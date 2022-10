Das Freisinger Kriegerdenkmal ist wieder daheim

Die restaurierten Steinelemente des Kriegerdenkmals sind bereits in Freising eingetroffen. © Stadt Freising

Das Freisinger Kriegerdenkmal ist wieder da - und wird in wochenlanger Arbeit aufgebaut. Aber es gibt noch eine gute Nachricht.

Freising – Mitte Juni 2020 war das Kriegerdenkmal in der Oberen Hauptstraße durch einen Natursteinrestaurator in seine Einzelteile zerlegt und zur Restauration in die Spezialwerkstatt nach Dinkesbühl transportiert worden. Seit Mitte vergangener Woche sind die ersten restaurierten Steinelemente wieder in Freising eingetroffen. Ab jetzt wird das Kriegerdenkmal wieder in der Oberen Altstadt montiert.

Aufbau wird einige Wochen dauern

„Technisch bedingt, wird es wohl einige Wochen dauern, bis es an seiner neuen Stelle fertig und in neuem Glanz in der Oberen Hauptstraße steht“, berichtet Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. Auch die integrierte Brunnenanlage müsse schließlich wieder installiert werden. Um es besser in die Sichtachsen der Stadt und den platzartigen Raum zu rücken, wird das Kriegerdenkmal übrigens um etwa vier Meter in nordwestliche Richtung zum vormaligen Standort neu positioniert.

Noch liegen die Fischmosaike in der Mayer’schen Hofkunstanstalt in München. Diese Woche soll die Montage in den offenen Bereich der Stadtmoosach beginnen. © Stadt Freising

In dieser Woche soll zudem die Montage der Fischmosaike in den offenen Becken der Stadtmoosach beginnen. Die Künstlerin Elke Härtel hat den Entwurf für die Fischmosaike gestaltet, die von der Mayer’schen Hofkunstanstalt in München gefertigt wurden. Steinhart: „Die Montage ist wetterabhängig und dauert etwa zwei bis drei Wochen.“

