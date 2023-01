Drei Jahre Corona-Pandemie: Gesundheitsamt Freising hat immer noch viel Arbeit

Von: Andrea Hermann

Im Freisinger Gesundheitsamt wurde in den vergangenen drei Jahren unter Hochdruck gearbeitet. Anfangs wurden die Corona-Fälle noch handschriftlich erfasst, nun schreitet die Digitalisierung immer weiter voran, berichtet Verwaltungsleiter Frank Contu. © Archiv

Während vielerorts Corona kein Thema mehr ist, geht die Arbeit im Gesundheitsamt Freising weiter. Verwaltungsleiter Frank Contu blickt auf die vergangenen drei Jahre zurück.

Landkreis – Während der Corona-Pandemie waren die Mitarbeiter des Gesundheitsamts Freising unermüdlich im Einsatz, um etwa im Akkord Kontaktpersonen zu erfassen, Ansprechpartner für die unzähligen Betroffene zu sein und Hilfestellungen in dieser schwierigen Zeit zu geben. Während in vielen Bereichen wieder Normalität eingekehrt ist, ist das Gesundheitsamt noch immer gefordert, wie Verwaltungsleiter Frank Contu im Interview mit dem Freisinger Tagblatt berichtet.

Freisinger Tagblatt: Herr Contu, ist die Corona-Pandemie für das Gesundheitsamt Freising vorbei?

Frank Contu: Tatsächlich noch nicht, weil wir noch am Nachbearbeiten der Altfälle sind, die gerade am Anfang handschriftlich erfasst worden sind. Diese versuchen wir nun ins System mit einzupflegen, um die Informationen dem RKI für mögliche weitere Infektionsgeschehen bereitzustellen.

Die Inzidenz im Landkreis geht immer weiter nach unten, Corona ist bei vielen Menschen kaum noch Thema: Sind Sie und Ihre Mitarbeiter trotzdem noch gefragt?

Die Regierung sagt zwar, dass Corona vorbei ist, aber es gibt nach wie vor die vulnerablen Bereiche wie Krankenhaus, Pflege- und Schwerbehinderteneinrichtungen, aus denen immer wieder noch Fragen kommen – etwa zu aktuell geltenden Regelungen. Jetzt haben wir endlich wieder Zeit, die Leute individuell zu betreuen und Hilfestellungen zu geben. Auch melden sich immer noch Bürger, die an Corona erkrankt sind, um nachzufragen, wie sie sich verhalten müssen.

In der Corona-Pandemie stand das Gesundheitsamt immer wieder in der Kritik – Stichwort Erfassung von Kontaktpersonen und die damit verbundenen, teils langen Wartezeiten. Welche Reaktionen haben Sie von den Bürgern bekommen?

Wir haben von den Anrufern sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Viele haben sich sogar bedankt, dass es doch so schnell gegangen ist, obwohl wir so viele Anfragen hatten. Wir haben immer versucht, Ansprechpartner für die Betroffenen zu sein – obwohl das im vergangenen Jahr um diese Zeit nicht mehr erfüllbar war, und wir mit automatisierten Briefen oder E-Mails arbeiten mussten. Aber wir konnten so zumindest alle erreichen und nicht nur ein paar Leute abtelefonieren. Uns war immer wichtig, dass sich die Bürger in dieser schwierigen Zeit nicht allein gelassen fühlen.

Was war während der Pandemie die größte Herausforderung für das Gesundheitsamt?

Ganz am Anfang mussten erst einmal die Strukturen geschaffen werden, um das Ganze in dieser Dimension bewältigen zu können – so eine Pandemie hat es ja in dem Ausmaß und in der Größe noch nicht gegeben. Es mussten einheitliche Verfahren und einheitliche Vorgehensweisen festgelegt werden. Das hat natürlich seine Zeit gedauert. Aber wir kommen nun sukzessive zu einem System, mit dem wir künftige Pandemien besser bewältigen können.

Was meinen Sie konkret?

Die Digitalisierung. Wir sind im Gesundheitsamt auf dem Weg zur Digitalisierung – hier wurden vom Bund auch Förderungen bereitgestellt. Wir setzen das konsequent um, um das gesamte Gesundheitsamt nach und nach zu digitalisieren.

War dieser Schritt nicht längst überfällig?

Das kann ich nicht beurteilen. Die Frage ist – wie überall – die gleiche: Warum soll ich ein System ändern, das funktioniert? Wie heißt es so schön: „Never change a running system“. Aber jetzt hat man in das „running System“ einen Stein reinbekommen, der das ganze blockiert hat bzw. wo man gemerkt hat, dass es auf diese Weise nicht mehr zu schaffen ist. Jetzt versucht man, das Ganze zu automatisieren und die Vermittlungswege zu verkürzen. Aber auch bei der Digitalisierung gibt es Probleme. Doch lieber haben wir die Probleme jetzt in einer abschwächenden Zeit, als dass wir diese im Ernstfall beheben müssen.

Fühlen Sie sich nun besser gewappnet für eine mögliche neue Pandemie?

Sagen wir so: Wir bereiten uns zwar darauf vor, aber wir wissen letztlich nicht, was kommt. Das ist das Problem dabei. Wenn es sich wieder um Corona handelt, wäre es jetzt kein Problem mehr. Aber wenn eine Pandemie anders gelagert ist, wird es schwierig – und wieder eine Herausforderung.

Wie viel „normale“ Arbeit ist im Gesundheitsamt während der Pandemie liegen geblieben?

Wir haben zwar einige Bereiche ausgelagert – etwa wurden Einstellungsuntersuchungen, HIV-Tests und Gutachten von den Ärzten im ganzen Landkreis übernommen. Aber trotzdem sind natürlich Rückstände aufgetreten, weil das Personal gerade am Anfang in Sachen Corona eingebunden war, bis Unterstützung kam. Nun versuchen wir, das Ganze wieder auf Normalstand zu bringen.

Wann wird Corona auch im Gesundheitsamt vorbei sein?

Ganz schwierig zu sagen. Aber ich hoffe, dass Ende des Jahres wieder alles normal läuft – immer vorausgesetzt, dass wir nicht noch eine Pandemie bekommen oder etwas anderes passiert. Ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres wieder die normale Schlagzahl haben.

Wie haben das Gesundheitsamt und seine Mitarbeiter die Pandemie gemeistert?

Wir haben das schon relativ gut gemacht. Hier muss man auch die Bürger im Landkreis loben: Die meisten haben uns keine Steine in den Weg gelegt und gut mitgeholfen. Solche Pandemien bewältigt man nur gemeinsam – alleine geht es nicht. Auch die Mitarbeiter haben alles gegeben.

Hand aufs Herz: Wie viele Überstunden haben Sie und Ihre Kollegen angesammelt?

Es sind viele Überstunden zusammengekommen. Es gab Zeiten, da haben wir über Monate hinweg sieben Tage pro Woche gearbeitet. Das Schöne war: Es gab keine Beschwerden. Kein einziger Mitarbeiter ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass er am Wochenende nicht arbeiten will. Das Team war wirklich gut. Alle waren sich einig, dass sie das für die Bürgerinnen und Bürger machen.

Was ist Ihr Wunsch für dieses Jahr?

Dass alles wieder in normalen Bahnen verläuft, und jeder wieder sein normales Leben leben kann – auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und die Flüchtlinge. Es wäre mein Wunsch, dass alle gesund und vernünftig zusammenleben können.

