Mitten im Lockdown: Neues Geschäft öffnet in Freisinger Innenstadt

„Ein bisschen verrückt ist es schon“

Im Lockdown haben einige Läden in der Freisinger Innenstadt für immer geschlossen. Vor kurzem hat aber auch ein neues Geschäft geöffnet.

Freising – „Ein bisschen verrückt ist es schon, mitten im Lockdown ein neues Geschäft aufzumachen“, sagt Franz Josef Kampa. Doch genau das hat der Unternehmer Ende März in der Freisinger Altstadt getan. Als bekannt wurde, dass die Freisinger Traditionsunternehmen Deller und Gerlspeck schließen, übernahm Kampa Ende März nicht nur die Räumlichkeiten des Schuhhauses Deller, sondern auch insgesamt sechs der hochqualifizierten Mitarbeiter aus beiden Läden.

Corona in Freising: Nach Aus von Traditionsunternehmen - Schuhgeschäft übernimmt Räume

„Wir wollen, dass die Freisinger Kunden nicht nur weiterhin das finden, was sie suchen – sondern auch diejenigen, die sie immer schon am besten beraten haben.“

Aber nicht alles bleibt beim Alten: „Ladengeschäfte wird es auch im Internet-Zeitalter weiterhin brauchen, doch wir müssen uns auf das fokussieren, was man in keinem Online-Shop kriegen kann“, sagt der Erdinger Unternehmer. Für ihn bedeutet das: Komplettrenovierung des Freisinger Ladens, Anschaffung eines professionellen Laufbandsystems mit Video-Analyse und einer Wander-, und Bergschuh-Teststrecke. Was Franz Josef Kampa bei der Umsetzung am meisten freute, war die unbürokratische Unterstützung seitens der Behörden, wie er sagt – und die Freundlichkeit der Freisinger Kundschaft.

Neues Geschäft in Freising: Familie im Unternehmen eingespannt

Das Wort „Familienunternehmen“ kann man übrigens im Zusammenhang mit dem Erdinger Traditionsgeschäft Moosbauer und der Neugründung von Kampa Schuhe wörtlich nehmen: Kampas Frau Maria kümmert sich um Marketing und Social Media, seine Cousine Verena Hecht verantwortet den Einkauf und Betriebsablauf.

Auch die Mütter von Verena und Franz Josef Kampa sind im Unternehmen eingespannt und sogar die beiden Kinder helfen mit ihren zwei beziehungsweise fünf Jahren fleißig mit – im „Qualitätsmanagement, wie der Vater berichtet: „Die räumen gern die Vorwahlen aus und probieren die Schuhe direkt an.“ (ft)

