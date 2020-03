Coronavirus im Landkreis Freising: Polizeikontrollen verstärkt - Glockenläuten soll Hoffnung geben

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Freising aus: Aktuell gibt es 160 Infizierte. Zwei Menschen sind gestorben. Es gibt eine neue Teststelle. Alle Infos im Ticker.

160 Menschen im Kreis Freising haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus * infiziert.

haben sich mittlerweile mit dem * infiziert. Jetzt sind zwei Menschen an dem neuartigen Virus gestorben.

Eine Teststelle ist eingerichtet.

Landwirte in der Region suchen dringend Erntehelfer

Update 23. März, 8 Uhr: Wie lässt sich trotz Corona-Krise und sozialer Isolation ein Gefühl der Gemeinschaft vermitteln, das Hoffnung macht? Zwei Auer Geistliche haben dazu jetzt in einem Offenen Brief eine tägliche Aktion angekündigt, die am heutigen Montag um 19.30 Uhr beginnt.

Update 22. März, 13 Uhr: Immer mehr Nachbarschaftshilfen und Initiativen von Ehrenamtlichen bieten kostenlose Unterstützung bei Einkäufen oder Erledigungen für Risikogruppen an. Unser Übersichtsartikel wird deshalb laufend aktualisiert.

Update, 21. März, 16.54 Uhr: Wie sich Quarantäne anfühlt, weiß Vincent Kammerloher (28). Vor sieben Jahren hat er die Diagnose Leukämie bekommen und sich damals auf einen langen, beschwerlichen Weg gemacht. Heute ist er dank einer Stammzellenspende wieder gesund - und schickt im Interview eine Botschaft an alle Corona-Uneinsichtigen.

Coronavirus im Landkreis Freising: Vor Ausgangsbeschränkungen Ansturm auf Baumarkt

19.31 Uhr: Ab Samstag müssen nach Anordnung von Ministerpräsident Markus Söder auch Baumärkte schließen. Das sorgte am Freitag für einen wahren Ansturm beim Hagebaumarkt. Vor dem Eingang stauten sich Warteschlangen.

16.58 Uhr: Verstärkte Kontrollen führt die Polizei Freising inzwischen auch in der Innenstadt durch. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einer Anzeige rechnen, betont Freisings Vize-Polizeichef im Interview.

160 Infizierte im Landkreis Freising

15.25 Uhr: Die Zahl der Menschen im Landkreis Freising, die mit dem Virus infiziert sind, ist von 145 auf Stand jetzt 160 gestiegen. Das teilt das Gesundheitsministerium mit.

12.03 Uhr: Georg Miedl, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands, hofft, dass Deutschland die Corona-Pandemie ohne Ausgangssperre in den Griff bekommt. „Wir leben in einer Kultur, in der Würde und Selbstbestimmung sehr hohe Güter sind - gerade auch für uns Ärzte. Deshalb sind für uns Zwangsmaßnahmen wirklich das letzte Mittel.“ Er appelliert an die Bevölkerung, freiwillig zu Hause zu bleiben und auf soziale Kontakte zu verzichten. „Wenn es aber so nicht funktioniert, und Menschen Verstand und Anstand vermissen lassen sollten, dann werde auch ich mich für Ausgangssperren aussprechen.“

Wochenmarkt wird eingestellt

11.31 Uhr: Der Freisinger Wochenmarkt am Mittwoch und Samstag wird eingestellt. „Aufgrund der exponentiellen Steigerung der Corona-Fallzahlen, speziell auch im Landkreis Freising, kann ab Samstag, 21. März, und bis auf Weiteres der Freisinger Grüne Wochenmarkt nicht mehr stattfinden“, teilt Stadt-Sprecherin Christl Steinhart mit. Das Landratsamt bleibt für den Publikumsverkehr weiterhin geschlossen, zunächst bis 27. März. Die Haupteingänge sind beschränkt, eingelassen werden nur Bürger mit einem Nachweis über eine Terminvereinbarung.

