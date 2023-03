Chöre aus der Stadt und dem Landkreis Freising in Höchstform: Musikalische Glanzlichter am laufenden Band

Begeisterung bei den Zuhörern: Die Gäste in der Camerloher-Aula sangen mit und dankten am Ende den Mitwirkenden mit stehenden Ovationen für dieses außergewöhnliche Konzert. © SP

Knapp 600 Zuhörer erlebten in der Freisinger Camerloher-Aula ein abwechslungsreiches Chorkonzert zugunsten der Bürgerstiftung.

Freising – Das Fußball-Länderspiel war offensichtlich keine Konkurrenz für das dritte Benefizkonzert der Bürgerstiftung Freising. Die Camerloher-Aula war ausverkauft. Die rund 230 Mitwirkenden boten Höchstleistungen. Standing Ovation und langer Applaus waren am Ende ihr verdienter Lohn. Zuvor mussten viele Kurzentschlossene am Samstagabend wieder nach Hause gehen, denn die 14 Restkarten an der Abendkasse waren schnell vergriffen. Die knapp 600 Zuhörer erlebten im Anschluss ein abwechslungsreiches und mitreißendes Chorkonzert.

Chorklasse aus Eching zu Gast

Die Chorklasse der Imma-Mack-Realschule Eching (Leitung: Roland und Gabriele Goerge) eröffnete das Konzert mit „Mamma Mia“ von ABBA. Spätestens bei „Go, go, go Joseph“ von Andrew Lloyd Webber war die Aufregung der Fünftklässler verschwunden. „Das ist für uns schon etwas Besonderes, außerhalb unserer Schule bei einem so großen Konzert mit dabei sein zu dürfen“, strahlten einige aus der Chorklasse.

Zwei Chöre mit breiter Palette

Weiter ging es mit dem Jugendchor der fünften und sechsten Jahrgangsstufe des Camerloher-Gymnasiums (Leitung: Ursula Bongard und Verena Egger, begleitet am Klavier von Thomas Noichl). Mit Liedern aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ verzauberten sie das Publikum. Beeindruckend, über welche Präzision und Professionalität die 90 Sängerinnen und Sänger schon verfügen.

Der Jugendchor der fünften und sechsten Jahrgangsstufe des Camerloher-Gymnasiums (Leitung: Ursula Bongard und Verena Egger, begleitet am Klavier von Thomas Noichl) verzauberte das Publikum mit Liedern aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ . © SP

Der Asamchor (Leitung: Birgit Brennich, begleitet am Klavier von Thomas Noichl) verabschiedete die Zuhörer in die Pause. Eigens vorstellen muss man einen der renommiertesten Freisinger Chöre nicht mehr. Er präsentierte gewohnt Anspruchsvolles in perfekter Präzision: beispielsweise „Through the Vales and the Hills“ aus der Oper „Dido and Aeneas“ oder das „Hallelujah“ von Georg Friedrich Händel.

Umringt von den Auer Voices: Moderator Matthias Spanrad führte mit lockereren Sprüchen durch den Abend. © SP

Nach der Pause beeindruckte der erst im vergangenen Jahr neu gegründete Palestrinachor der Chorgemeinschaft von St. Georg (Leitung Angelika Sutor). Bei Chorsätzen wie „Stars“ von Eriks Esenvalds muss jeder Ton sitzen, damit das Stück gut rüberkommt, und jeder Ton saß perfekt. Tenor Stefan Hör und Bariton Gabriel Rupp, begleitet von Birgit Brennich am Klavier, sangen solo und im Duett, etwa das „Herbstlied“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Zwei ausgezeichnete Sänger. Sie verliehen dem Chorkonzert eine ganz besondere Note. Und sprang Gabriel Rupp dann vor dem Konzert für ein erkranktes Mitglied des Ensembles BOICE kurzfristig ein. Er reihte sich in die herausragende Nachwuchs-A-Capella-Gruppe nahtlos ein. BOICE sorgte mit Liedern aus den 70er-Jahren, etwa „Surfin’ USA“ von den Beach Boys, für viel Schwung und animierte die Zuhörer sofort zum rhythmischen Mitklatschen.

Auer Voices heizten ordentlich ein

Und so ging es weiter: Die Auer Voices (Leitung: Thomas Hofstetter), preisgekrönt und weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt, heizten den Zuhörer richtig ein mit beispielsweise „Don’t start now“ von Dua Lipa. Als Zugabe dann ein gemeinsames Schlussstück aller Mitwirkenden: Sie hatten sich „Viva La Vida“ von Cold Play (Arr. Lukas Mario Maier) ausgesucht. Strahlende Gesichter bei den Sängerinnen und Sänger. Begeisterung bei den Zuhörern, die mitsangen und am Ende mit stehenden Ovationen ihren Dank für dieses außergewöhnliche Konzert zum Ausdruck brachten.

Wie wär’s mit einem Stadtrats-Chor?

Moderator Matthias Spanrad gab Kulturreferentin Susanne Günther, eine der Gäste aus dem Freisinger Stadtrat, eine Frage mit auf den Weg: „Wie wäre es, wenn der Stadtrat beim nächsten Benefizchorkonzert der Bürgerstiftung mit einem eigenen Chor auftreten würde?“ Bedenkzeit sollte genug sein: Das nächste Konzert ist für 16. März 2024 geplant.