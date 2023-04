Geschichte à la Graffiti: Bunter Bilderbogen als Wegbegleiter zum Freisinger Lindenkeller

Von: Wolfgang Schnetz

Die Künstler Paul Langemann und Daniel Geiger nehmen mit grafischen Elementen Bezug auf die Freisinger Geschichte. © Lehmann

Ein cooles Graffiti und eine schicke Beleuchtung: Jetzt geht’s an den Feinschliff beim renovierten Aufgang zum Freisinger Kulturtempel Lindenkeller.

Freising - Seit vergangenem Spätherbst hatte bereits die Neugestaltung des Platzbereichs am Fuße des Lindenkellers mit einem innovativem Lichtkonzept begonnen (wir berichteten). Danach ging es weiter mit den Arbeiten am 140 Quadratmeter großen Graffiti an der Wand des Lindenkeller-Aufgangs.

Der Freisinger Wappenbär ist in knallbunten Farben am Lindenkelleraufgang verewigt. © Lehmann

Wie Stadt-Pressesprecherin Christl Steinhart mitteilt, nehmen die Künstler Paul Langemann und Daniel Geiger mit grafischen Elementen Bezug auf die Freisinger Geschichte (auf dem Bild links ist zum Beispiel der Wappenbär zu erkennen). Und es gibt Bilder, die von der Historie des Lindenkellers inspiriert sind, zu sehen. Im Rahmen des Förderprojekts „React-EU“ war das gesamte Gestaltungskonzept für den Platz an der Einmündung zum Veitsmüllerweg und den Aufgang zum Lindenkeller entwickelt worden. Die Gesamtkosten in Höhe von 285 000 Euro werden laut Steinhart zu 90 Prozent aus dem Programm der EU unterstützt und finanziert. Und das wiederum sind gute Nachrichten für den strapazierten Stadt-Haushalt.