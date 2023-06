CSU-Kreisversammlung mit Blick auf die Wahlen: ,Ideologiegetriebene Politik richtet Schaden an’

Neuwahlen bei der Kreis-CSU: Rita Guske (Schatzmeisterin), Georg Hadersdorfer löst Anita Meinelt als Stellvertreter ab, Tanja Knieler und Manuel Mück (Stellvertreter), Vorsitzender Florian Herrmann, Digitalbeauftragter Benedikt Flexeder, Schriftführerin Sonja Aigner und Stellvertreter Simon Schindlmayr. Stellvertreter Erich Irlstorfer ist nicht auf dem Foto. Foto: CSU © CSU

„Vernunft vor Ideologie“: Dieses Motto für alle anstehenden Themen rief der CSU-Kreisvorsitzende Florian Herrmann bei der Kreisdelegiertenversammlung in Langenbach aus.

Landkreis - Bevor es bei der Kreisdelegiertenversammlung um konkrete Themen ging, standen Neuwahlen im Zentrum des Geschehens (siehe Gut zu Wissen). Und es war Zeit, sich zu bedanken. Etwa bei den ausgeschiedenen Ortsvorsitzenden Wolfgang Schönigen (Neufahrn) sowie Friedrich Boos (Paunzhausen) für ihr Engagement. Ein besonderer Dank ging an Anita Meinelt für 36 Jahre engagierte Arbeit im Kreisvorstand. „Schade, dass du die 40 Jahre nicht vollmachst“, sagte Herrmann. Und er dankte Landrat a. D. Josef Hauner und überreichte ihm für sein jahrelanges Engagement die silberne Ehrenraute der CSU sowie eine Dankurkunde.

Verantwortung übernehmen

„Arbeit im Kreisverband bedeutet die Verpflichtung, Politik zum Wohle unserer Heimat und der Bevölkerung in unserem Landkreis, den Städten und Gemeinden zu machen“, sagte Florian Herrmann. Er stelle sich, zusammen mit der Vizelandrätin, Bürgermeistern sowie Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten, gerne dieser verantwortungsvollen Aufgabe.

Der Erhalt des Freisinger Krankenhauses und somit der Gesundheitsversorgung im Landkreis, Schulhausneubau sowie mehrere Schulhaussanierungen, die Ansiedelung von neuen Unternehmen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, der Radewegeausbau, die Energiewende im Landkreis, und vieles andere mehr seien der CSU wichtig. Laut Herrmann dürfe das Motto bei allen Themen nicht „Ideologie vor Vernunft“ sondern „Vernunft vor Ideologie“ lauten. Alles müsse vernünftig durchdacht und umgesetzt werden

Das Geld für staatliche Förderungen müsse erst einmal erwirtschaftet werden. Grüne Politik aber führe dazu, dass „der Staat und dann der Bürger pleite“ gehe. Mit der aktuellen Politik werde die Gesellschaft auseinandergetrieben.

Die Energiewende in Bayern werde schlechtgeredet: Das sei nicht in Ordnung. Herrmann betonte, der Freistaat sei „Spitzenreiter bei erneuerbaren Energien. Energieträger wie Biomasse und Wasserkraft dürfen hierbei nicht ausgeblendet werden.“ Windkraft sei nicht alles: „Was wir für die Energiewende brauchen, sind praktische Lösungen und keine ideologischen Vorstellungen.“

Herrmann stimmte die Delegierten zum Abschluss auf den bevorstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlkampf ein: „Lasst uns die seit Jahrzehnten andauernde erfolgreiche Politik der CSU in Bayern weiterführen“, forderte er die Anwesenden auf. „Das Chaos in Berlin und die daraus resultierende Unsicherheit in der Bevölkerung durch die Ampel-Regierung mit ihrer ideologiegetriebenen Politik richtet großen Schaden an. Das wollen wir in Bayern nicht.“

Gut zu wissen: Die Gewählten

Der Stimmkreisabgeordnete und Staatsminister Florian Herrmann wurde mit 98,2 Prozent für weitere zwei Jahre im Amt als Kreisvorsitzender bestätigt. Seine Stellvertreter sind Kreisfraktionssprecher Manuel Mück (Allershausen), Bezirksrat Simon Schindlmayr (Eching), MdB Erich Irlstorfer, (Gammelsdorf), Tanja Knieler (Hallbergmoos) und Georg Hadersdorfer (Moosburg), Nachfolger von Anita Meinelt, die nicht mehr kandidierte. Als Kreisschatzmeisterin bestätigt wurde Rita Guske (Hallbergmoos), ebenso Schriftführerin Sonja Aigner (Neufahrn) und Digitalbeauftragter Benedikt Flexeder (Haag).

Als Beisitzer gewählt wurden Gregor Wild, Andreas Adldinger, Martin Hauner, Karin Linz, Uwe Gerlsbeck, Monika Hermann, Eva-Maria Roßmann, Lisa Schelzel, Silke Rössler, Gabriele Partsch, Tobias Steinhart, Simon Senger, Frank Langwieser und Silvia Edfelder. (ft)