9.41 Uhr: Das Klinikum Freising meldet nun erste Fälle im Landkreis, in denen Patienten am Coronavirus gestorben sind. Die Ärzte berichten von „rasanten“ Krankheitsverläufen. Das Klinikum ist am Limit. Bereits jetzt wurden Eingriffe, die nicht lebensnotwendig sind, abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Corona-Teststelle im Landkreis Freising eingerichtet - nur für bestimmte Personen

Freitag, 20. März - 7.40 Uhr: Die Corona-Teststelle des Landkreises Freising in Zolling läuft. Sie steht jedoch nicht für sämtliche Personen zur Verfügung, die sich von sich aus testen lassen wollen. Sie dient einer bestimmten Gruppe. Wir waren für unsere Leser vor Ort.

Coronavirus in Freising: 130 Infizierte - Zwei Tote - Flammender Appell der Blaulicht-Organisationen

Update 18.15 Uhr: Alle Wertstoffhöfe im Landkreis Freising sind ab sofort geschlossen. Wie das Landratsamt meldet, gelte diese Regelung, die aus Vorsorge gegen das Coronavirus angeordnet wurde, bis einschließlich 30. März. In einer Mitteilung heißt es außerdem: „Damit muss auch die diesjährige Frühjahrs-Gartenabfallaktion der Stadt Freising vorzeitig beendet werden. Eine Grüngutanlieferung ist somit ab sofort weder beim Wertstoffhof noch bei der Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen (Pellmeyer) in Freising-Pulling möglich.“

Update 17.30 Uhr: Nach den ersten beiden Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Freising haben sich die Ärzte des Klinikums Freising zu weiteren Details geäußert. Die Mediziner berichten von „rasanten Krankheitsverläufen“ und einer raschen Zunahme an Schwererkrankten. Die Lage hat Auswirkungen auf den Krankenhaus-Betrieb.

Update 15.57 Uhr: In Zolling ist jetzt eine Screening-Stelle eingerichtet worden. Landrat Josef Hauner betonte, dass dort nur Personen getestet werden, die das Gesundheitsamt vorher angerufe n und mit Uhrzeit und einem Passwort dorthin bestellt hat. Wer ohne Termin kommt, wird von der Polizei oder dem vor Ort stationierten Sicherheitsdienst abgewiesen. Zudem kann uneinsichtiges oder gefährliches Verhalten strafrechtlich verfolgt werden.

Update 14.46 Uhr: Im Landkreis Freising sind jetzt zwei Menschen an dem neuartigen Virus gestorben. Bei den Verstorben handelt es sich um eine 80-jährige Frau und einen 87 Jahre alten Mann. Das teilte das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Mittlerweile sind im Landkreis Freising 130 Menschen infiziert.

Flammender Appell der Blaulicht-Organisationen

Update Donnerstag, 19. März, 11.29 Uhr: Die vier Blaulicht-Organisationen im Landkreis Freising wenden sich mit einer inständigen Bitte an die Bevölkerung: „Wir bleiben für euch draußen. Dafür bleibt ihr für uns drinnen.“ BRK, Freiwillige Feuerwehr, THW und Wasserwacht appellieren an jeden einzelnen, die sozialen Kontakte aufs Nötigste zu beschränken, um den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern.

Update 18.00 Uhr: Wie geht es in der Corona-Krise weiter für die Beschäftigten von Jungheinrich im Landkreis Freising? Antworten darauf gab es heute in Hamburg - bei der Bilanzpressekonferenz des Stapler-Konzerns. Dort äußerten sich die Unternehmenschefs unter anderem zu den Themen Kurzarbeit, Fabrikschließungen und der Werkserweiterung in Moosburg.

Landwirte suchen wegen Corona dringend Hilfskräfte

Update 13.50 Uhr: Hopfenbauern in der Hallertau schlagen Alarm: Unter dem Titel „Rettet das Bier“ suchen sie händeringend nach Ersatz für ausländische Erntehelfer, die wegen der Corona-Krise fernbleiben. In diesen Tagen stehen dringende und unaufschiebbare Arbeiten an, ohne die im Sommer nicht geerntet werden kann. Die Hoffnung liegt jetzt bei einheimischen Arbeitswilligen.

