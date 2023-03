Cooles Graffiti, schicke Beleuchtung: Der Freisinger Lindenkeller wird ins rechte Licht gerückt

So wird sie bald aussehen, die neue Beleuchtung rund um den Lindenkeller. Die Aufnahme ist beim Lichtbemusterungstermin im vergangenen Jahr entstanden. Ein absoluter Hingucker aber dürfte vor allem das 140 Quadratmeter große künstlerisch hochwertig gestaltete Graffiti am Aufgang zum Lindenkeller werden.

Letzte Arbeiten im künstlerisch Bereich am Aufgang zum Freisinger Kulturtempel

Ein cooles Graffiti und eine schicke Beleuchtung: Jetzt geht es an die letzten Arbeiten am Aufgang zum Freisinger Kulturtempel Lindenkeller.

Freising – Seit vergangenem Spätherbst hat die ambitionierte Neugestaltung des Platzbereichs am Fuße des Lindenkellers begonnen. „Noch im März werden das Graffiti an der Wand des Lindenkeller-Aufgangs gestaltet und die Umsetzung des neuen Beleuchtungskonzepts in Angriff genommen“, meldet jetzt Stadt-Pressesprecherin Christl Steinhart. Es dürfte ein Hingucker werden.

Letzte Pflasterarbeiten am Vorplatz

An der Einmündung des Veitsmüllerwegs in die Vöttinger Straße wird derzeit gepflastert. Dafür muss die Anbindung des Veitsmüllerwegs an die Karlwirt-Kreuzung ab sofort bis Mittwoch, 15. März, für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

Steinhart: „Im Rahmen des Förderprojekts ,React-EU‘ war ein neues Gestaltungskonzept für dieses kleine, aber wichtige Areal entwickelt worden mit dem Ziel, die Wahrnehmbarkeit und vor allem die Aufenthaltsqualität dieser spannenden Fläche zu stärken“. Angemessen in Szene gesetzt werde damit auch die beliebte Fußwege-Verbindung von der Altstadt hinauf zum Lindenkeller und weiter zum Hochschulcampus Weihenstephan.

Der Lindenkeller hat längst Kultstatus

Mit seinem breiten kulturellen Angebot und den gastronomischen Einrichtungen ist der Lindenkeller seit Jahrzehnten ein wichtiger Treffpunkt in Freising – „ein stark frequentierter, vielseitig genutzter kultureller Hotspot“, betont Steinhart, „der seinerseits auf eine große Tradition zurückblicken kann und damit längst selbst ein Stück Freisinger Geschichte ist.“

Renommee und Beliebtheit der Spielstätte sollen – buchstäblich – bereits auf der Zuwegung ins rechte Licht gerückt werden: „Ein modernes Beleuchtungskonzept, das selbstverständlich Rücksicht nimmt auf die Belange das Naturschutzes, wird spätestens ab Mitte April in den Abendstunden für eine angenehme Atmosphäre und ein verbessertes Sicherheitsgefühl sorgen.“

Neues Ambiente durch neues Pflaster

Bis voraussichtlich Ende März werden laut Stadtverwaltung die zentralen baulichen Maßnahmen abgeschlossen sein, die dem Platz schon jetzt ein ganz neues Ambiente verleihen: „Der neue Bodenbelag aus Ziegelpflaster, der Regenwasser klimagerecht versickern lässt, die insgesamt sieben neuen Bäume und die beiden Pflanzinseln an der Einmündung des Veitsmüllerweges, die noch mit Sträuchern und Stauden versehen werden, einladendes Mobiliar und das ambitionierte Lichtkonzept wollen dauerhaft ein ganz neues ,Feeling‘ vermitteln und damit den Anspruch unterstreichen, dass der nichtmotorisierte Verkehr bereits im Eingangsbereich zur neugestalteten Innenstadt zu seinem Recht kommt“. Für den Radverkehr werden im Bereich des neuen Platzes noch Fahrradständer installiert; neben den Sitzbänken, die teilweise noch Armlehnen erhalten, sollen auch Findlinge zum Verweilen einladen und eine kurze Sitz-Pause ermöglichen.

Die Arbeiten für das Graffiti beginnen voraussichtlich am Samstag, 11. März. Christl Steinhart: „Die Künstler Paul Langemann und Daniel Geiger gestalten im Bereich der Betonwand des Lindenkeller-Aufgangs eine Fläche von 140 Quadratmetern mit grafischen Elementen, die Bezug nehmen auf die große Freisinger Geschichte. Der Trafo am Fuß des Lindenkellers wird mit einer Motivwand verkleidet, die unterschiedlich bespielt werden kann. Zum Auftakt werden Bilder aus der Historie des Lindenkellers zu sehen sein.“

Alles war dominiert vom Verkehr

Als die Stadt Freising Mitte der 1950er Jahre die Johannisstraße als Teil des Altstadtrings anlegen ließ und die Vöttinger Straße durch Abbruch mehrerer Anwesen unterhalb des „Veitsbergs“ aufgeweitet wurde, gerieten über Jahrhunderte gewachsene städtebauliche Zusammenhänge durcheinander. Die Bedürfnisse nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer spielten – in wörtlichem Sinn – lediglich am Rande eine Rolle. Das Vorfeld des Lindenkellers bot bislang wenig Aufenthaltsqualität und war von Verkehr, Parkplätzen und Erschließungsfunktionen dominiert.

„Wichtige Initialzündung“

Die Gesamtkosten der aktuellen Maßnahmen in Höhe von rund 285.000 Euro werden laut Steinhart zu 90 Prozent aus dem Programm der Europäischen Union unterstützt und finanziert. Die Umsetzung der Planung sei als „wichtige Initialzündung“ zu verstehen, die die Potenziale und Entwicklungsmöglichen für das Areal aufzeige – und nicht zuletzt auch eine zukünftige komplette Umgestaltung der Verkehrserschließung der Karlwirt-Kreuzung anregen könne.

