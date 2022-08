Corona, fehlende Pflegefachkräfte, überlaufene Tafeln: Viele Baustellen für BRK Freising - aber kaum Lösungen

Von: Andrea Hermann

Nach jedem Corona-Patienten oder Infekt-Patienten müssen die Rettungswagen desinfiziert werden – und sind somit nicht sofort wieder einsatzklar. Archiv © Lehmann

Zweieinhalb harte Corona-Jahre liegen hinter BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl. Hier hat sich die Situation zwar gerade etwas entspannt. Aber die aktuellen Probleme sind umso akuter.

Landkreis – Fachkräftemangel in den Pflegeberufen, Personalengpässe in den Kliniken und Lebensmittelmangel bei den Tafeln: Das sind nur einige „Brennpunkte“, denen sich BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl aktuell widmen muss. Darüber hinaus erschweren die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs die Arbeit des Freisinger BRK-Chefs. Im FT-Sommerinterview spricht Söhl über die vielen Herausforderungen, die es aktuell zu bewältigen gibt.

Herr Söhl, Sie sind gerade frisch zurück vom Jugendrotkreuz-Zeltlager. War das ein privates Vergnügen oder eine berufliche Verpflichtung?

(lacht) Ein ehrenamtliches Vergnügen. Wir machen das seit über 35 Jahren, mussten aber wegen Corona zwei Jahre aussetzen. Jetzt haben wir wieder angefangen – allerdings etwas kleiner mit „nur“ 180 Leuten, sonst waren wir 250 Leute.

Hat Corona im Zeltlager noch eine Rolle gespielt?

Nein – es gab keine Einschränkungen. Und es gab auch im Nachhinein keine Ausbrüche.

Um viele „Brennpunkte“ muss sich Freisings BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl aktuell kümmern. © Lehmann

Nach wie vor wirkt sich Corona aber auf die Arbeit des Rettungsdiensts aus. . .

Ja, Corona hat erhebliche Auswirkungen auf den Rettungsdienst – etwa wenn die Krankenhäuser mangels Personal Betten oder die Notaufnahmen abmelden, müssen wir vom Rettungsdienst die Patienten viel weiter weg transportieren.

Was heißt viel weiter weg?

Wir fahren die Patienten aktuell nicht mehr nur nach Freising und Landshut, sondern auch nach Ingolstadt, München oder Ebersberg. Es ist schon vorgekommen, dass in der Nacht unsere beiden Freisinger Rettungswagen in Ebersberg am Krankenhaus gestanden sind. Das kann es nicht sein, weil dann die Versorgung hier im Landkreis nicht mehr gewährleistet ist.

Ein Problem, das auch Kreisbrandrat Manfred Danner kürzlich im FT angesprochen hat, als er sagte, dass die Feuerwehr immer öfter Aufgaben des Rettungsdiensts übernehmen müsse . . .

Das Problem ist: Wir haben in Freising nur zwei Rettungswagen. Und wenn die weg sind, stellt sich die Frage, wer den Patienten versorgt, bis der nächste Rettungswagen anfährt. Also werden in so einem Fall die „Helfer vor Ort“ oder eben die „First Responder“ von der Feuerwehr vermehrt in Anspruch genommen.

Ist denn die Vorhaltung von Rettungsdienstfahrzeugen im Landkreis Freising ausreichend?

Meines Erachtens ist das punktuell nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, dass wir im Bereich Eching ein Defizit haben. In Eching gibt es nur einen Rettungswagen, und wenn der weg ist, dauert es, bis der nächste kommt. Hier kommen zwar dann Fahrzeuge aus Garching oder München, aber das dauert halt. Meiner Meinung nach müsste man sich diesen Bereich nochmal anschauen.

In Nandlstadt kämpft der Bürgermeister für eine 24-Stunden-Rettungswache. Ist das gerechtfertigt?

Teils, teils. Wir haben in Nandlstadt eine Aufstockung der Stunden bekommen – heißt, der Rettungswagen ist jetzt länger besetzt; das setzen wir seit Januar um. Dadurch hat sich die Situation schon etwas entspannt. Jetzt müssen wir abwarten. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Stunden in Nandlstadt dazu – das wäre schon in unserem Interesse. Denn vor allem die Nächte sind noch nicht abgedeckt. Und: Jede Aufstockung in Nandlstadt entlastet auch die Rettungswache Moosburg.

