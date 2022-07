Bürgerin ist sauer auf Testzentrum Freising: „Dieses Prozedere ist eine absolute Zumutung“

Von: Magdalena Höcherl

Eine Liste der Teststationen im Landkreis gibt’s online. © Friso Gentsch/dpa

Ein neues Anmeldesystem sorgt für Ärger im Testzentrum in Freising. Ein Laborwechsel hat technische Probleme zur Folge.

Freising – Eine Systemumstellung sorgt im Testzentrum des Landkreises in der Luitpoldhalle für Verwirrung – und Verärgerung. Die Kreisbehörde will nun nachjustieren.

Martina Schlegel aus Wolfersdorf kam kürzlich mit ihrem kranken Kind zur Teststation in die Luitpoldanlage. Vorab hatte sie online auf coronatest-fs.de einen Termin für einen PCR-Test gebucht. „Da läuft alles so, wie man es seit Monaten kennt“, berichtet die Wolfersdorferin. Der Buchungscode kam via SMS, Mutter und Sohn (8) fuhren zur ausgewählten Zeit nach Freising.

Der großer Ärger

Dort habe der Ärger begonnen „Vor Ort teilt einem ein unfreundlicher Mitarbeiter mit, dass die Buchung gar nicht gültig ist.“ Es gebe ein neues System namens „Doctolib“, über das die Anmeldungen für PCR-Tests nun laufen würden. Für dieses System habe sie sich vor Ort erneut registrieren müssen. „Das dauert schon mal eine geraume Zeit und beinhaltet die Abfrage sämtlicher Daten, Passwortvergabe, Rückanruf und so weiter.“ Im Anschluss habe sie für den Termin, den sie eigentlich schon zu Hause gebucht hatte, noch einmal einen Termin buchen müssen. Erst als die Bestätigung per Mail aufs Smartphone eingegangen sei, könne getestet werden. „Wenn man nun eh schon krank ist oder, wie in meinem Fall, ein krankes Kind dabei hat, das inzwischen schon geweint hat, dann ist dieses ganze Prozedere eine absolute Zumutung“, empört sich Martina Schlegel.

Ein anderes Problem

Ein anderes Problem: „Eine Dame klagte darüber, keinen Internetempfang zu haben und diese Registrierung nicht durchführen zu können.“ Ohne funktionierendes Smartphone sei man aufgeschmissen, sagt Schlegel. „Hoffentlich kommt keine ältere Person, die kein Smartphone besitzt.“

Dass es im Testzentrum in der Luitpoldanlage derartige Probleme gibt, ist Pressesprecher Robert Stangl vom Landratsamt, das die Station unterhält, neu. „Bis Dienstag wurden dort bis zu 150 PCR-Tests pro Tag durchgeführt.“ Am Landratsamt seien jedoch so gut wie keine Beschwerden wegen des neuen Systems eingegangen.

Der Laborwechsel

„Mitte April mussten wir das Labor wechseln, es musste neu ausgeschrieben werden. Daher gab es eine Systemumstellung“, erklärt Stangl die Hintergründe. Das neue Labor arbeite mit „Doctolib“. Damit der PCR-Test ausgewertet werden kann, brauche „Doctolib“ die Personendaten. Daher müsse man sich dort noch einmal registrieren. Die Aicher Ambulanz Union, die das Testzentrum im Auftrag des Landratsamts betreibt, wisse um das Problem, dass sich Kunden seit der Systemumstellung doppelt registrieren müssen. „Bislang war es offenbar technisch nicht möglich, dass die Daten, die man unter coronatest-fs.de eingibt, automatisch an Doctolib übermittelt werden“, sagt Stangl. Man arbeite daran.

Testzentrum zieht um

Doch mit Tests in der Luitpoldanlage ist ab dem heutigen Mittwoch ohnehin erst einmal Schluss. Da die Anlage wie berichtet in den kommenden Wochen für Veranstaltungen – unter anderem das Volksfest – gebraucht wird, zieht das Testzentrum um. Der neue Standort und der Zeitpunkt der Wiedereröffnung werden laut Landratsamt rechtzeitig bekannt gegeben.

Eine Liste der aktuellen Testmöglichkeiten findet sich auf https://lrafs.de/coronatest. Dort sind die Öffnungszeiten, die Art des Tests und die Kosten dafür angegeben. PCR-Tests gibt es in Freising aktuell im Antje-Petzold-Testzentrum an der Dr.-von-Daller-Straße 51 sowie in der Teststelle an der Gutenbergstraße 2. „Für nach der Testverordnung berechtigte Personen besteht die Möglichkeit, sich beim Arzt oder in einem öffentlichen Testzentrum in den Nachbarlandkreisen einem PCR-Test zu unterziehen“, teilt Stangl mit. Die Teststationen sind in der Regel nicht telefonisch zu erreichen, Termine werden wie gewohnt online gebucht.