Update 13.01 Uhr: Die Zahl der Infizierten im Landkreis ist auf 117 gestiegen. Um das Verfahren der Abstriche zu optimieren und das Gesundheitsamt zu entlasten, richtet der Landkreis Freising ab Donnerstag, 19. März, eine Teststelle ein. Dort werden Experten eines Labors Abstriche nehmen. Der Standort wird demnächst bekanntgegeben. Getestet werden aber nur Kontaktpersonen von Infizierten, die entsprechende Symptome aufweisen. Diese werden nach Anordnung des Gesundheitsamts Freising informiert und erhalten einen Termin. Personen, die dorthin kommen und keinen Termin nachweisen können, werden von Polizei oder Sicherheitsdienst abgewiesen. Das teilt das Landratsamt mit.

Update 12.14 Uhr: Via Facebook hat sich die „Nachbarschaftshilfe Stadt und Landkreis Freising!“ gegründet. Er bietet älteren und kranken Menschen Unterstützung an. Der Zulauf an Helfern ist enorm: Mehr als 300 Personen haben sich gemeldet. Der Appell von Mit-Initiatorin Melanie Wolf: „Jetzt ist es Zeit, zusammenzuhalten und unseren persönlichen Beitrag zu leisten.“

Einsatz wird drei BRK-Sanitätern zum Verhängnis

Mittwoch, 18. März, 9.59 Uhr: Trotz aller Schutzmaßnahmen muss das BRK drei seiner Sanitäter freistellen. Zum Verhängnis wurde dem Trio ein Einsatz, der vermeintlich nichts mit Corona zu tun hatte.

Update 14.07 Uhr: Das Klinikum Freising erlässt ein Besuchsverbot für Patienten. Das teilt Sprecher Sascha Alexander mit. Das Verbot gilt ab sofort bis auf Weiteres. Nur in absoluten Härtefällen ist der Besuch eines Patienten unter Umständen möglich - allerdings nur bei vorheriger telefonischen Absprache mit den jeweiligen Stationsleitern. „Das soll nicht herzlos klingen“, betont Alexander. „Aber die Dynamik zwingt uns zu dieser Maßnahme.

Update 13.47 Uhr: Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist die Zahl der Infizierten im Landkreis Freising auf 91 angestiegen.

Update 12.18 Uhr: Das Uferlos Festival in Freising, das für den 15. bis 24. Mai geplant war, ist abgesagt. Die Arbeiterwohlfahrt bleibt für Selbsthilfegruppen geschlossen, die Stadtbibliothek Freising und die Vhs haben ihre Pforten ebenfalls geschlossen.

Freisinger Tafel stellt Dienst ein

Update 12. 07 Uhr: Die Freisinger Tafel stellt ab sofort die Ausgabe von Lebensmittel für Bedürftige ein. Hintergund der Entscheidung ist der Schutz der Mitarbeiter. „Rund 80 Prozent unserer Austeiler sind älter als 60 Jahre und haben zum Teil erhebliche Vorerkrankungen“, berichtet der Tafel-Vorsitzende. Damit fielen seine Mitarbeiter genau in die größte Corona-Risikogruppe. „Das Risiko können wir nicht verantworten.“

Dienstag, 17. März, 12.03 Uhr: Die Gemeinderatssitzung in Kranzberg, die am heutigen Dienstagabend stattfinden sollte, ist abgesagt. Das Treffen des Gremiums hätte auf dem Pantaleonsberg stattfinden sollen, wo allen Räten Einzeltische in ausreichender Entfernung eingerichtet worden wären, wie Bürgermeister Hermann Hammerl berichtet: „Aufgrund der aktuellen Rückmeldungen ist der Gemeinderat aber nicht beschlussfähig.“ Laut Rathauschef hätten neun Gremiumsmitglieder aufgrund gesundheitlicher Bedenken wegen Corona abgesagt.