Ein „Brennpunkt“ ist aktuell auch der Fachkräftemangel im Pflegebereich: Macht sich dieser auch beim BRK bemerkbar?

Ja – ganz schlimm. Wir haben das Problem, dass unsere Pflege schrumpft. Das heißt: Wir bekommen kein (Fach-)Personal, und deshalb müssen wir auch Patienten reduzieren – und das schon seit zwei bis drei Jahren. Die Folge ist: Wir werden immer kleiner, weil wir es nicht mehr stemmen können.

Das klingt, als müsste das BRK die Sozialstation über kurz oder lang abstoßen. . .

Nein – das hoffe ich nicht. Wir werden immer auf einer gewissen Rumpfgröße bleiben, aber es reduziert sich. Wir haben aktuell eine Sozialstation, die zwischen 70 und 80 Patienten versorgt – in Spitzenzeiten waren es weit über 100. Die Patienten werden von aktuell acht Mitarbeitern, zum Teil in Teilzeit, versorgt.

Personelle Ausfälle darf es da aber keine geben, sonst wird es eng, oder?

Das stimmt – das ist ganz eng gestrickt. Wir suchen händeringend Pflegekräfte für die Ambulante Pflege.

Bei den Kindergärten sieht es mit den Fachkräften nicht viel besser aus . . .

Auch hier herrscht akuter Fachkräftemangel. Wir haben insgesamt elf Einrichtungen – und größtenteils auch das Personal. Aber es gibt zwei, drei Einrichtungen, in denen wir die dritte oder vierte Gruppe nicht öffnen können. Der Platz ist zwar da, aber das Personal fehlt.

Ein Thema, das ganz aktuell viele Betriebe und Einrichtungen stark trifft, sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Wie sehr ist das BRK betroffen?

Uns machen die Spritpreise zu schaffen: Die Fahrtkosten steigen exorbitant – und das bringt unsere Kalkulationen durcheinander. Ich kann die Kosten ja nicht einfach umlegen und etwa beim „Essen auf Rädern“ statt acht Euro fürs Essen plötzlich zehn Euro verlangen. Man muss da schon in einem gewissen Rahmen bleiben, sonst können sich die Leute das Essen nicht mehr leisten.

Wie sieht es beim Fahrdienst aus?

Auch hier haben wir Probleme: Die Kosten bringen wir nicht eins zu eins wieder rein – auch nicht über die Vergütungen der Krankenkassen. Im Rettungsdienst trifft uns das nicht so sehr: Da haben wir über die Krankenkassen ein Erstattungsprinzip – das tut uns nicht weh, aber den Krankenkassen.

Auch die Automobilbranche leidet unter dem Ukraine-Krieg – Stichwort: Lieferschwierigkeiten. Hat das Auswirkungen auf den Fuhrpark des BRK?

Bei der Fahrzeugbeschaffung haben wir Probleme – vor allem, wenn wir neue Fahrzeuge brauchen. Wir bräuchten aktuell ein Fahrzeug für den Fahrdienst. Aber die einen nehmen erst gar keinen Auftrag mehr an, und die anderen haben bis zu einem Jahr Lieferzeit. Die Beschaffung ist gerade sehr schwierig. Jetzt müssen wir ein Jahr warten – und versuchen, mit den alten Fahrzeugen auszukommen, so lange es geht.

Entspannter ist die Situation fürs BRK beim Thema Strom, oder?

Strom produzieren wir selber über unsere Photovoltaikanlagen – da schaut’s gut aus. Wir haben auf allen unseren Gebäuden Photovoltaik drauf – in Freising, Eching, Moosburg und Marzling. In Freising haben wir einen Eigenverbrauch. Und das Schöne ist, dass wir mit Speichern fast 85 Prozent autark sind. Wir haben eineinhalb Jahre auf diesen Stromspeicher gewartet – und das ist für mich jetzt schon erfreulich. An den anderen Standorten wird der Strom ins Stromnetz eingespeist.

Und wie ist das BRK vom Gas abhängig?

In Freising und Eching nutzen wir Fernwärme – da sind wir relativ gut aufgestellt. Nur in Moosburg sind wir noch vom Gas abhängig.

Aktuell sind in Bayern Sommerferien: Haben Sie Zeit, durchzuschnaufen?

