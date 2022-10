Corona, Krieg, Krise: Die Freisinger Tafel stößt an ihre Grenzen

Weiteren Zustrom von Klienten befürchtet

Die Freisinger Tafel befürchtet wegen der Inflation einen weiteren Zustrom von Klienten. Dabei arbeitet man jetzt schon am Anschlag.

Freising – Erst die Corona-Krise, dann der Krieg in der Ukraine: Die vergangenen Jahre waren für die Mitarbeiter der Freisinger Tafel organisatorisch und personell anstrengend. Die Zahl der Lebensmittel-Abholer habe sich durch die aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Menschen mehr als verdoppelt, betonte Vorsitzender Manfred Schimmerer bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Donnerstag im Freisinger Sparkassensaal. Engpässe bei den Lebensmittelspenden gab es bisher allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Spendenbereitschaft habe eine erfreuliche Entwicklung genommen.

Zu den Altkunden kamen mehr als 300 Ukrainer

Jede Woche stehen die Tafel-Mitarbeiter vor einem Kraftakt. 250 bis 270 „Altkunden“ seien zu versorgen, dazugekommen seien mehr als 300 Ukrainer. Um das überhaupt bewältigen zu können, wurde ein Zwei-Wochen-Rhythmus eingeführt, in dem die jeweiligen Gruppen versorgen zu können. Viele der Tafel-Mitarbeiter seien dadurch mehrfach im Einsatz gewesen, berichtete Schimmerer. Und das, obwohl 40 Prozent von ihnen mehr als 70 Jahre alt seien, zehn Prozent sogar älter als 80 Jahre. Viele der Ehrenamtler seien an ihre körperlichen Grenzen gekommen. Trotzdem habe man noch keinen Aufnahmestopp verhängt, so der Vorsitzende. Und auch nicht nach Herkunft der Klienten unterschieden.

Die Freisinger Tafel in Zahlen (Jahr 2021) 151 Tonnen Lebensmittel wurden von Geschäften und Herstellern gespendet, drei Tonnen dazugekauft, 10.000 Arbeitsstunden geleistet, 21.000 Menschen versorgt.

Kritik an der Politik: „Die machen es sich leicht“

In die Zukunft blicke man allerdings sorgenvoll. Auf eine neue Form der Not müsse man sich wohl einstellen. Steigende Lebensmittelpreise und höhere Energiekosten würden wohl bald dafür sorgen, dass neue Kunden, etwa Rentner, zur Tafel kämen. Eigentlich seien die Tafeln doch gegründet worden, um noch genießbare Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Die Politik mache es sich leicht, wurde kritisiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Ämter schickten die Leute einfach zur Tafel, frei nach dem Motto, „die Tafel wird das schon richten“. Doch auch bei der Tafel gebe es „Grenzen“. Der Zukauf von Waren, wie das in Freising praktiziert werde, funktioniere nur deshalb so gut, weil die Spendenbereitschaft in der Domstadt sehr hoch sei, betonte Schimmerer. Armutsbekämpfung dürfe aber nicht nur Aufgabe der Ehrenamtler sein. Die Politik sei hier gefordert. Davon abgesehen brauche man „neue Leute, die bei der Tafel mitarbeiten möchten“.

Emotionale Reaktionen gab es bei den Neuwahlen. Nach 15 Jahren Tätigkeit im Vorstand stellte sich 2. Vorsitzende Gundi Kürten nicht mehr zur Wahl (Bericht folgt). Als Nachfolger bestätigten die Mitglieder Johann Rottenkolber. Vorsitzender bleibt Manfred Schimmerer, Kassenwart Johann May.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.