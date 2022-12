Damit Freising noch besser auf seine Kinder hört

Bald wird der erste Demokratie-Koffer geschnürt: Meral Meindl (am Koffer rechts) und Birgit Schwaiger (daneben) haben gemeinsam ein Projekt entwickelt, damit Kinder in der Stadtpolitik auch eine Stimme haben. © Lehmann

Meral Meindl entwickelt ein Projekt zur basisdemokratischen Beteiligung an der Freisinger Stadtpolitik. Dazu wird ein Koffer gepackt.

Freising – Es ist noch nicht lange her, da stellte sich Sozialpädagogin Meral Meindl die Frage, wie es in Freising ausschaut mit der Partizipation von Kindern auf kommunaler Ebene. Ihre Erkenntnis: „Da gibt’s gar nix.“ Das war für sie der Antrieb, das Thema für die Domstadt anzupacken. Denn: „Kinder sind nicht nur die Demokraten von heute – sondern auch von morgen!“ An der Lerchenfelder Mittelschule soll das erste Projekt eines Runden Tisches nun im kommenden Jahr starten – mit einem speziellen Rucksack.

Die Stühle im Jugendzentrum wurden knapp, denn rund 15 Interessierte aus den verschiedensten Jugend- und Kinder-Fachstellen waren zum ersten Runden Tisch zusammengekommen. Für Meindl ist das Thema Partizipation von Kindern eine Herzensangelegenheit. „Dass die Stimmen von den Kindern gehört werden ist kein Gnadenakt, sondern ein Grundrecht – und zwar für alle Kinder“, sagte sie einleitend. Weil aber es auf der anderen Seite gar nicht so einfach sei, „irgendwo hinzugehen und zu sagen, beteiligt euch jetzt mal“, hat sich Meindl zusammen mit der Sozialpädagogin Birgit Schwaiger von der Stadtjugendpflege etwas einfallen lassen: einen Koffer, aus dem dann ein Rucksack gepackt werden kann.

Kinder sollen sichtbar machen, was in Freising noch so alles fehlt

Die Idee, die auf einem Münchner Kinder-Aktionskoffer basiert, ist von starker symbolischer Strahlkraft. Warum? Mit den verschiedensten „Werkzeugen“ sollen nämlich im kommenden Jahr die ersten Kinder ihre direkte Umgebung mehr oder weniger kartographieren, um alles das sichtbar zu machen, was in der jeweiligen Lebenswelt noch fehlt – etwa Zebrastreifen. Im zweiten Schritt greife gehe es dann konkret um Veränderungen, und zwar durch Anträge an die Stadt zur Verbesserung des Kinder-Umfelds. Noch ist im roten Koffer wenig zu finden, außer Maskottchen und Wegbegleitern, den Freisinger Bären. Ideen, was unbedingt reingehört, gibt es viele und das wurde mit den Kindern der gebundenen Ganztagsschule in der Mittelschule Lerchenfeld beim Runden Tisch nochmals vertieft.

Neben Stadtplänen und Schreibzeug sollen Tablets und Fotokameras, die von der „Glücksspirale“ gefördert werden, dazugehören. Was für die Kinder auch noch wichtig war: Ein Regenschirm und Gummibärchen zur Wegzehrung. Mit diesem Equipment werden sich dann im Frühjahr 2023 die ersten Kinder, unterteilt auf zwei Altersklassen, auf den Weg machen, um basisdemokratisch Spielplätze oder Schulwege zu inspizieren. Fallen dann Verbesserungswünsche auf, sollen diese via Antrag in das Rathaus gehen, wofür es laut Schwaiger und Meindl kommunalpolitische Paten bräuchte und die Zusicherung, dass jeder Antrag angeschaut, bewertet und ernst genommen wird.

Die Bürgermeisterin sagte Unterstützung zu

Da versprach Bürgermeisterin Eva Bönig via Videobotschaft jetzt schon ihre volle Unterstützung. „Die Kinder haben hier oft einen unverstellten Blick, der fehlt uns oftmals“, sagte Bönig, die auch einen Wink an die politischen Entscheidungsträger in petto hatte: „Und nicht gleich mit Haushaltsvorbehalten kommen, sondern eine gute Lösung finden.“ Was der Runde Tisch der Kinderbeteiligung im kommenden Jahr auch auf die Beine stellen möchte: einen Fachtag zum Thema Partizipation mit Vorträgen und Workshops.

Nach zweieinhalb Stunden war Meindl sichtlich erleichtert, dass ihr Herzensthema wächst und schon bald der erste Demokratie-Rucksack geschnürt werden kann.

Richard Lorenz

