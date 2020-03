Helfer und Hilfesuchende koordinieren: Feuerwehr, THW und BRK Freising starten Hotline

Die Retter von der Freiwilligen Feuerwehr Freising, von THW und BRK – die Blauen Wunder 112 – schließen sich zusammen, um private Hilfe zu koordinieren. Heute geht die Hotline in Betrieb.

Freising– Die Retter von der Freiwilligen Feuerwehr Freising, von THW und BRK – die Blauen Wunder 112 – schließen sich im Landkreis zusammen: Ab dem morgigen Mittwoch bieten sie eine Hotline an, die private Hilfe in und um Freising koordiniert und in Zeiten von Corona private Helfer zusammenbringt.

Täglich zwischen 12 und 16 Uhr können sich alle, die anderen in der derzeitigen Situation unter die Arme greifen wollen, und alle, die konkrete Unterstützung brauchen, unter Tel (0 81 61) 5 49 88 11 melden. Alternativ kann man sich mit seinem Anliegen auch an die Mailadresse hilfe@blauewunder112.dewenden.

„Im Moment melden sich viele Menschen bei uns“

Unter dem Namen „Blaue Wunder 112“ arbeiten seit August 2019 die ehrenamtlichen Helfer von THW, BRK und der FFW Freising zusammen. Jetzt sammeln die Mitglieder alle Angebote und Hilferufe und koordinieren, wer wem helfen kann. Für andere einkaufen gehen, den Hund ausführen oder Medikamente von der Apotheke holen – kleine Alltagsunterstützungen helfen in diesen Zeiten vor allem älteren und kranken Menschen enorm.

„Im Moment melden sich viele Menschen bei uns, die anderen Menschen in dieser schwierigen Zeit aktiv helfen wollen“, erklärt Thilo Kachel, Vorsitzender der Feuerwehr Freising. Michael Kasper von der Agentur Kasper Communications, der das Projekt mit Werbemaßnahmen unterstützt, ergänzt: „Wir beobachten, dass viele Menschen auf Social Media ihre Hilfe anbieten, zum Beispiel einen Einkauf und andere Erledigungen.“ Mit der eingerichteten Hotline wolle man diejenigen, die helfen können, mit denjenigen, die Hilfe brauchen, zusammenbringen. „Wichtig ist, zu ergänzen, dass wir kein Bürgertelefon sind, bei dem man aktuelle Informationen zu Corona abrufen kann“, betont Thilo Kachel. Außerdem gebe es keine ärztliche Beratung am Telefon. „Für gesundheitliche Fragen gilt weiterhin: Wenden Sie sich unter 116 117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst, in akuten Notfällen rufen Sie die 112.“

Gemeinsam etwas bewegen, auf die Wichtigkeit des Ehrenamts hinweisen und vor allem Jugendliche und junge Erwachsene für ein Ehrenamt gewinnen – das ist das erklärte Ziel der Aktion Blaue Wunder 112, in der THW, BRK und die Feuerwehr zusammenarbeiten. „Wir wollen damit vor allem dem interessierten Nachwuchs zeigen, dass Engagement im Ehrenamt Spaß macht“, sagt Feuerwehr-Vorsitzender Kachel. Eines der ersten konkreten, gemeinsamen Projekte ist nun die Hotline für Helfer und Hilfesuchende: Die Idee kommt vom BRK, das Technische Hilfswerk stellt Räumlichkeiten, Arbeitsplätze und Hardware und die Feuerwehr Freising die Software. ft

Gut zu wissen

Infos zum Coronavirus im Landkreis Freising

