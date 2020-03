Coronavirus im Landkreis Freising: Schon 56 Infizierte – alle großen Veranstaltungen abgesagt

Das Coronavirus hat auch den bayerischen Landkreis Freising erreicht. Mittlerweile gibt es über 50 Infizierte. Alle Infos hier im Ticker.

56 Menschen im Kreis Freising haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus * infiziert.

haben sich mittlerweile mit dem * infiziert. Das Neufahrner Volksfest im April wurde abgesagt.

im April wurde abgesagt. Ein Moosburger Arzt wurde positiv auf das Virus getestet .

Lesen Sie alles was bisher geschah auch hier in unserem alten Corona-Ticker aus Freising.

+++Ticker aktualisieren +++





Freising Landkreis - Das neuartige Coronavirus, dass sich seit Anfang des Jahres 2020 langsam von China aus über die ganze Welt ausbreitet, macht auch vor Oberbayern und damit auch dem Landkreis Freising nicht Halt - und scheint sich dort auch noch durchaus schneller zu verbreiten, als in so manchem angrenzenden Landkreis.

So liegt die Zahl der infizierten Personen im Landkreis Freising derzeit bei 56 (Stand: 12. März. 12.25 Uhr), darunter auch der Hausarzt. Zuvor hatte sich bereits in Aying (Landkreis München) eine Hausärztin mit dem Coronavirus infiziert und in einem Interview mutig darüber berichtet, wie es sich denn nun anfühlt.

Coronavirus im Landkreis Freising: Mitarbeiter der Hochschule betroffen

Zuletzt hatte sic der Verdacht bei einem Mitarbeiter der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf bestätigt. Die Person (es ist derzeit nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt) befindet sich nun in Quarantäne im Krankenhaus, nachdem sie zuvor bereits Symptome des Coronavirus zeigte und seit dem 2. März als dienstunfähig galt. Seither hatte sie den Campus nicht mehr betreten.

„Die Hochschule hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle vorgesehenen Schritte eingeleitet“, teilt Hochschulpräsident Eric Veulliet mit. Die Kontaktdaten der Kollegen, die besonders eng mit der infizierten Person zusammengearbeitet haben, seien an das Gesundheitsamt weitergegeben worden.

Coronavirus im Landkreis Freising: Semesterbeginn verschiebt sich

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Ausbreitung des neuen Coronavirus wurde bereits der Beginn der Vorlesungszeit für das Sommersemester 2020 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Technischen Hochschulen und Kunsthochschulen auf Montag, den 20.04.2020 verschoben.

Coronavirus im Landkreis Freising: Viele Kitas und Schulen geschlossen

Doch auch weitere Einrichtungen sind von der Ausbreitung des Virus betroffen. So aktuell beispielsweise der der Kindergarten Lerchennest bis einschließlich Montag (16. März). Es wird allen Personen mit schulpflichtigen Kindern oder solchen, die die Kita besuchen, empfohlen, sich im Vorfeld bei der Einrichtung oder übers Internet über den derzeitigen Stand der Dinge zu informieren. Mögliche Schulschließungen würden nur in Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt durchgeführt, erläuterte Hauner. Karoline Schätz vom Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, teilte mit, dass das am Landratsamt eingerichtete Bürgertelefon unter Tel. (0 81 61) 600 601 auch nächste Woche erreichbar sei: Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 12 Uhr.

+ Den ersten Corona-Fall im Landkreis Freising meldeten (v.l.) Christine Setzepfandt, Leiterin des Gesundheitsamtes Freising, Landrat Josef Hauner und Dr. Markus Neumaier, Ärztlicher Direktor des Klinikums Freising im Rahmen einer Pressekonferenz. © Lehmann

Coronavirus im Landkreis Freising: Veranstaltungen abgesagt

Zusätzlich reagierte die Stadt Freising vor dem Hintergrund des Kabinettsbeschlusses der Staatsregierung und der Empfehlung des Bayerischen Gesundheitsministeriums zur Absage von Großveranstaltungen bis zunächst 19. April 2020 mit einer Reihe vonVorsichtmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich einzudämmen: Neben der kommenden Großveranstaltung Palmdult mit verkaufsoffenem Sonntag, ursprünglich geplant für das letzte März-Wochenende, werden vorsorglich alle städtischen Veranstaltungen in den städtischen Spielstätten Lindenkeller und Luitpoldhalle sowie die Kindertheater im Jugendzentrum abgesagt.

Externe Veranstalter werden von der Stadt ausdrücklich gebeten, die Risikobewertung ihrer Veranstaltungen unter Berücksichtigung der aktuellen Lage eigenverantwortlich vorzunehmen. Bereits erworbene Tickets für die städtischen Veranstaltungen können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Zudem wurde das Neufahrner Volksfest abgesagt, das von 15. bis 19. April hätte stattfinden sollen.

Video: Wie ansteckend ist das Coronavirus?

Auch auf die Kommunalwahlen am 15. März hat das Coronavirus Auswirkungen. Wegen der weiterhin steigenden Zahl von Coronavirus-Erkrankungen im Landkreis Freising hat das Landratsamt entschieden, die öffentliche Veranstaltung zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse am Sonntag, 15. März, abzusagen.„Da diese Art von Veranstaltung in den vergangenen Jahren stets sehr gut besucht war, kann eine räumlich-weitläufige Gestaltung (wie etwa mit einer lockeren Bestuhlung) nicht gewährleistet werden“, teilt Sprecherin Eva Zimmerhof mit. Die vorläufigen Ergebnisse für die Landkreiswahlen sind jedoch online einsehbar.

Wie die Situation mit dem neuartigen Virus sich derzeit in Deutschland darstellt, lesen Sie auch in unserem Deutschland-Ticker zum Thema Coronavirus.

