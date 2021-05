Corona-Disziplin lässt nach: Taufe, Grillfeier und Party an Isar aufgelöst - Polizei appelliert an Bevölkerung

Freising

Etliche Verstöße gegen die Corona-Regeln hat die Polizei Freising am Samstag und frühen Sonntag registriert. Nun ergeht ein Appell an die Bevölkerung.

Freising - 31 Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung hat die PI Freising am Samstag und frühen Sonntag zur Anzeige gebracht: In Haag wurde zum Beispiel gegen 0.45 Uhr eine Grillparty aufgelöst, in Allershausen gegen 22.15 Uhr eine Taufe mit 15 Personen aus unterschiedlichen Haushalten. In Langenbach ging gegen 21 Uhr eine Mitteilung über 20 feiernde Jugendliche an der Isar ein.

Corona-Lockdown im Landkreis Freising: Polizei löst Taufe mit 15 Personen aus unterschiedlichen Haushalten auf

Daher ergeht der dringende Appell der Polizei an die Bevölkerung, sich trotz der in Aussicht stehenden Corona-Lockerungen weiter an die geltenden Vorgaben zu halten.