Montag, 16. März, 14.01 Uhr: Die Zahl der Infizierten im Landkreis Freising steigt weiter: Das Landratsamt meldet jetzt 87 Corona-Fälle. Zugleich fordert die Behörde die Bevölkerung dazu auf, von Amtsbesuchen abzusehen und stattdessen das Bürgertelefon zu nutzen - Tel. (08161) 600-601, Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr.

Schuleinschreibung findet nicht statt

Montag, 16 März, 12.45 Uhr: Um die Corona-Virus-Verbreitung einzuschränken, hat Landrat Josef Hauner angeordnet, dass der Termin zur Schuleinschreibung am Dienstag, 17. März, im Landkreis Freising entfällt.

Mit der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 13. März, wurde beschlossen, dass an allen Schulen Bayerns der Unterricht und die sonstigen Schulveranstaltungen entfallen. Zu den sonstigen Schulveranstaltungen zählen auch die Schuleinschreibungen.

Sonntag, 15. März, 23.18 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronafälle ist im Landkreis Freising in den vergangenen beiden Tagen von 64 auf 74 gestiegen. Diese Angaben stammen vom Landesamt für Gesundheit, das auf einer Bayernkarte die Zahl bestätigter Fälle, aufgeteilt nach Landkreisen, täglich mittags aktualisiert. Die Nachbarlandkreise haben noch deutlich weniger Fälle. Erding liegt demnach bei elf, Dachau bei sieben und Ebersberg bei 21 Fällen.

Neufun macht dicht

Update 12.17 Uhr: Der Freizeitpark Neufahrn wird ab Montag den Bade- und Saunabetrieb im Neufun auf unbestimmte Zeit einstellen. Geschäftsführender Vorstand Franz Rauch dazu: „Diese Maßnahme wurde zum Schutz der Besucher und der Mitarbeiter entschieden.“

Freisinger fresch geschlossen

Update 9.43 Uhr: Ab sofort hat das fresch in Freising den Bade-und Saunabetrieb eingestellt. Betriebsleiter Alexander Frederking: „Seit der verstärkten Ausbreitung des Coronavirus haben wir die Situation jeden Tag neu bewertet.“ Bislang konnte der Bade- und Saunabetrieb „ohne Bedenken aufrecht erhalten werden“. Nachdem zwischenzeitlich aber sämtliche Veranstaltungen der Stadt Freising abgesagt wurden, die Schulen geschlossen werden, und auch die Vereine ihre Aktivitäten aussetzen, „werden die Freisinger Stadtwerke auch den Betrieb im fresch einstellen“. Frederking: Die Maßnahme ist rein vorsorglich und eine Entscheidung, um die Badegäste und das Personal keiner erhöhten Gefahr auszusetzen. Das Restaurant 1902 im fresch hat weiterhin geöffnet.“ Aktuelle Infos sind auf www.fresch-freising.de zu finden.

Schulen geschlossen

Update 17.13 Uhr: Nach der Weisung der Staatsregierung, bayernweit alle Schulen vorsorglich bis zum Ende der Osterferien zu schließen, bereiteten sich die Bildungsstätten im Landkreis Freising von der Grundschule bis zum Gymnasium darauf vor, ihren Schützlingen das Lernen zu Hause zu ermöglichen. „Wir haben das bereits im Lauf der Woche aufs Gleis gebracht“, sagte Manfred Röder, Leiter des Freisinger Domgymnasiums. So stellt das Kollegium den Gymnasiasten Unterrichtsmaterialien über die digitale Lernplattform Mebis zur Verfügung. Sollte das Portal überlastet sein, sollen Übungen und andere Lernformen per PDF via Email-Verteiler an die Eltern weitergeleitet werden.

Notfallbetreuung nur eingeschränkt

Auch die Kitas bleiben von Montag an geschlossen. In den städtischen Kindertagesstätten werden Notbetreuungen eingerichtet. Dieses Angebot richtet sich nur an Kinder (bis zur sechsten Jahrgangsstufe), deren Elternteile beide in sogenannten systemkritischen Berufen tätig sind beziehungsweise der jeweilige Alleinerziehende. Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen laut Kultusministerium insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung).

