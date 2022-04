Corona-Bußgelder: Noch haben nicht alle Freisinger bezahlt

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Maskenpflicht am Freisinger Bahnhof: Hier ahndete die Polizei immer wieder Verstöße. © Forster

Immer noch werden im Landkreis Freising Corona-Bußgelder eingetrieben: 450 von 2510 Betroffenen haben Einspruch gegen den Bescheid eingelegt.

Landkreis – Während diverser Lockdowns war es das alltägliche Geschäft von Polizisten und Ordnungskräften: das Kontrollieren der sogenannten Corona-Auflagen. Das Tragen der Maske – vorgeschrieben teilweise sogar im Freien. Und die Begrenzung der Personenzahl bei Zusammenkünften. Das alles ist (vorerst) Geschichte – Zeit, eine kurze Bilanz zu ziehen.

Durch das Landratsamt Freising wurden seit Beginn der Pandemie über 3150 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die geltenden infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen bearbeitet, teilte die Behörde auf Anfrage mit. In über 2510 Fällen seien Bußgeldbescheide erlassen worden, mit denen über 730 000 Euro an Bußgeldern festgesetzt wurden. In etwa 20 Fällen konnte die leidige Angelegenheit durch den Ausspruch einer Verwarnung beendet werden, berichtet Pressesprecherin Eva Zimmerhof. Und über 240 Verfahren wurden eingestellt. Viele Betroffene nahmen den Bußgeldbescheid nicht so einfach hin: „Einspruch wurde in über 450 Fällen eingelegt“, berichtet Zimmerhof. Außerdem befänden sich noch etwa 300 Verfahren in Bearbeitung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Aufarbeitung der Corona-Delikte erfolgt übrigens durch reguläres Personal „des für die Verfolgung gesundheitsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten zuständigen Sachgebiets“, wie es auf Behördendeutsch heißt. Es mussten also weder zusätzliche Mitarbeiter hierfür eingestellt oder aus anderen Bereichen des Landratsamts abgestellt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.