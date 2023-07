„Wir wollen etwas Großes aufbauen“: Geplante Agrar-Allianz in Weihenstephan treibt Landespolitiker um

Von: Andreas Beschorner

Gleich zwei Ausschüsse des bayerischen Landtags beschäftigen sich mit der geplanten Agrar-Allianz auf dem Campus Weihenstephan. © picture alliance / Sven Hoppe/dpa | Sven Hoppe

In Weihenstephan soll ein Agrar-Campus von internationalem Spitzenrang entstehen. Doch die mögliche Umstrukturierung führt auch zu Sorgen und Verunsicherung.

Freising/München – Der Ehrgeiz ist groß: In Weihenstephan soll ein Agrar-Campus von internationalem Spitzenrang entstehen. Doch die mögliche Umstrukturierung und mangelnde Kommunikation sorgen auch für Sorgen und Verunsicherung.

Vor drei Jahren haben TUM und HSWT einen Prozess angestoßen, der erst in den vergangenen Wochen ansatzweise publik wurde und zu Irritationen geführt hat. Sogar von feindlicher Übernahme der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf durch die Technische Universität am Standort Weihenstephan war die Rede.

Bei einer von Grünen-MdL Johannes Becher beantragten gemeinsamen außerordentlichen Sitzung des Wissenschafts- und Landwirtschaftsausschusses erfuhren am Donnerstag nicht nur die Landtagsabgeordneten erstmals von den Plänen, eine international herausragende Agrar-Allianz Weihenstephan zu bilden. Sie lernten auch, dass mit TUM, HSWT und Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) alle Einrichtungen, die am Campus Weihenstephan im Agrarbereich tätig sind, zusammen und im Einvernehmen an dem ehrgeizigen Projekt einer Neustrukturierung arbeiten.

Johannes Becher (Grüne): „Wer hat künftig den Hut auf?“ © Kathrin Schierl Fotografie

„Wir wollen etwas Großes bauen“, sagte Professor Frank Ewert, Vorsitzender des Sounding Boards, das als Lenkungsgruppe fungiert und sich erstmals überhaupt den beteiligten Akteuren und dem Landtag präsentierten. Man wolle die idealen Voraussetzungen am Standort Weihenstephan nutzen, um im Bereich der Agrarwissenschaften ein Kompetenzzentrum zu schaffen, das im internationalen Konzert eine gewichtige Rolle spiele. Forschung, Lehre und Praxis sollen gebündelt werden, ohne dass dabei die drei Einrichtungen ihren Geist und ihre Dynamik verlieren.

Dass es dabei nicht um eine Übernahme gehe, versicherten auch die beiden Hochschulpräsidenten, die am Donnerstag in den Ausschuss geladen waren: TUM-Präsident Thomas Hofmann sagte, seine Universität habe im Bereich der Agrarwissenschaften in den vergangenen 20 Jahren „Federn gelassen“, mit dem jetzt eingeleiteten Prozess wolle man verlorenes Terrain zurückholen. Zwar gebe es schon eine gute Zusammenarbeit mit der HSWT, aber da sei noch „viel Luft nach oben“. „Es wäre fast töricht“, so Hofmann, TUM, HSWT und LfL nicht noch enger zusammenzubringen.

Das sieht auch HSWT-Präsident Eric Veulliet so: Die bisherige Kooperation sei als Basis schon sehr gut, die HSWT sei zu einer konstruktiven Mitwirkung des Prozesses bereit. Grundsätzlich waren die Mitglieder der beiden Landtagsausschüsse zunächst einmal froh, nach drei Jahren über den Prozess in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

Die entscheidenden Fragen stellte Becher: Wer denn bei diesem Kompetenzzentrum künftig den Hut auf habe, und ob es schon einen Zeitplan gebe? Ewerts Antwort: Wer da künftig übergeordnet das Sagen habe, stehe noch nicht fest, der Abschlussbericht des Sounding Boards mit der Formulierung von Zielen sei für den Herbst oder Winter vorgesehen.

Benno Zierer (FW) warnte vor einem „Brei“. © FT-Archiv

FW-MdL Benno Zierer warnte davor, dass die Neustrukturierung der Agrarinstitutionen in Weihenstephan zu einem „Brei“ werde, die drei Einrichtungen getrennt zu sehen, sei besser. Ewert beurteilte das etwas anders: Nur die Zusammenführung der drei Einrichtungen ermögliche ein Kompetenzzentrum von internationalem Rang.

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) versicherte, dass es „keine Reform gegen einen der Akteure geben wird“. Die einzelnen Einrichtungen zu stärken, reiche aber nicht: „Integration ist Trumpf.“ Grünen-MdL Paul Knoblach forderte, dass der Landtag künftig nicht aus den Medien von den Entwicklungen erfahre, sondern ab jetzt „mit offenem Visier“ gehandelt werde. Ewert sagte das zu, ergänzte aber auch: „Kommunikation kostet Zeit.“

