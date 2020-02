Coronavirus: Frau aus dem Landkreis Freising infiziert

Eine Frau aus dem Landkreis Freising, die am Samstag aus der Region Wuhan ausgeflogen worden ist, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie befindet sich in Quarantäne.

Freising – Eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis Freising, die am 1. Februar aus der Region Wuhan in China ausgeflogen worden ist und nach ihrer Rückkehr zunächst in der Südpfalzkaserne untergebracht war, ist positiv auf das neuartige Coronavirus 2019-nCoV getestet worden. Das teilte das Landratsamt Freising am Dienstagnachmittag mit. Sie war privat bei Bekannten zu Besuch in China.

Keine Kontakte zu Freisinger Bevölkerung

Kontakte mit der Bevölkerung in Freising bestanden nicht. Laut Angaben des Gesundheitsamts Frankfurt am Main handelt es sich bei der Infizierten um eine der beiden positiv getesteten Personen unter den Rückkehrern aus Wuhan, die am Samstag mit einer Bundeswehrmaschine aus der chinesischen Region ausgeflogen und in Frankfurt gelandet waren.

Quarantäne im Uniklinikum Frankfurt

Die Patientin befindet sich seit dem labordiagnostischen Nachweis der Infektion in Quarantäne auf der Infektionsstation des Universitätsklinikums Frankfurt am Main. Sie ist in einem klinisch guten Zustand und wird dort unter Isolierungsmaßnahmen überwacht.

In den Arztpraxen im Landkreis ist genau festgelegt, was bei Patienten mit dem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu tun ist.