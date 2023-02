Buntes Faschingsspektakel begeistert die Freisinger Kinder

Strahlende Gesichter gab es beim Auftritt der Clowns. Die Künstler des Duos „Karma Banale“ sorgten für Spaß und Stimmung in der Jahnhalle. © Michalek

Sophie Meindl und Xaver Amm haben eine Freisinger Kult-Veranstaltung wiederbelebt: den Jahn-Kinderfasching. Es wurde ein Riesenerfolg.

Freising – Innerhalb von nur zwei Tagen waren die Eintrittskarten zum Jahn-Kinderfasching am vergangenen Sonntagnachmittag weggegangen wie die warmen Krapfen. Wie bereits am Vorabend beim wiederbelebten Jahn-Ball, wurde auch am Sonntag eines völlig klar: Der Fasching fehlt in der Domstadt prägnant – auch für die Kinder. Weshalb dennoch am Sonntagnachmittag für zwei Stunden in der Jahn-Turnhalle der Faschingsbär steppte, war heuer vor allem zwei engagierten jungen Menschen zu verdanken, die seit 2022 beim TSV-Jahn ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren und den Kinderfasching heuer ganz nach oben auf ihrer Prioritätenliste gesetzt haben: Sophie Meindl (19) und Xaver Amm (18).

Rund 200 Gäste

Um kurz nach 15 Uhr ging es schon ziemlich rund in der Jahn-Turnhalle an der Fischergasse: Rund 200 Gäste, Eltern samt Kinder, waren gekommen, um mal wieder richtig Kinderfasching in Freising zu feiern. Dabei hätte der Sportverein vermutlich locker doppelt so viele Eintrittskarten verkaufen können, allerdings gab es auch beim Kinderspaß ähnliche Auflagen in puncto maximale Teilnehmerzahl wie beim Faschingsball am Vorabend.

Der Gaudi tat das allerdings keinerlei Abbruch, denn so war wenigstens genügend Platz auf der Tanzfläche für sämtliche Dinosaurier, Biene Mayas, Feen und, und, und, um sich mal richtig auszutoben. Zum Energietanken gab es dann auch ausreichend, nämlich stapelweise Krapfen und Butterbrezn – und eine Tasse Kaffee für die Eltern, die unter Umständen mit der Energie ihres Nachwuchses nicht so leicht mithalten konnten.

Haben ganze Arbeit geleistet: Sophie Meindl und Xaver Amm organisierten im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres beim TSV Jahn den Kinderfasching. © Michalek

Ausgefeiltes Programm

Schon ab dem Startschuss der Veranstaltung schwer beschäftigt waren vor allem Sophie Meindl und Xaver Amm, die sich seit vergangenem November über ein ausgefeiltes Animationsprogramm Gedanken machten. So war Mitmachen angesagt für die beiden, etwa beim Kinderklassiker „Fliegerlied“ von Donikkl und weiteren Kinderlied-Evergreens.

Ziemlich ausgepowert, aber sehr glücklich, nutzten die Organisatoren den Auftritt des Clown-Duos „Karma Banale“, um mit dem FT kurz über ihre Beweggründe zu sprechen, einen Kinderfasching in Freising zu organisieren. „Im FSJ müssen wir ein Projekt gestalten, das gehört dazu“, erklärte Meindl, und weil es eben naheliegend war, wollten es die beiden mit einem Kinderfasching einfach mal probieren. Naheliegend war es deshalb, weil lange Zeit der Kinderfasching beim TSV Jahn in Freising einen Kultstatus genossen hatte, es diesen aber seit Jahren nicht mehr gegeben hatte.

Meindl und Amm sind seit September beim Sportverein und kümmern sich dabei unter anderem um Sportstunden und Büroarbeiten, weshalb der Auftrag, rund hundert Kinder zwei Stunden lang bei Laune zu halten, dann doch ein ziemlich anspruchsvoller war. „Das Programm muss für die Kinder passen, mit Musik und allem, damit ihnen nicht langweilig wird“, sagte Amm. Seine größte Sorge: „Ich hab halt immer Angst, dass sich ein Kind verletzt beim Rumtollen, das wär das Schlimmste für mich.“

Auftrag erfüllt

Was Meindl noch einfiel: „Wir hatten ja eigentlich einen Zauberer engagiert, aber der wurde kurzfristig krank. Erfreulicherweise hatte das Clown-Duo aus Augsburg noch Zeit.“

Zu allem Überfluss war dann auch noch das bestellte Kostüm nicht rechtzeitig angekommen, weshalb Sophie Meindl für ihre Verkleidung als Sonnenblume hatte improvisieren müssen – und zwar mit aufgeklebten kleinen Blümchen auf Shirt und Rock. Mit so manchen Widrigkeiten hatte aber auch Amm zu kämpfen: „Ich geh als Pumuckl, aber die rote Haarfarbe hat einfach nicht gehalten.“

Ansonsten verlief alles bestens, die Kinder hatten spürbar einen Narren an ihren Animateuren gefressen, weshalb Meindl und Amm dann auch gleich wieder auf die Bühne für die nächsten Show-Einlagen mussten.

Taschengeld erhöhen

Was beiden auch noch wichtig war: Um das FSJ attraktiver zu machen für junge Menschen, sollte dringend das sogenannte Taschengeld erhöht werden, das die jungen Menschen für ihre Arbeit bekommen. Die Rechnung machte Meindl auf: „Ich bekomme 314 Euro für 38,5 Stunden in der Woche. Das geht halt wirklich nur, wenn man noch Zuhause wohnt.“

Nach einer letzten Polonaise durch die ganze Halle waren dann um 17 Uhr die ersten Kinder ziemlich müde und ausgepowert –gähnende Dinosaurier und Feen, die sich an die Mama kuschelten, wohin das Auge reichte. Was Meindl und Amm sich abschließend wünschten: „Es wäre schön, wenn der Kinderfasching zu einem festen Projekt der nächsten FSJler werden würde, damit die Kids auch im kommenden Jahr feiern können.“

Richard Lorenz

