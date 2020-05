„War für uns schon hart“: Kitas öffnen wieder - doch die Herausforderungen sind riesig

„Die Stille war hart“: Umso mehr freut sich Stephanie Mehr, Leiterin des Kindergartens „Kleine Strolche“ in Zolling, dass das Lachen im Haus zurück ist.

Nur noch in festen Gruppen spielen

von Manuel Eser schließen

Nach und nach kehren in der Corona-Zeit auch in Bayern alle Kinder in die Kita zurück. Doch die Herausforderung alle Regeln einhalten zu können ist riesig.