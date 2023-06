Und wieder ein Filmriss in Freising: Cineradoplex vorübergehend „geschlossen“

Von: Wolfgang Schnetz, Andreas Beschorner

Vor verschlossenen Türen stand diese Familie am Freitag in Freising: Im CineradoPlex laufen aktuell keine Filme. Auf der Betreiber-Homepage heißt es, man manche Urlaub. Auf der Homepage der Schlüterhallen steht, das Kino sei „vorübergehend geschlossen“. © Lehmann

Das Cineradoplex in Freising ist „vorübergehend geschlossen“, heißt es auf der Schlüterhallen-Homepage. Man manche Urlaub, sagt der Kinobetreiber.

Freising – Freising und sein Kino ist um ein weiteres Kapitel reicher. Ein weiteres unerfreuliches Kapitel: Das CineradoPlex in den Schlüterhallen ist geschlossen. Auf der Homepage der Schlüterhallen heißt es „Vorübergehend geschlossen“. 2. Bürgermeisterin Eva Bönig, die mit Betreiber des CineradoPlex Peter Schafft ein vertrauliches Gespräch geführt hat, sagte auf FT-Nachfrage zumindest so viel: „Die Stadt Freising ist dringend daran interessiert, dass der Kinostandort Freising weiter besteht.“

Freisings Cineasten sind Kummer und Entzug gewöhnt: Seit Schließung der Camera-Kinos 2013 war die Domstadt eine Stadt ohne Kino. Zwar wurde im selben Jahr der Spatenstich für die neuen Schlüterhallen samt Kinokomplex gesetzt, danach aber hieß es warten. „Coming soon“ verkündete ein Schild lange, die Jahre zogen ins Land, 2018, so wurde einmal verkündet, sollten die ersten Filme über die Leinwände flimmern (während das Einkaufszentrum schon längst in Betrieb war).

2019 dann der Schock: Der ursprüngliche Betreiber Cinestar sagte ab. Doch ein Nachfolger wurde relativ schnell gefunden: Peter Schafft und die CineradoPlex GmbH, die auch das Kino in Pfaffenhofen betreiben. Im Herbst 2021 dann endlich die Eröffnung.

Kein Programm auf der Homepage

Und jetzt? „Vorübergehend geschlossen“ laut Schlüterhallen-Homepage, auf den Websites von CineradoPlex ist weder für Freising noch für Pfaffenhofen ein Programm zu finden, lediglich der Hinweis: „Wir machen Urlaub“, aber kein Zeitpunkt, ob und wann die beiden Filmtempel wieder eröffnen.

Begibt man sich auf Ursachenforschung, stößt man auf eine Wand des Schweigens. Die Bitte um schriftliche Stellungnahme beantwortet Schafft so: „Wir bitten, uns einen angenehmen Urlaub zu lassen, bis wir in wenigen Wochen wieder für alle da sind.“ Eine zweite Bitte um schriftliche Stellungnahme, um Gerüchten und Spekulationen vorzubeugen, blieb gänzlich unbeantwortet.

Eva Bönig führt vertrauliches Gespräch

Freisings 2. Bürgermeisterin Eva Bönig hat sich ebenfalls auf Spurensuche begeben, als sie von der Schließung erfahren hatte, wie sie dem Freisinger Tagblatt auf Nachfrage berichtet. In einem „vertraulichen Gespräch“ mit Schafft, das auch vertraulich bleiben solle, habe sich Bönig informiert. Zudem werde sie in der kommenden Woche weitere Gespräche zu führen.

Was sich Bönig allerdings entlocken ließ: „Wir sind dringend daran interessiert, dass der Kinostandort Freising weiter besteht.“ Das freilich kann vieles bedeuten – ob mit CineradoPlex oder mit einem anderen Betreiber, ob kurzfristig am Standort Schlüterhallen oder vielleicht an einem anderen Ort. Eines freilich ist klar: Als mit dem Investor für die neuen Schlüterhallen, Josef Saller, der Vertrag geschlossen und der Bebauungsplan genehmigt wurde, war die Errichtung eines Kinos Bestandteil der Genehmigung.

Jetzt also steht vor den Toren von Freising ein Multiplex-Kino mit fünf Sälen, die insgesamt 559 Kinobesuchern Platz bieten. Ein Multiplex-Kino, das nach nicht einmal zwei Jahren seine Pforten auf bisher unbekannte Zeit schon wieder geschlossen hat. Und schon ist Freising wieder eine Stadt ohne Kino. Freisings Cineasten sind Kummer gewöhnt.