Wir können aktuell schon ein bisschen durchschnaufen. Aber es stehen jetzt dann wieder die Volksfeste in Freising und Moosburg an – da sind wir wieder im Einsatz Und natürlich hat man immer den Ukraine-Krieg und Corona im Hinterkopf – da kann immer etwas sein.

Gerade der Ukraine-Krieg hat aktuell massive Auswirkungen auf die Tafeln. Wie schaut’s diesbezüglich aus?

Wir sind ja Träger der Tafel Moosburg, und hier haben wir das Problem, dass die Lebensmittelversorgung nicht mehr ausreicht. Normal haben wir 60 bis 70 Abholer, die über 200 Leute versorgen – ihre Familien oder Partner. Aber es sind nun 80 Ukrainer dazugekommen, die nochmal so viele Leute versorgen. Sprich: Das hat sich verdoppelt – die Warenabgabe der Läden reicht nicht mehr aus.

Bekommen Sie Unterstützung vom Staat?

Die Staatsregierung hat allen Tafeln in Bayern 200 000 Euro zur Verfügung gestellt. Das heißt: Es werden soziale Probleme, die der Staat eigentlich regeln sollte, auf die Tafeln abgewälzt – zwar mit Unterstützung, aber das reicht halt nicht. Das wird ein ganz heißes Eisen. Wir machen die soziale Versorgung für den Staat.

Welche Folgen hat das für die Tafeln?

Wir müssen zum Teil Ware zukaufen – was absolut nicht gewünscht ist. Es geht gegen den Grundgedanken der Tafeln, dass keine Lebensmittel weggeschmissen werden.

„Die Warenabgabe der Läden reicht nicht mehr aus“, sagt Albert Söhl mit Blick auf die Tafeln (hier die Freisinger Tafel). Das BRK muss Ware zukaufen, um alle zu versorgen. © Archiv

An was fehlt es akut?

An allem. Wir kaufen gerade Grundnahrungsmittel dazu: Mehl, Nudeln, Zucker, Kaffee und so weiter. Solche Sachen bekommt man von einem Lebensmittelmarkt eigentlich nicht – nur, wenn’s abläuft. Die Leute bekommen von uns aber diese Grundnahrungsmittel – sonst reicht es oftmals nicht. Gerade, wenn es sich um Familien mit Kindern handelt.

Auf welches Budget greifen Sie dabei zurück?

Spenden – ausschließlich Spendengelder. Und es sind aktuell zum Glück viele Leute, die spenden. Die geben uns zum Teil auch Einkaufsgutscheine – auch über diese Art können wir einkaufen.

Wie kann man dem Problem entgegenwirken?

Ich weiß es nicht. Und es wird ja noch schlimmer – durch die Gas- und Energiekrise sowie durch Preiserhöhungen in den Läden.

Wie in vielen Bereichen des BRK sind auch bei der Tafel ehrenamtliche Kräfte im Einsatz . . .

Bei der Tafel Moosburg sind rund 45 Ehrenamtliche im Einsatz – alles ältere Herrschaften. Wir würden uns wünschen, dass wir jüngere Leute bekommen, die organisatorisch mithelfen und mitanpacken, um die schweren Kisten zu schleppen.

Kann man die jungen Leute heute noch fürs Ehrenamt begeistern?

Nur noch teilweise. Generell würden wir uns über Zuwachs freuen, aber es geht einigermaßen. In der Bereitschaft Freising sind wir zum Beispiel sehr gut aufgestellt – das läuft. Aber bei der Tafel haben wir ein Altersproblem. Doch wir sind froh um diese Helfer: Die engagieren sich, bis sie nicht mehr können.

Wie wichtig sind die Ehrenamtlichen für die Organisation?

Wir haben aktuell insgesamt 1800 Ehrenamtliche auf dem Papier. Zwischen 300 und 400 Mitglieder sind sehr aktiv – die waren in den vergangenen zwei Jahren etwa beim Testen und Impfen im Einsatz, aber auch bei den Sanitätsdiensten. Die Ehrenamtlichen sind unser Rückgrat – die sind das Allerwichtigste. Für die Arbeit des BRK sind die ehrenamtlichen Kräfte essenziell: Wir sind eine ehrenamtliche Organisation. Hauptamtliche Kräfte bedient man sich ja nur in Bereichen, die Ehrenamtliche nicht stemmen können – im Rettungsdienst oder in der Pflege. Aber ansonsten ist es eine rein ehrenamtliche Organisation.

