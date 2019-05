Club Award zum 100. Geburtstag: SC Freising bekommt den Titel 

Wer kann das begehrte „Club Award“-Taferl mit in sein Vereinsheim nehmen? Für den Siegerverein ist es heuer ein besonders Geburtstagsgeschenk.

Freising – Wer kann das begehrte „Club Award“-Taferl mit in sein Vereinsheim nehmen? Wer darf sich „Verein des Jahres“ nennen? Seit einigen Jahren sind das die Fragen, die als letzter Programmpunkt bei der Gala des Freisinger Sports die Spannung aufrechterhalten und erst ganz zum Schluss beantwortet werden. Das Geheimnis wurde in diesem Jahr gegen 23 Uhr gelüftet: Der SC Freising 1919 e.V. darf sich des Titels heuer rühmen. Er setzte sich gegen den TTC Freising-Lerchenfeld und gegen den Sport & Reha Freising e.V. durch, konnte das schmucke Schild in Empfang nehmen und kann nun seinen 100. Geburtstag in diesem Jahr mit noch mehr Freude und Elan begehen.

Schon allein die Nominierung für den Club Award sei eine Auszeichnung, betonte der Vorsitzende des Stadtverbands für Sport, Sebastian Wanzke. Dass jeder der drei nominierten Vereine bereits zu Beginn der Sportgala einen Verzehrgutschein über 100 Euro von Nachtcafé-Betreiber Max Riemensperger erhalten hatte, machte das deutlich.

Der Tischtennisclub Freising war vor allem für seine aktive Jugendarbeit und all die Veranstaltungen, die er organisiere, vorgeschlagen worden. Sport & Reha war in die engere Auswahl gekommen, um dessen Angebot für ältere und auch behinderte Menschen besonders zu würdigen, das oft nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Der SC Freising, der schließlich den Titel davontrug, war nicht zuletzt deshalb vorgeschlagen und dann auch gekürt worden, weil er seit einem Jahrhundert die Sportlandschaft der Domstadt ganz wesentlich mitprägt. Der SC Freising – eine Institution und eine feste Größe in Freisings Sportlandschaft. Und seit Freitag „Verein des Jahres“.

