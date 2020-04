„Unendlich dankbar“: Ganz Sünzhausen unterstützt erkrankte Mitbürger und spendet ans Klinikum

Beide Eltern von Elisabeth Lochner sind an Covid-19 erkrankt und werden im Klinikum Freising betreut. Um Danke zu sagen, hat der Frauenbund hat eine Spendenaktion für das Krankenhaus organisiert - und der ganze Ort macht mit.

Sünzhausen – Wie nah Freude und Leid oft beieinander liegen, zeigt sich in Zeiten von Corona einmal mehr. Diese Erfahrung hat Elisabeth Lochner jetzt gemacht. Die Eltern der Sünzhausenerin sind beide an Covid-19 erkrankt und werden derzeit im Klinikum Freising behandelt. Doch der Zusammenhalt im Ort und die Unterstützung aus dem Krankenhaus sind für die Mutter von zwei Mädchen schier unfassbar. „Dafür möchte ich Danke sagen.“

„Das Personal ist unglaublich“

Die vergangenen Wochen waren für Elisabeth Lochner und ihre Schwester voller Sorgen, Bangen und Hoffen. Beide Elternteile haben sich mit dem Coronavirus infiziert, die Mutter ist 66, der Vater 69 Jahre alt – beide Nichtraucher, ohne Vorerkrankungen und sportlich. „Unsere Mama ist seit vergangener Woche Mittwoch mit leichten Symptomen im Krankenhaus“, erzählt die 36-Jährige. Doch ihrem Vater gehe es weitaus schlechter: „Er ist schon seit drei Wochen im Klinikum, wird beatmet – und ist jetzt am Sonntag aus dem Koma aufgewacht.“

Wie sich das Klinikpersonal, allen voran die Pflegekräfte, um ihre Eltern kümmert, „dafür bin ich so dankbar“, betont Lochner. „Obwohl sie so viele Patienten haben und die Situation eine absolute Herausforderung ist, weiß ich meine Eltern in den besten Händen.“ Vor Ort würde ihnen alles ermöglicht, „was irgendwie geht“. Zudem hätte das Personal „immer ein offenes Ohr, wenn wir anrufen“. Und das tun Elisabeth Lochner und ihre Schwester oft. „Anders geht’s nicht – es gilt ja das Besuchsverbot.“ Mit wie viel Herzblut und Engagement die Frauen und Männer im Krankenhaus ihre Arbeit erledigen, darüber freut sich die 36-Jährige sehr. Eine Krankenschwester habe für sie im Zimmer ihres Vaters Fotos von der Familie aufgehängt. „So waren wir bei ihm, als er aus dem Koma aufgewacht ist. Das hat ihm viel Kraft gegeben.“ Zudem sei Lochner via Video-Anruf kontaktiert worden, um ihren Vater zu sehen. „Das Personal ist unglaublich.“

„Alle Frauen waren sofort dabei“

Weil die Familie der Sünzhausenerin – auch stellvertretend für viele andere, deren Angehörige dort betreut werden – Danke sagen und eine Kleinigkeit zurückgeben möchte, hat sie sich etwas einfallen lassen: Elisabeth Lochners Schwiegermutter Petra, die sich stark im örtlichen Frauenbund engagiert, hat die Damen kurzerhand zusammengetrommelt. „Sie haben Palmbuschen gebunden, Kerzen gebastelt und kleine Oster-Säckchen genäht“, erzählt Elisabeth Lochner. Keine der Frauen habe auch nur eine Sekunde gezögert. „Alle waren sofort dabei.“ Pfarrer Steinberger habe allein einen Gottesdienst gefeiert, um die Gegenstände zu weihen, bevor sie die Sünzhausener gegen eine Spende abholen konnten.

Schon über 1000 Euro

So seien bislang – auch durch die Unterstützung von ortsansässigen Firmen – schon über 1000 Euro zusammengekommen. „Das ist Wahnsinn“, sagt Lochner, die den KFD-Damen „unendlich dankbar“ ist für so viel Einsatz. Sie beeindruckt von der Solidarität, die man in dieser schweren Zeit überall erfahre, von dem Zusammenhalt der Bevölkerung und der Kraft, die eine Gemeinschaft habe: „Das ist so schön zu erleben“, betont die 36-Jährige.

Das Geld aus der Frauenbund-Aktion soll nun dem Klinikum zugute kommen. „Es wird zu 100 Prozent für die Beschaffung von Atemgeräten genutzt“, sagt Elisabeth Lochner. Damit nicht nur ihre Eltern und alle anderen Covid-19-Patienten so schnell wie möglich wieder gesund werden, sondern auch das Klinikum weiterhin so gute Arbeit leisten könne. „Das ist mir ein besonderes Anliegen.“

