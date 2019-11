Komplett verschätzt:  Baustellenbagger rammt Fußgängerbrücke in Freising

Da hat der Lkw-Fahrer nicht aufgepasst: Der Bagger auf seinem Tieflader blieb mit dem Ausleger an einer Brücke hängen - und demolierte das Bauwerk.

Arg ramponiert wurde eine Fußgängerbrücke bei einem Unfall in Freising am Donnerstag.Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 17 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem Karwendelring unterwegs und wollte beim Kreisverkehr der Mainburger Straße nach links Richtung Zolling abbiegen. Der Auflieger war laut Polizei mit einem Baustellenbagger beladen. Kurz vor dem Kreisverkehr passierte es dann: Der Baggerarm kollidierte mit der dortigen Fußgängerbrücke. Dabei wurden laut Polizeibericht Teile des Betonbodens der Brücke herausgerissen. Zudem platzten die Hydraulikschläuche des Baggers und es lief Hydraulikflüssigkeit aus. Der Baggerarm hatte laut Polizei eine Höhe von 4,60 Meter – war also bei erlaubten vier Metern viel zu hoch. Die Brücke misst nur 4,50 Meter. Mitarbeiter des Bauhofs Freising banden die Hydraulikflüssigkeit und reinigten die Fahrbahn.

Einige tausend Euro Schaden

Nach aktueller Einschätzung ist die Brücke noch begehbar, meldet die PI. Der Schaden konnte allerdings bislang nicht beziffert werden – beläuft sich aber am Bagger bereits auf einige tausend Euro. Der Sattelzug war nach der Kollision noch fahrbereit. Es lief auch keine weitere Hydraulikflüssigkeit aus, so dass der 25-Jährige weiterfahren durfte.