Die für nächste Woche geplanten Schulanmeldungen finden trotz der Schulschließungen statt. Das berichtet Schulamtsleiterin Irmintraud Wienerl mit Verweis auf ein entsprechendes Schreiben der Regierung. Die Einschreibung könne unter folgenden Bedingungen durchgeführt werden: Ansammlungen von Eltern und Kindern müssten vermieden werden, Eltern und ihr Kind dürfen nur einzeln vorgelassen werden. Zudem finde das Schulspiel, ein Teil der Schuluntersuchung, nicht statt.

Update 13.14 Uhr: Nachdem ab Montag alle Schulen und Kitas in Bayern zunächst bis Ende der Osterferien geschlossen werden, wird auch der Schulbusverkehr im Landkreis Freising eingestellt. Das teilt das Landratsamt Freising mit. Der MVV stellt die Fahrpläne des MVV-Regionalbusverkehrs in der kommenden Woche auf den Ferienfahrplan um. Damit fallen spezielle Schülerverstärkerfahrten, die in den Fahrplänen mit „S“ gekennzeichnet sind, aus.

Update 11.39 Uhr: Markus Staudt, Zollings CSU-Bürgermeisterkandidat, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte er dem FT am Freitagvormittag mit. Er liegt derzeit im Klinikum Freising.

Update Freitag, 10.39 Uhr: Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, empfiehlt das Landratsamt, alle nicht unbedingt erforderlichen Behördengänge auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Kunden werden gebeten, vereinbarte Termine nur wahrzunehmen, wenn sie sich körperlich gesund fühlen und in den vergangenen beiden Wochen nicht in einem Risikogebiet waren.

Klinikum ist „gut gewappnet“

Update 18.38 Uhr: In einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag im Landratsamt war von 64 Personen die Rede, die sich mit dem neuartigen Virus infiziert haben. Sechs von ihnen würden aktuell im Klinikum Freising überwacht und isoliert, die restlichen Patienten seien in häuslicher Quarantäne. Entsprechend gab sich der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Markus Neumaier, entspannt: Drei Patienten seien „mittelgradig erkrankt“, Intensivbetten würden derzeit nicht benötigt. Dennoch: „Wir bereiten uns auf mehrere Erkrankte vor“, sagte Dr. Neumaier. Und dafür, so betonte er, sei das Klinikum „gut gewappnet“.

Bürger „campieren“ zum Teil vor dem Gesundheitsamt

Sorge bereitet dem Landrat allerdings ein anderes Thema: „Die Aggressivität der Bürger gegenüber unseren Mitarbeitern hat zugenommen.“ Teilweise würden Bürger vor dem Gesundheitsamt „campieren“, um die Mitarbeiter abzufangen und ihre Fragen, Sorgen und Anliegen vorzubringen. Deshalb musste mittlerweile ein Sicherheitsdienst eingerichtet werden, um die Mitarbeiter, die seit über zwei Wochen „am Limit arbeiten“, zu schützen.

Update 17.33 Uhr: 64 Infizierte gibt es mittlerweile im Landkreis. Das wurde in der jüngsten Pressekonferenz im Landratsamt bestätigt.

Update 15.11 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wird immer wahrscheinlicher, dass ab kommenden Montag alle bayerischen Schulen schließen und damit drei Wochen früher in die Osterferien starten. Die Kindertagesstätten könnten folgen.Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Update 14.54 Uhr: Zahlreiche Schulen und Kindergärten im Landkreis haben geschlossen. Einen Überblick über alle Einrichtungen finden Sie hier. Außerdem informiert auch das Landratsamt Freising fortlaufend über den aktuellen Stand.

Landkreis - Das neuartige Coronavirus, dass sich seit Anfang des Jahres 2020 langsam von China aus über die ganze Welt ausbreitet, macht vor Oberbayern und damit auch dem Landkreis Freising nicht Halt - und scheint sich dort auch noch durchaus schneller zu verbreiten, als in so manchem angrenzenden Landkreis.

