger sind“.

Weltliche Würdigung in Freude annehmen

Und dann habe er noch die Bibel um Rat gefragt: Christliche Auszeichnungen seien zwar ausgeschlossen, so Aris humorig, aber das Bundesverdienstkreuz sei ja eine weltliche Würdigung, weshalb er sie auch voller Freude annehmen könne – auch wenn die Redensart, jeder müsse sein Kreuz tragen, sicher nicht das Bundesverdienstkreuz meine.