Auf die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte kommen immer wieder neue Herausforderungen zu – etwa Naturkatastrophen, wie jüngst das schwere Unwetter in Moosburg. Sind sie darauf vorbereitet?

Das sind Herausforderungen, die es früher nicht gegeben hat. Bei dem Unwetter in Moosburg hatten wir das Problem mit dem langen Stromausfall. Das war eine Erfahrung, die man aufarbeiten muss. Zum Beispiel müssen wir uns Gedanken mache, wie wir unsere Häuser ausstatten, damit bei einem Stromausfall etwa die Garagentore aufgehen und der Funk funktioniert. Das müssen wir – und auch die anderen Organisationen – intern regeln.

Aber auch der Landkreis ist gefordert . . .

Genau – über die Katastrophenschutzbehörde. Da haben wir uns gerade ein paar Themen vorgenommen – unter anderem das Thema Waldbrand, aber eben auch den Stromausfall. Der Strom ist aktuell das Wichtigste. Ein Problem beim Stromausfall ist zum Beispiel, dass Beatmungsgeräte für die Heimbeatmung beim Stromausfall nicht funktionieren. Die haben zwar einen Akku, aber nach zwei, drei Stunden läuft der leer. Da muss eine Lösung her – das hat uns der Stromausfall in Moosburg aufgezeigt. Da sind wir aktuell dabei, Lösungen auszuarbeiten. Dafür haben wir einen Beirat Bevölkerungsschutz gegründet, dem das BRK, die Johanniter, die Feuerwehr, das THW und der Landkreis angehören.

Klingt, als würden alle Organisationen gut zusammenarbeiten.

Das ist auch so. Corona hat uns alle zusammengeschweißt. Wir haben zum Beispiel beim Aufbau der Turnhallen für Flüchtlinge aus der Ukraine hervorragend zusammengearbeitet. Und auch im Impfzentrum lief die Zusammenarbeit gut.

Apropos Impfzentrum: Das Impfzentrum in Freising, das das BRK zusammen mit den Johannitern viele Monate betrieben hat, wurde im Mai an einen anderen Anbieter vergeben. Wie sehr schmerzt diese Entscheidung noch?

Das schmerzt schon noch. Ich möchte da aber dem Landrat keine Vorwürfe machen – das sind Vorgaben rechtlicher Art; es ist wichtig, dass man ausschreibt. Aber wenn man die Ausschreibungskriterien – etwa die Anzahl der geforderten Personen – nicht nachverfolgt, ob die eingehalten werden, sehe ich das kritisch.

Auch die Entscheidung über den Standort der Rettungsleitstelle mussten Sie hinnehmen. Hätte der Landkreis Freising die Rettungsleitstelle gerne gehabt?

Der Landkreis schon. Aber Erding gibt sie nicht her. Das Thema ist entschieden. Und mit der Lösung können und müssen alle leben.

Ein Thema, das noch nicht vom Tisch ist, ist die „Einrichtungsbezogene Impfpflicht“. Was ist Stand der Dinge?

Wir sind im Rettungsdienst und in der Pflege betroffen. In der Pflege haben wir eine Mitarbeiterin, im Rettungsdienst sind es zwei Mitarbeiter, die wir gemeldet haben, aber wir haben noch keine Reaktion vom Gesundheitsamt bekommen. Und wir werden uns auch dagegen wehren, dass wir Leute ausstellen – das würden wir nicht machen. Die Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist schön und gut, wenn es alle betroffen hätte – und nicht nur die, die sowieso die Kohlen für andere aus dem Feuer holen. Da bin ich immer noch sauer darüber, dass das so gekommen ist – dahingestellt, ob sich die Leute impfen lassen sollen oder nicht. Das ist eine persönliche Entscheidung. Aber zwingen kann ich niemanden.

Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate: Was ist Ihr Wunsch?

Mein Wunsch wäre, dass sich Corona nach unten bewegt, damit die Leute ein bisserl durchschnaufen können und die Angst weg ist. Und dass sich in den Kliniken wieder alles normalisiert – auch, was das Personal betrifft. Die sind alle „durch“. Auch in den Kindertagesstätten sollte wieder Normalität einkehren.