So liegt die Zahl der infizierten Personen im Landkreis Freising derzeit bei 56 (Stand: 12. März. 12.25 Uhr), darunter auch der Hausarzt. Zuvor hatte sich bereits in Aying (Landkreis München) eine Hausärztin mit dem Coronavirus infiziert und in einem Interview mutig darüber berichtet, wie es sich denn nun anfühlt.

Coronavirus im Landkreis Freising: Mitarbeiter der Hochschule betroffen

Zuletzt hatte sic der Verdacht bei einem Mitarbeiter der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf bestätigt. Die Person (es ist derzeit nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt) befindet sich nun in Quarantäne im Krankenhaus, nachdem sie zuvor bereits Symptome des Coronavirus zeigte und seit dem 2. März als dienstunfähig galt. Seither hatte sie den Campus nicht mehr betreten.

„Die Hochschule hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle vorgesehenen Schritte eingeleitet“, teilt Hochschulpräsident Eric Veulliet mit. Die Kontaktdaten der Kollegen, die besonders eng mit der infizierten Person zusammengearbeitet haben, seien an das Gesundheitsamt weitergegeben worden.

Coronavirus im Landkreis Freising: Semesterbeginn verschiebt sich

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Ausbreitung des neuen Coronavirus wurde bereits der Beginn der Vorlesungszeit für das Sommersemester 2020 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Technischen Hochschulen und Kunsthochschulen auf Montag, den 20.04.2020 verschoben.

Coronavirus im Landkreis Freising: Viele Kitas und Schulen geschlossen

Doch auch weitere Einrichtungen sind von der Ausbreitung des Virus betroffen. So aktuell beispielsweise der der Kindergarten Lerchennest bis einschließlich Montag (16. März). Es wird allen Personen mit schulpflichtigen Kindern oder solchen, die die Kita besuchen, empfohlen, sich im Vorfeld bei der Einrichtung oder übers Internet über den derzeitigen Stand der Dinge zu informieren. Mögliche Schulschließungen würden nur in Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt durchgeführt, erläuterte Hauner. Karoline Schätz vom Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, teilte mit, dass das am Landratsamt eingerichtete Bürgertelefon unter Tel. (08161) 600-601 auch nächste Woche erreichbar sei: Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Coronavirus im Landkreis Freising: Veranstaltungen abgesagt

Zusätzlich reagierte die Stadt Freising vor dem Hintergrund des Kabinettsbeschlusses der Staatsregierung und der Empfehlung des Bayerischen Gesundheitsministeriums zur Absage von Großveranstaltungen bis zunächst 19. April 2020 mit einer Reihe vonVorsichtmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich einzudämmen: Neben der kommenden Großveranstaltung Palmdult mit verkaufsoffenem Sonntag, ursprünglich geplant für das letzte März-Wochenende, werden vorsorglich alle städtischen Veranstaltungen in den städtischen Spielstätten Lindenkeller und Luitpoldhalle sowie die Kindertheater im Jugendzentrum abgesagt.

Externe Veranstalter werden von der Stadt ausdrücklich gebeten, die Risikobewertung ihrer Veranstaltungen unter Berücksichtigung der aktuellen Lage eigenverantwortlich vorzunehmen. Bereits erworbene Tickets für die städtischen Veranstaltungen können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Zudem wurde das Neufahrner Volksfest abgesagt, das von 15. bis 19. April hätte stattfinden sollen.

Auch auf die Kommunalwahlen am 15. März hat das Coronavirus Auswirkungen. Wegen der weiterhin steigenden Zahl von Coronavirus-Erkrankungen im Landkreis Freising hat das Landratsamt entschieden, die öffentliche Veranstaltung zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse am Sonntag, 15. März, abzusagen.„Da diese Art von Veranstaltung in den vergangenen Jahren stets sehr gut besucht war, kann eine räumlich-weitläufige Gestaltung (wie etwa mit einer lockeren Bestuhlung) nicht gewährleistet werden“, teilt Sprecherin Eva Zimmerhof mit. Die vorläufigen Ergebnisse für die Landkreiswahlen sind jedoch online einsehbar.

