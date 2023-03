Comeback der Kriminellen: Mehr Straftaten im Landkreis Freising als vor der Pandemie

Von: Helmut Hobmaier

Die ruhige Zeit ist vorbei. Nach dem Ende Pandemie sind auch die kriminellen wieder aktiv. © Daniel Maurer/dpa

Die Kriminalstatistik für 2022 weist 17,8 Prozent mehr Delikte im Kreis Freising als 2021 – und sogar 1,3 mehr als noch 2019. Das Comeback der Kriminellen.

Landkreis – Mit dem Ende der Pandemie ist das öffentliche Leben wieder erwacht – und auch die Kriminellen sind wieder aktiv geworden: Das zeigt sich in der aktuellen Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dem auch der Landkreis Freising gehört: Ohne den Bereich Flughafen wurden im Kreis Freising im vergangenen Jahr 6 156 Straftaten gemeldet. Gegenüber dem 2021 ergibt sich ein Anstieg um 932 Fälle oder 17,8 Prozent. Der Wert lag sogar um 1,3 Prozent über dem Wert von 2019 vor der Pandemie.

Insgesamt konnten laut Polizeipräsidium 3906 Fälle geklärt werden. Die Aufklärungsquote beträgt somit 63,5 Prozent (5,5 Prozent weniger als im Vorjahr). Die Kriminalitätsbelastung beläuft sich auf 3398 Straftaten je 100 000 Einwohner. Damit hat der Landkreis einen höheren Wert als etwa Erding (2849), Ebersberg (3249) oder Dachau (2800) – aber einen niedrigen als (das städtisch geprägte) Fürstenfeldruck (3506).

Auch die Zahl der Unfälle nahm zu

Ermittelt wurde unter anderem in 231 Straftaten „gegen sexuelle Selbstbestimmung“, acht „Straftaten gegen das Leben“, 1555 Diebstähle, 1167 Vermögens- und Fälschungsdelikte sowie 1060 „Rohheitsdelikte“.

Über die Unfallstatistik (Verkehr) wurde bereits ausführlich berichtet. Die Zahl der Unfälle nahm im Kreis Freising im vergangenen Jahr um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu.

Die Zahlen (Straftaten und Unfälle) der einzelnen Inspektionen:

PI Freising

2846 Straftaten wurden gemeldet (2021: 2515), Aufklärungsquote: 63,5 (66,5). 2623 Verkehrsunfälle (2468) mit 413 Verletzten (369) und zwei Getöteten (1).

PI Neufahrn

2037 Straftaten (1569), Aufklärungsquote 61,2 (67,8). 1614 Verkehrsunfälle ( 1428) mit 237 Verletzen (212) und zwei Toten (1).

PI Moosburg

1271 Straftaten, Aufklärungsquote 67,1 (75,8). 1518 Verkehrsunfälle (1474) mit 147 Verletzten (184) und einem Toten (0).

PI Flughafen

1089 Straftaten (679), Aufklärungsquote 69, 2 (78,9). 515 Verkehrsunfälle (332) mit 46 Verletzten (23). Es gab keine Verkehrstoten.

Besondere Ereignisse

Am 15. Juli 2022 kam es im Bereich der Polizeiinspektion Freising zur Notlandung eines Sportflugzeugs, etwa 500 Meter nordöstlich des Nordradarturms des Flughafens im Gemeindegebiet Marzling. Dabei waren 18 Streifen der PI Freising, der PI Flughafen München und der KPI Erding, ein Polizeihubschrauber sowie ein Großaufgebot an Feuerwehr, THW und Rettungsdienst im Einsatz. Die drei Insassen des Flugzeuges wurden schwer verletzt. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Die Endsachbearbeitung wurde durch die Ermittlungsgruppe der PI Freising übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand lag ein technischer Defekt vor.

Am 28. März wurde ein schwer verletztes Ehepaar in einem Einfamilienhaus in Freising aufgefunden. Die Frau (51) und ihr Mann (53) wiesen schwere Kopfverletzungen auf und mussten zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo Erding schließt nach langer Ermittlungsarbeit ein Fremdverschulden aus: „Es wird von innerfamiliären Streitigkeiten ausgegangen“.