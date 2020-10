Corona-Fälle in Eching und Langenbach: Quarantäne für Schüler und Asylbewerber

Wieder trifft es Schüler und Geflüchtete: In der Mittelschule Eching und in einer Asylunterkunft in Langenbach haben sich Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Update 5. Oktober: Coronafälle in Echinger Mittelschule und Langenbacher Asylunterkunft

Eine Klasse der Mittelschule Eching ist am Montag in 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Ein Kind war positiv auf Corona getestet worden. Alle betroffenen Mitschüler müssen nach Anweisung des Gesundheitsamts bis 14. Oktober zu Hause bleiben.

Unterdessen haben in der Schulklasse des Dom-Gymnasiums Freising, die seit vergangenen Donnerstag in Quarantäne ist, weitere Klassenkameraden des Indexfalls ein positives Testergebnis erhalten. Die Quarantäne wurde deshalb bis 15. Oktober verlängert.

Komplett unter Quarantäne steht seit Montag die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Langenbach. Auch hier gab es einen Corona-Fall. Der Betroffene und sein Zimmergenosse wurden von der Regierung von Oberbayern zum Schutz der restlichen rund 40 Bewohner in andere Unterkünfte außerhalb des Landkreises gebracht. Ein Caterer und ein Ärzteteam kümmern sich um die einkasernierten Flüchtlinge. Ein Sicherheitsdienst überwacht die Einhaltung der Quarantäne. Eine Reihentestung ist geplant. Einen ähnlichen Fall gab es bereits Ende August in einer Freisinger Asylbewerberunterkunft.

Update 1. Oktober: Komplette Klasse am Dom-Gymnasium in Quarantäne

Eine komplette Klasse sowie Teile einer Parallelklasse der fünften Jahrgangsstufe des Dom-Gymnasiums Freising sind am Donnerstag, 1. Oktober, vom Gesundheitsamt in 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Ein Schulkind war positiv auf Covid-19 getestet worden. Weil zum Teil klassenübergreifender Unterricht stattgefunden hatte, müssen sich nach Anweisung des Gesundheitsamts die gesamte Klasse des infizierten Kindes sowie einige Kinder der Parallelklasse bis 10. Oktober in häusliche Quarantäne begeben. Die betroffenen Schüler und Eltern werden durch die Schule informiert. Schüler anderer Klassen können den Unterricht weiter besuchen

Update 25. September: Neue Coronafälle an der Mittelschule Moosburg

Zwei weitere Klassen der Georg-Hummel-Mittelschule in Moosburg sind am Freitag vom Freisinger Gesundheitsamt in 14-tägige Quarantäne geschickt worden. In beiden Klassen war je ein Schulkind positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit befinden sich derzeit insgesamt vier Klassen der Schule in Quarantäne.

Nach Anweisung des Gesundheitsamts muss sich jeweils die gesamte Klasse bis auf Weiteres in häusliche Absonderung begeben. Die betroffenen Schüler und Eltern werden durch die Schulleitung informiert. Schüler anderer Klassen der Schule können den Unterricht weiterhin besuchen.

Zur Entlastung des Gesundheitsamtes und der Schulleitung werden alle (nicht-betroffenen) Eltern gebeten, von Anrufen an diesen Stellen abzusehen. Sollten weitere Klassen betroffen sein, werden Gesundheitsamt und Schulleitung die jeweiligen Kinder und Eltern unverzüglich informieren.

Nun hat es auch einen Kindergarten erwischt: Wegen eines Coronafalls bleibt der Freisinger Kindergarten Neustift I ab sofort und für voraussichtlich 14 Tage geschlossen. Ein Kind, das zuletzt am Montag, 21. September, im Kindergarten war, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle Eltern, deren Kinder die Einrichtung besuchen, sind bereits per E-Mail informiert worden und erhalten zusätzlich einen Anruf vom Gesundheitsamt.

Kinder, die nicht als Kontaktperson zählen und daher nicht betroffen sind, können ab Freitag, 24. September, eine Notgruppe besuchen. Alle anderen Kinder müssen sich auf Anweisung des Gesundheitsamts bis auf Weiteres in häusliche Quarantäne begeben.

Landkreis – Eine weitere Schule ist im Landkreis Freising von Corona betroffen: Die Paul-Gerhardt-Schule Freising bleibt am Montag, 21. September, auf Anordnung des Gesundheitsamts Freising vorsorglich geschlossen, wie die Pressestelle des Landratsamts am Freitagnachmittag mitteilte. Eine Lehrkraft ist positiv auf das Virus getestet worden. Die Schülerinnen und Schüler von vier Klassen, in denen die Lehrkraft unterrichtet hatte, müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Die betroffenen Schüler und Eltern werden über die Schulleitung informiert. Das Contact-Tracing-Team (CTT) des Gesundheitsamts ermittelt die Kontaktpersonen und klärt die weitere Vorgehensweise ab und legt fest, welche Teile der Schule am Dienstag wieder geöffnet werden können.

An zwei weiteren Schulen im Landkreis Freising ist bereits am Donnerstag je eine Klasse wegen Coronafällen vorsichtshalber in Quarantäne geschickt worden: An der Wirtschaftsschule in Freising und an der Georg-Mittelschule in Moosburg wurde je ein Kind gemeldet, das positiv auf Covid-19 getestet worden ist. „Auf Anordnung des Gesundheitsamts Freising musste sich deshalb jeweils die gesamte Klasse bis auf Weiteres in häusliche Absonderung begeben“, teilte Robert Stangl, Pressesprecher des Landratsamts, gestern mit.

Vier Klassen im Landkreis vorsichtshalber in Quarantäne

Bereits am Montag mussten – wie berichtet – vier Klassen im Landkreis wegen Coronafällen vorsichtshalber in Quarantäne geschickt werden: Am Camerloher-Gymnasium Freising, an der Realschule Gute Änger in Freising, an der Imma-Mack-Realschule Eching und am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Freising wurde jeweils ein Schüler oder eine Schülerin positiv auf Covid-19 getestet. „Die betroffenen Schüler und Eltern wurden bereits über die Schulleitungen informiert“, berichtet Robert Stangl, Pressesprecher des Landratsamts. Nun also sind zwei weitere Einrichtungen dazugekommen.

Das Gesundheitsamt Freising ist am Limit. Umstrukturierungen sollen die Belegschaft nun entlasten. Zudem bittet Landrat Helmut Petz die Bürger um mehr Verständnis.