Chef der Freisinger Bau-Innung: „Die Industrie kassiert uns ziemlich ab“

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Obermeister Martin Reiter wird in den kommenden zwei Jahren seinen designierten Nachfolger einarbeiten. © Lehmann

Martin Reiter, Chef der Bauinnung Freising-Erding, beklagt hohe Preise in der Baubranche – und bringt seinen Nachfolger in Stellung.

Landkreis – Bei der Bauinning Freising-Erding steht ein Generationswechsel bevor. Obermeister Martin Reiter (63), im Landkreis Freising zugleich langjähriger Kreishandwerksmeister, wird sich zwar bei den Neuwahlen am heutigen Abend noch einmal zur Verfügung stellen – aber nur noch befristet. Gleichzeitig soll sein designierter Nachfolger in Stellung gebracht werden: Harald Irl aus Erding. Für die Branche wird die Situation indes nicht einfacher. Zu hohe Preise, weniger Aufträge.

Irl, Bauunternehmer aus Altenerding, fungiert derzeit bei der Bauinnung als Lehrlingswart und Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses. Jetzt soll er an die Seite Reiters rücken, als Nachfolger von Rudolf Waxenberger (Erding), der sein Amt als stellvertretender Obermeister zur Verfügung stellen wird, wie Reiter im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. „Wir haben den Wechsel an der Spitze schon im vergangenen Jahr bei einer Klausurtagung vorbereitet“, berichtet Martin Reiter, „und es wird ein Generationswechsel sein.

Bald sollen junge Leute an der Spitze der Bauinnung anpacken

Gerade jetzt ist es enorm wichtig, dass junge Leute das Ruder übernehmen. Der größte Fehler wäre, zu lange am Amt kleben zu bleiben – und dann womöglich eine Generation zu überspringen.“ Daher werde er in etwa zwei Jahren seinen Stuhl als Obermeister räumen. Bis dahin könne sich Harald Irl an seiner Seite gut einarbeiten und dann nachrücken – womit auch der Obermeisterposten turnusgemäß wieder im Kreis Erding angesiedelt sei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Generell habe man die Vorstandschaft der Bauinnung kontinuierlich verjüngt, erklärt Reiter, damit die aktuellen Probleme mit frischen Kräften angepackt werden. Zwar hätten sich die Lieferengpässe in der Baubranche etwas entspannt, man schlage sich aber immer noch mit zu hohen Preisen, etwa bei Dämmstoffen, herum. „Hier kassiert uns die Industrie ziemlich ab“, ärgert sich Reiter: „Die Marktpreise müssten angesichts besserer Verfügbarkeit eigentlich bereits niedriger sein“.

Im Rohbaubereich gehen die Aufträge zurück

Die Folge der hohen Baupreise sei eine zunehmend verhaltene Nachfrage im Rohbaubereich. „Die Bauherren vertagen ihre Projekte, und warten erst einmal ab“, so Reiters Erfahrung. „Viele haben wirklich Angst, dass sie den Bau finanziell nicht stemmen können.“ So liege bereits erworbener Baugrund zum Teil brach. Ob sich die Situation, nicht zuletzt im Hinblick auf die gestiegenen Bauzinsen, aber bald entspannen wird, bezweifelt Reiter: „Die Lage bleibt wohl weiter schwierig.“

Als Freisinger Kreishandwerksmeister wird Martin Reiter übrigens bei den Wahlen in etwa einem Jahr ebenfalls zum letzten Mal antreten – und auch da nur noch für zwei Jahre. Dann erfolge auch hier der Rückzug. Freuen wird das vor allem Reiters vier Enkel: „Für die habe ich dann endlich mehr Zeit“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.