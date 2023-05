Grüne Forschung in Freising, damit die Menschheit noch die Kurve kriegt

Von: Andreas Beschorner

Smart Indoor-Farming: Sabine Wittmann, Heike Mempl, Ivonne Jüttner und Eleonora Hri (v. l.) erforschen im Container die Anbaumethoden der Zukunft, um unabhängig von Saison und Klima Pflanzen produzieren zu können. © Michalek

Beim Green Day zeigte die HSWT eindrucksvoll, wie für eine grüne Zukunft geforscht wird. Für angehende Studenten ein absolutes Muss.

Freising – Die Farbe Grün steht für eine intakte Umwelt. Die soll es auch in Zukunft geben. Und genau darum ging es einen ganzen Tag lang – beim Green Future Day an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) am Samstag. Vorträge, Führungen, Workshops – der Campus war gut besucht.

Es ist nicht unbedingt etwas, das man noch nie gesehen hat, es ist auch nicht etwas, das neueste Forschungsergebnisse repräsentierte, aber es ist etwas, das immer wieder vor allem den Nachwuchs anzieht: ein Ergometer – in diesem Fall ganz ökologisch aus Holz –, der eine Glühbirne zum Leuchten bringt, wenn man nur kräftig genug in die Pedale tritt. „KIEN“ – Kinder-Energiefahrrad heißt das Projekt. Und auch beim Green Future Day der HSWT durfte dieser Klassiker der regenerativen Energieerzeugung nicht fehlen, war auf dem Platz vor dem Gebäude D1 Am Staudengarten 1 ebenso aufgebaut wie gleich daneben ein großer, schon etwas futuristischer aussehender Kasten, der derzeit in aller Munde ist: die Wärmepumpe.

Auch über „Wege ins Ausland“ informierte die HSWT – und zeigte dazu eine interessante Fotoausstellung. © Michalek

Neun Stunden lang präsentierten Institute und Fakultäten der HSWT sich, ihre Arbeit und ihre Projekte. So vielfältig und breit gefächert die Forschungs- und Lehrgebiete auch sind, sie alle haben sich den Themen Klimawandel, Energiewende, Nachhaltigkeit und Umwelt verschrieben. Und so waren auch die Zielgruppen ganz unterschiedlich: Zum einen wollte die HSWT für sich werben und potenzielle Studenten für sich gewinnen, indem sich die Studiengänge von A wie Agribusiness und Angewandte Informatik bis V wie Versorgungsmanagement in Vorträgen präsentierten. Zum anderen wollte die HSWT ihre Arbeit und ihre Projekte, ihre Forschung und ihre Beiträge für eine Green Future der breiten Öffentlichkeit näherbringen.

Fernwärmenetz aus eigenen Hackschnitzeln

Vor allem an den im Gebäude D1 aufgebauten Infoständen war man da genau richtig. Beispiele: Smart Indoor Farming, bei dem das Applied Science Center durch High-Tech-Forschung im Container an einer innovativen Anbaumethode der Zukunft arbeitet, um so unabhängig von Saison und Klima Pflanzen produzieren zu können. Oder das sekundäre Fernwärmenetz aus eigenen Hackschnitzeln – eine Idee des Green Office, des Nachhaltigkeitsbüros der HSWT, das Studierenden und Mitarbeitenden am Campus offensteht und als Schaltzentrale für Vorschläge oder Anliegen zum Thema Nachhaltigkeit an der Hochschule dient. Und dazu gehörte sicherlich auch der Infostand des Arbeitskreises Energie, Klima und Klimaschutz der Agenda 21 Freising.

Ihr Algenprojekt präsentierten Michaela Fischer, Sabine Grüner-Lempart, Jörg Schäffer und Julian Eckert (v.l.). © Michalek

Mikrobiologielabor und Energiepfad

Zum Dritten bot die HSWT auch Fachvorträge, in denen es um aktuelle Themen wie modernes Wildtiermanagement (Titel: „Die Jagd im Wandel“), um kameragestützte Evaluierung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen oder auch um die für den Landkreis Freising angefertigte Studie zu den Potenzialen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ging.

Da waren zum Vierten all die Besucher, die bei Führungen entweder mal einen Blick in ein Mikrobiologielabor werfen, den Energielehrpfad abschreiten oder auch „Getränke mit allen Sinnen erleben“ wollten. Und da waren schließlich alle, die im Freien oder im Zelt einen schönen und interessanten Tag erleben, sich an den Foodtrucks und Getränkeständen verköstigen und sich von einem Zauberer oder Musikgruppen unterhalten lassen wollten. „Green Future“ soll schließlich auch Spaß machen.